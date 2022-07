LINE BK เปิดตัวเลขครึ่งปี 65 มียอดผู้ใช้งาน 4.7 ล้านราย สินเชื่อคงค้าง 1.8 หมื่นล้าน เตรียมเปิดตัวพาร์ตเนอร์ใหม่

เปิดเผยว่า ในครึ่งแรกของปี 2565 LINE BK ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยยอดผู้ใช้บริการกว่า 4.7 ล้านราย และล่าสุด TABInsights ของ The Asian Banker ได้จัดอันดับ LINE BK อยู่ในอันดับที่ 44 จากการจัดอันดับธนาคารดิจิทัลที่ดีที่สุด 100 อันดับแรกของโลก ประจำปี 2565 และเป็นอันดับ 1 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งปัจจัยสนับสนุนสำคัญในเรื่องการเติบโตของ LINE BK คือ พฤติกรรมของคนไทยที่มีการปรับตัวและเปิดรับเรื่องการทำธุรกรรมการเงินผ่านช่องทางดิจิทัลมากขึ้น สะท้อนได้จากข้อมูลการทำธุรกรรมผ่าน Mobile Banking ของคนไทยที่ครองแชมป์อันดับ 1 ของโลก ในปี 2563 (ข้อมูลจาก Digital 2021 Global Overview Report) และในปี 2564 ประเทศไทยมียอดการทำธุรกรรมการชำระเงินแบบเรียลไทม์ จำนวน 9.7 พันล้านครั้ง ครองอันดับ 3 ของโลก รองจากอินเดียและจีน (ข้อมูลจากเอซีไอ เวิลด์ไวด์ (ACI Worldwide) และโกลบอลดาต้า (GlobalData) และศูนย์วิจัยทางเศรษฐกิจและธุรกิจ (Centre for Economics and Business Research - CEBR))ทั้งนี้ เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา LINE BK ได้พัฒนาระบบเพื่อให้ลูกค้าธนาคารกสิกรไทยที่มีแอปพลิเคชัน K PLUS สามารถเริ่มใช้งาน LINE BK ได้ง่ายกว่าเดิม เพียงแค่ผูกบัญชีที่ใช้งานใน K PLUS เข้ากับ LINE BK โดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่ นอกจากนี้ ยังเตรียมปรับปรุงฟีเจอร์ใหม่เพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น และในปลายปีนี้ยังเตรียมจัดแคมเปญบัตรเดบิตร่วมกับทางพาร์ตเนอร์มากมาย เพื่อมอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้า LINE BK โดยเฉพาะด้านสถิติการใช้งานในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมามีตัวเลขน่าสนใจดังนี้ บัญชีเงินฝาก จำนวน 5.6 ล้านบัญชี เติบโตขึ้น 73% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี มียอดโอนเงินทั้งหมด 78,000 ล้านบาท มีการแจ้งเตือนธุรกรรมทางการเงินผ่าน LINE ให้ลูกค้าไปแล้วกว่า 1.3 พันล้านครั้ง ส่วนซองเงินหรือสลิปแจ้งการโอนเงินอัตโนมัติดีไซน์น่ารักจาก LINE FRIENDS ที่ได้รับความนิยม 3 อันดับแรก ได้แก่ ซองขอบคุณ ซองบอกรัก และซองอั่งเปาเทศกาลตรุษจีนบัญชีเงินออมดอกพิเศษ จำนวน 1.5 แสนบัญชี เติบโตขึ้น 95% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี และเป้าหมายในการเก็บเงิน 3 อันดับแรก ได้แก่ เพื่อครอบครัว เพื่อลงทุน และเพื่อท่องเที่ยวบัตรเดบิต จำนวน 2.6 ล้านบัตร เติบโตขึ้น 93% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี โดยหมวดหมู่ที่ลูกค้าใช้จ่ายมากที่สุด ได้แก่ ฟูดเดลิเวอรี่ วอลเล็ท อีคอมเมิร์ซ และเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ซึ่งเป็นการใช้เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการบนออนไลน์ถึง 99% สำหรับดีไซน์บัตรเดบิตที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ หมี BROWNด้านบริการยืมเงินจาก LINE BK ทั้ง 2 ประเภท ได้แก่ บริการวงเงินให้ยืมและวงเงินให้ยืมนาโน ปัจจุบันมีลูกค้าใช้บริการกว่า 5.9 แสนบัญชี เติบโตขึ้น 81% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี ยอดสินเชื่อคงค้างกว่า 18,000 ล้านบาท และมียอดการปล่อยสินเชื่อรวมตั้งแต่เปิดให้บริการมากกว่า 43,000 ล้านบาท โดยในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพ และปรับปรุงระบบการคัดกรองลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมจับมือกับพาร์ตเนอร์ทั้งใน LINE Ecosystem และพาร์ตเนอร์อื่นเพื่อร่วมมือปล่อยสินเชื่อให้กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อและต่อยอดทางธุรกิจ อีกทั้งยังมุ่งเน้น Customer Experience ให้เชื่อมกันแบบไร้รอยต่อ สะดวกสบายกับลูกค้ามากที่สุดนอกจากนี้ เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา LINE BK ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมพัฒนาช่องทางการให้บริการประกันชีวิตและสุขภาพ ผ่าน LINE Official Account ของ LINE BK ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและเตรียมก้าวเข้าสู่ธุรกิจประกันโดยการเป็นนายหน้า (Broker) เต็มตัวภายในปี 2566 ตามแผนการขยายธุรกิจที่วางไว้สำหรับการดำเนินธุรกิจในครึ่งปีหลังของปี 2565 LINE BK ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาบริการให้มีประสิทธิภาพ พร้อมเดินหน้าขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการเปิดบัญชี การทำธุรกรรมฝาก โอน ถอน และสมัครบัตรเดบิต ซึ่งเราจะมีการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนด้านสินเชื่อ เรายังคงโฟกัสการเข้าถึงลูกค้าทั่วประเทศ โดยมีการพัฒนาระบบ AI เพื่อคัดกรองข้อมูลให้แม่นยำมากขึ้น ช่วยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการและมีความพร้อมในการสมัครสินเชื่อจริงๆ พร้อมลุยเดินหน้าธุรกิจประกันเตรียมเปิดเป็นโบรกเกอร์เต็มตัวในปีหน้า อีกกลยุทธ์สำคัญ คือ การจับมือกับพันธมิตรรายใหม่ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเพิ่มโอกาสในการต่อยอดบริการต่างๆ ให้เติบโตและตรงใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ LINE BK เชื่อว่าความพึงพอใจของลูกค้า คือ หัวใจหลักที่ทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต เราจึงมุ่งคิดและพัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อมอบประสบการณ์ทางการเงินที่ง่าย สะดวก และตรงใจลูกค้าให้มากที่สุด ตามแนวคิด เรื่องเงินง่ายใน LINE คุณ