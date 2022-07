ครั้งแรกในประเทศไทย วัน แบงค็อกจับมือ SCG และคิวคอน รีไซเคิลอิฐมวลเบาผลิตเป็นแผ่นผนังกันเสียงคิวคอนทางลอดใต้อุโมงค์เข้าโครงการ

“วัน แบงค็อก” (One Bangkok) โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจร พร้อมมาตรฐานคุณภาพสูงสุด และใหญ่ที่สุดใจกลางเมืองกรุงเทพฯ จับมือเอสซีจี และบริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ คิวคอน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการนำอิฐมวลเบาที่เหลือใช้จากการก่อสร้างในโครงการวัน แบงค็อก มารีไซเคิล และผลิตเป็นแผ่นผนังกันเสียงคิวคอน (Q-CON Sound Barrier) เพื่อใช้ในบริเวณผนังทางลอดใต้อุโมงค์เข้าโครงการ ตอกย้ำเจตนารมณ์ของโครงการในการลดของเสียจากการก่อสร้างให้เป็นศูนย์ (Zero Waste) โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนยกระดับอุตสาหกรรมการก่อสร้างไทยสู่ความยั่งยืนในอนาคต

กระบวนการรีไซเคิลในครั้งนี้ เริ่มต้นโดยนำอิฐมวลเบาที่เหลือใช้มาเข้าเครื่องบดให้ออกมาเป็นเศษอิฐมวลเบา (Aggregate) และนำมาเป็นส่วนผสมในการผลิตแผ่นผนังกันเสียงคิวคอน (Q-CON Sound Barrier) เพื่อใช้ก่อสร้างผนังในบริเวณทางลอดใต้อุโมงค์เข้าโครงการ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ของไทย ทั้งนี้ เมื่อคำนวณจากปริมาณอิฐมวลเบาที่ใช้ในโครงการ จำนวนทั้งหมดกว่า 1.6 ล้านก้อน น้ำหนักรวมกว่า 10,000 ตัน จะมีส่วนที่เหลือใช้จากการก่อสร้างในสัดส่วน 1.8-2% คิดเป็น 200 ตัน ที่สามารถนำมารีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ ทั้งในรูปแบบของวัสดุทดแทนทราย สารปรับปรุงคุณภาพน้ำ และนำมาใช้ในการผลิตเป็นแผ่นผนังกันเสียงคิวคอนเพื่อใช้เป็นผนังทางลอดใต้อุโมงค์ พื้นที่รวมกว่า 1,850 ตารางเมตร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด ผู้พัฒนาโครงการ “วัน แบงค็อก” กล่าวว่า “ด้วยนโยบายหลักของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด ที่จะปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon) ภายในปี พ.ศ.2593 เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาโครงการวัน แบงค็อกให้เป็นต้นแบบของการกำหนดมาตรฐานใหม่ในด้านการออกแบบ คุณภาพ ความยั่งยืน และการใช้ชีวิตอย่างสมดุลในประเทศไทย ด้วยการคัดสรรพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ซึ่งต่างมีวิสัยทัศน์สอดคล้องกันในการวางแนวปฏิบัติด้านการก่อสร้างที่ยั่งยืนภายใต้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ความร่วมมือกับเอสซีจี และคิวคอน ซึ่งต่างเป็นพันธมิตรอันยาวนานของเรานับเป็นอีกบทพิสูจน์ของวิสัยทัศน์ดังกล่าว”กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี กล่าวว่า “เอสซีจีให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานขาดแคลน การจัดการเศษวัสดุที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมก่อสร้าง และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเอสซีจีมีเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายใน พ.ศ.2593 โดยเอสซีจีมุ่งเน้นการหมุนเวียนทรัพยากรและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือแนวทาง Turn Waste to Value เพื่อลดเศษวัสดุจากงานก่อสร้างโครงการและสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศษวัสดุเหลือทิ้ง โดยมีความร่วมมือที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในโครงการวัน แบงค็อก เช่น การนำเทคโนโลยีบดย่อยหัวเสาเข็มที่เหมาะกับการก่อสร้างกลับมาใช้ใหม่ ในรูปแบบการผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป เป็นต้นเอสซีจี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับโครงการวัน แบงค็อก ที่มีแนวทางการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกันในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งสู่การดำเนินอุตสาหกรรมก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ green construction ต่อไปในอนาคต”กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี กล่าวว่า “คิวคอน เป็นบริษัทผู้ผลิตอิฐมวลเบาชั้นนำในประเทศไทยที่ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่าที่สุด โดยการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับเครื่องหมายฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง และฉลากลดคาร์บอน รวมถึงเครื่องหมาย SCG Green Choice เราภูมิใจที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงการ วัน แบงค็อก โดยการนำอิฐมวลเบาที่เหลือใช้จากการก่อสร้างในโครงการมารีไซเคิลและผลิตเป็นแผ่นผนังกันเสียงคิวคอน (Q-CON Sound Barrier) ซึ่งติดตั้งได้ง่าย มีความเข็งแรง มีคุณสมบัติเด่นด้านดูดซับเสียงภายใน และประหยัดพลังงาน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นของพวกเราทุกคน”วัน แบงค็อก คือโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่และครบวงจรที่สุดตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าการลงทุนกว่า 1.2 แสนล้านบาท บนเนื้อที่รวม 104 ไร่ หรือ 166,400 ตารางเมตร บนถนนวิทยุและถนนพระราม 4 เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว โครงการ วัน แบงค็อก จะประกอบไปด้วยอาคารสำนักงานแบบพรีเมียมเกรดเอ จำนวน 5 อาคาร พื้นที่รีเทล 4 โซน โรงแรมระดับลักชัวรีและไลฟ์สไตล์ จำนวน 5 แห่ง และอาคารที่พักอาศัยระดับลักชัวรอีกจำนวน 3 อาคาร ซึ่งดำเนินงานภายใต้แนวคิดที่คำนึงถึงผู้คน ความยั่งยืน และการใช้ชีวิตแบบเมืองอัจฉริยะ โดยตั้งเป้าเป็นโครงการแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองทั้งมาตรฐาน LEED for Neighborhood Development ระดับ Platinum สำหรับการพัฒนาชุมชนแวดล้อม และมาตรฐานรับรองอาคาร WELL เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้อาคาร ซึ่งเป็นบรรทัดฐานใหม่ของการพัฒนาโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในประเทศไทย โครงการวัน แบงค็อก พร้อมเปิดเฟสแรกในไตรมาสที่ 4 ปี 2566