10 หุ้น SET50 เนื้อหอม "ต่างชาติ" รุมตอม ติดใน 10 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากสุด

มี "นักลงทุนต่างชาติ" ปรากฏชื่อใน 10 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน 8 ราย คือ· STATE STREET EUROPE LIMITED ถือ 10.00%· SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED ถือ 4.79%· THE BANK OF NEW YORK MELLON ถือ 3.51%· SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED ถือ 2.09%· STATE STREET BANK AND TRUST COMPANYถือ 1.80%· BNY MELLON NOMINEES LIMITED ถือ 1.47%· HSBC BANK PLC - SAUDI CENTRAL BANK SECURITIES ACCOUNT A ถือ 1.13%· HSBC BANK PLC-PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED ถือ 0.91%· บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถือใหญ่สุด ถือ 19.04%ส่วนอัตราผลตอบแทนราคา YTD +1.06%, อัตราเงินปันผลตอบแทน 2.26% , P/E Ratio 8.80 เท่า , มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 339,998.51 ล้านบาท , ราคาล่าสุด 8 ก.ค.65 ปิดที่ 143.50 บาท ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 175.00 บาท ราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 101.00 บาทมี "นักลงทุนต่างชาติ" ปรากฏชื่อใน 10 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน 7 ราย· CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD. ถือ 10.00%· SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED ถือ 5.86%· TOKYO CENTURY CORPORATION ถือ 4.93%· STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY ถือ 4.89%· STATE STREET EUROPE LIMITED ถือ 3.46%· SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED ถือ 2.45%· THE BANK OF NEW YORK MELLON ถือ 1.23%· บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถือใหญ่สุด ถือ 10.20%ส่วนอัตราผลตอบแทนราคา YTD -9.90% อัตราเงินปันผลตอบแทน 8.27% P/E Ratio 10.16 เท่า , มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 69,255.85 ล้านบาท, ราคาล่าสุด 8 ก.ค.65 ปิดที่ 86.50 บาท , ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 101.50 บาท , ราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 86.25 บาทมี "นักลงทุนต่างชาติ" ปรากฏชื่อใน 10 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน 6 ราย· SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD. ถือ 23.31%· SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED ถือ 1.71%· STATE STREET EUROPE LIMITED ถือ 1.41%· GIC PRIVATE LIMITED ถือ1.40%· STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY ถือ 0.63%· THE BANK OF NEW YORK MELLON ถือ 0.52%· บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ถือใหญ่สุดถือ 40.44%ส่วนอัตราผลตอบแทนราคา YTD -11.30%, อัตราเงินปันผลตอบแทน3.77%, P/E Ratio 22.82 เท่า, มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 606,738.79 ล้านบาท, ราคาล่าสุด 8 ก.ค.65 ปิดที่ 204.00 บาท, ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 242.00 บาท , ราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 169.00 บาทมี "นักลงทุนต่างชาติ" ปรากฏชื่อใน 10 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน 6 ราย· BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC ถือ 4.47%· UBS AG SINGAPORE BRANCH ถือ 2.20%· RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED ถือ 1.56%· SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED ถือ 1.29%· CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-A/C GIC C ถือ 1.01%· STATE STREET EUROPE LIMITED ถือ 0.60%· บริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด ถือใหญ่สุด ถือ 46.69%ส่วนอัตราผลตอบแทนราคา YTD +4.74%, อัตราเงินปันผลตอบแทน 0.22% , P/E Ratio 74.04 เท่า , มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 155,523.75 ล้านบาท, ราคาล่าสุด 8 ก.ค.65 ปิดที่ 4.86 บาท, ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 5.20 บาท , ราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 3.60 บาทมี "นักลงทุนต่างชาติ" ปรากฏชื่อใน 10 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน 6 ราย· UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED ถือ 2.22%· THE BANK OF NEW YORK MELLON ถือ 2.02%· SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED ถือ 1.87%· STATE STREET EUROPE LIMITED ถือ 1.46%· MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC ถือ 1.40%· STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY ถือ 1.35%· บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัดถือใหญ่สุด ถือ 21.66%ส่วนอัตราผลตอบแทนราคา YTD +6.58%, อัตราเงินปันผลตอบแทน 2.70% , P/E Ratio 9.26 เท่า, มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 247,195.15 ล้านบาท, ราคาล่าสุด 8 ก.ค.65 ปิดที่ 129.50 บาท, ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 149.00 บาท , ราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 100.00 บาทมี "นักลงทุนต่างชาติ" ปรากฏชื่อใน 10 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน 6 ราย· BBHISL NOMINEES LIMITED ถือ 2.29%· SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITEDถือ 2.16%· UBS AG SINGAPORE BRANCH ถือ 1.95%· STATE STREET EUROPE LIMITED ถือ 1.78%· THE BANK OF NEW YORK MELLON ถือ1.53%· BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC ถือ 1.29%· บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด ถือใหญ่สุด ถือ 26.21%ส่วนอัตราผลตอบแทนราคา YTD +9.73%, อัตราเงินปันผลตอบแทน0.97% , P/E Ratio 49.13 เท่า , มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด278,256.00 ล้านบาท, ราคาล่าสุด 8 ก.ค.65 ปิดที่ 62.00 บาท, ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 64.50 บาท , ราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 45.25 บาทมี "นักลงทุนต่างชาติ" ปรากฏชื่อใน 10 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน 6 ราย· UBS AG SINGAPORE BRANCH ถือ 6.53%· SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED ถือ 3.40%· CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH ถือ 3.36%· RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED ถือ 2.47%· THE BANK OF NEW YORK MELLON ถือ1.79%· BANQUE PICTET & CIE SA ถือ1.76%· บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด ถือใหญ่สุด ถือ 15.81%ส่วนอัตราผลตอบแทนราคา YTD +16.52%, อัตราเงินปันผลตอบแทน N/A%, P/E Ratio N/A เท่า , มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 176,123.88 ล้านบาท, ราคาล่าสุด 8 ก.ค.65 ปิดที่ 33.50 บาท, ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 36.25 บาท ,ราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 27.00 บาทมี "นักลงทุนต่างชาติ" ปรากฏชื่อใน 10 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน 6 ราย· SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED ถือ 4.63%· CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH ถือ 4.61%· CITI (NOMINEES) LIMITED-CATHAY UNITED BANK-FINANCIAL AND ACCOUNTING ถือ 4.60%· LGT BANK (SINGAPORE) LTD ถือ 2.91%· UBS AG HONG KONG BRANCH ถือ 2.58%· SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED ถือ 1.73%· น.ส.ธิดา แก้วบุตตา ถือใหญ่สุด ถือ 20.74%ส่วนอัตราผลตอบแทนราคา YTD -23.89%, อัตราเงินปันผลตอบแทน 3.8% , P/E Ratio 14.68 เท่า, มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 64,538.16 ล้านบาท, ราคาล่าสุด 8 ก.ค.65 ปิดที่ 47.00 บาท, ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 72.75บาท , ราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 45.50 บาทมี "นักลงทุนต่างชาติ" ปรากฏชื่อใน10 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน 6 ราย1.Siam Asia Credit Access Pte. Ltd. ถือ25.00%2.STATE STREET EUROPE LIMITED ถือ3.57%3.SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED ถือ2.19%4.BNY MELLON NOMINEES LIMITED ถือ1.20%5.CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIBANK LONDON RE FUND 208 ถือ0.93%6.CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-A/C GIC C ถือ0.75% และมีธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ถือใหญ่สุด ถือ 30.00%ส่วนอัตราผลตอบแทนราคา YTD -17.39%, อัตราเงินปันผลตอบแทน 0.91% , P/E Ratio 21.02 เท่า ,มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 69,925.41ล้านบาท, ราคาล่าสุด 8 ก.ค.65 ปิดที่ 28.00 บาท, ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 38.77 บาท , ราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 27.00 บาทมี "นักลงทุนต่างชาติ" ปรากฏชื่อใน 10 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน 6 ราย· CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุด ถือ 13.47%· UBS AG HONG KONG BRANCH ถือ 8.99%· UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account ถือ 6.91%· CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED ถือ 4.53%· CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH ถือ 4.38%· UBS AG LONDON BRANCH ถือ 3.36%