Circle อวดเงินทุนหนุนหลัง USDC กว่า 55.7 พันล้านดอลลาร์ ชูจุดเด่น "Father of All Stablecoin"

“เรายังดำเนินการไม่เสร็จ เรากำลังดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสยิ่งขึ้น รวมถึงการขออนุญาตจากพันธมิตรธนาคารของเรา ให้เปิดเผยจำนวนเงินที่แต่ละสถาบัน รวมถึงการเดินหน้าไปสู่การรายงานสาธารณะประจำวันเกี่ยวกับสินทรัพย์สำรอง”

จากการเปิดเผยของ theblock ระบุถึง Circle บริษัทผู้ประกอบธุรกิจฟินเทคซึ่งเป็นเจ้าของเหรียญ Stablecoin ในชื่อ USDC ที่ตรึงเหรียญกับดอลลาร์สหรัฐ โดยทาง Circle ได้เปิดเผยในรายงานที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ โดยถือครองเงินสดมูลค่ากว่า 13.58 พันล้านดอลลาร์ในธนาคารสหรัฐ ที่ได้รับการควบคุม ซึ่งฝากอยู่ในธนาคารต่างๆ ได้แก่ Bank of New York Mellon, Citizens Trust Bank, ลูกค้า Bank, New York Community Bank, Signature Bank, Silicon Valley Bank, Silvergate Bank และ US Bancorpอย่างไรก็ตามทาง Circle ได้ออกมาอธิบายว่า USDC ซึ่งตรึงค่าเงินดอลล่าร์อยู่ ในขณะนี้จำนวน 55.57 พันล้าน USDC ซึ่งมีการใช้งานในธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลก ณ วันที่ 30 มิถุนายน นอกจากนี้บริษัทยังได้เปิดตัวเหรียญ stablecoin ที่ได้รับการสนับสนุนจากยูโรซึ่งเรียกว่า EUROC ในเดือนมิถุนายน โดยมีหลักทรัพย์ถ่วงน้ำหนักที่มีอายุเฉลี่ยสูงถึง 43.9 วันนอกจากนี้ Circle เปิดเผยว่าได้เข้าถือหุ้น 42.12 พันล้านดอลลาร์ในหลักทรัพย์ Treasury ระยะ 3 เดือน โดยในรายการแสดงหลักทรัพย์จำนวน 19 ตัว ซึ่งระบุเวลากำหนดการไถ่ถอนระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคมถึง 29 กันยายนของปีนี้บล็อกโพสต์กล่าวนอกจากนี้บริษัทยังกล่าวเสริมอีกว่าได้รับการรับรองจากบุคคลที่ 3 เป็นรายเดือนนับตั้งแต่เปิดตัว USDC ในปี 2561ขณะที่ Jeremy Allaire ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Circle ได้เน้นย้ำในกระทู้ Twitter เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม โดยเขาปฏิเสธข่าวลือที่ซุบซิบกันบนโซเชียลมีเดียที่อ้างว่า USDC กำลังเผชิญกับการล่มสลาย ซึ่งในกระทู้ใหม่ที่โพสต์ในวันนี้ Allaire กล่าวว่าการเปิดเผยเกี่ยวกับเงินสำรอง USDC เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของบริษัทในการมุ่งเน้นที่ความโปร่งใสAllaire กล่าวใน TwitterAllaire กล่าวเสริมทั้งนี้ Paxos ประกาศเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคมว่าจะเริ่มเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับเงินสำรองที่สนับสนุน Pax Dollar (USDP) และ Binance USD (BUSD) ที่มีเสถียรภาพเป็นรายเดือน ให้บริการหลังผ่านการเป็นหุ้นส่วนกับ Binance