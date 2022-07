AMR เปิดแผน 3 ปี มุ่งสู่ The New Chapter ปั้น New S Curve

นายมารุต ศิริโก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) (AMR) ผู้นำด้านวิศวกรรมออกแบบและเชื่อมต่อระบบไอทีโซลูชัน (System Integrator: SI) ครบวงจรรายแรกของไทย เปิดเผยว่า แผนการดำเนินงานในช่วง 3 ปีข้างหน้า ภายใต้ “The New Chapter ก้าวสู่บทใหม่ของ AMR” บริษัทฯ เตรียมที่จะเร่งผลักดันสัดส่วนรายได้ประจำสม่ำเสมอ (Recurring Income) เพิ่มขึ้น เพื่อขยายฐานแหล่งที่มาของรายได้ สร้างภูมิคุ้มกัน สนับสนุนธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต โดยบริษัทฯเตรียมขยายไลน์ธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจด้านพลังงาน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้มีการให้บริการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น โปรเจกต์ EV Charging Station EV Bike Platform โซลาร์รูฟท็อป และระบบท่อน้ำบาดาล เป็นต้นในช่วง 3 ปีข้างหน้า บริษัทฯ คาดหวังว่าสัดส่วนรายได้ประจำที่เกิดจากธุรกิจที่เป็น New S Curve จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากการขยายไลน์เข้าสู่ธุรกิจใหม่ที่อยู่ในเมกะเทรนด์ โดยตั้งเป้าหมายว่าภายในปี 2568 สัดส่วนรายได้จากธุรกิจเดิมที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ต่อธุรกิจใหม่จะขยับเพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยละ 50 : 50 จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 92 : 8 โดยมีความคาดหวังว่าในแต่ละปี บริษัทฯ จะสามารถสร้างรายได้ให้เติบโตปีละไม่ต่ำกว่า 20%อีกทั้งยังมีความพร้อมในการเข้ารุกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงาน Smart Cities สอดรับนโยบายของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งคมนาคม รองรับการขยายตัวของเมือง เช่น โครงการระบบรางสายรอง (Feeder Line) ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้มีการเสนอแนวคิดให้หน่วยงานภาครัฐในหลายโครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือกับพันธมิตรในการร่วมมือลงทุน นอกจากนี้ ยังเตรียมขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการท่องเที่ยวในหัวเมืองท่องเที่ยวของประเทศ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในพื้นที่ท่องเที่ยวศักยภาพสูง“AMR คือ ผู้นำด้าน System Integrator หรือ SI แบบครบวงจร สามารถลุยรับงานได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงผู้รับเหมาก่อสร้าง และไม่ได้เน้นรายได้ที่เกิดจากการพึ่งพิงเฉพาะงานโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้า หรืองานประมูล เรามีงานที่หลากหลายรองรับ ทีมงานของ AMR ถือเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานระบบหลายๆ ด้าน ทำให้โอกาสในการรับงานมีความแตกต่างและหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยแผนงานในช่วง 3 ปีข้างหน้า เราคาดหวังว่าสัดส่วนรายได้ประจำจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด จากการขยายไลน์เข้าสู่ธุรกิจใหม่ที่อยู่ในเมกะเทรนด์ ไม่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม งานที่เกี่ยวข้องกับ Smart Cities ที่เกี่ยวข้องกับระบบราง ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ซึ่งเราได้มีการหารือร่วมกับพันธมิตรในหลายโครงการ ซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในปีนี้ อีกทั้งหลังจากที่เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำให้ฐานเงินทุนมีความแข็งแกร่ง หนุนให้โอกาสการลงทุนเปิดกว้าง พร้อมเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคต”นอกจาก New S Curve ที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังการขยายธุรกิจใหม่ บริษัทฯ ยังได้รับอีกหนึ่งแรงหนุนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในอนาคตนับจากนี้ หลังจากที่ บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนี่ยริ่ง (1994) หรือ AS ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจรับเหมาวิศวกรรมระบบราง เข้าถือหุ้นในสัดส่วน 23.82% ซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นจากเดิมเป็นบุคคลธรรมดา คือ กลุ่มอารีกุล สู่นิติบุคคล โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด“การที่ AS มาถือหุ้นใน AMR เชื่อว่าจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนสถาบันและต่างประเทศมากขึ้น เนื่องจากเป็นผู้เชี่ยวชาญงานก่อสร้างระบบราง ในขณะที่ AMR มีความเชี่ยวชาญในการวางระบบเดินรถ ทำให้สามารถเกื้อหนุนและเพิ่มศักยภาพให้มีโอกาสรับงานเพิ่มขึ้น”ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AMR กล่าวอีกว่า มั่นใจว่าแนวโน้มรายได้ของบริษัทฯ ในปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ 2,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นกว่า 40% เทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) ณ สิ้นไตรมาส 1/2565 อยู่ที่ประมาณ 2,064 ล้านบาท โดยสัดส่วนหลักมาจากงานวิศวกรรมออกแบบและเชื่อมต่อระบบไอทีโซลูชันแบบครบวงจร (System Integrator : SI) กว่า 70% และส่วนที่เหลือมาจากโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนที่ 1 ที่มีมูลค่าคงเหลือ 469 ล้านบาท และล่าสุดมีงานที่รับเข้ามาเพิ่มเติมคือการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม เป็นระบบเว็บแอปพลิเคชัน มูลค่า 364 ล้านบาท