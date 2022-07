'บลูพอร์ต หัวหิน' เดอะแกลเลอรี หัวหิน ดึง 9 ศิลปินดัง ชมภาพวาดสีน้ำในงาน “H2O Color Arts หลบสายฝนชมเทศกาลสีน้ำ”

บลูพอร์ต หัวหิน เดอะแกลเลอรี หัวหิน

วัตถุประสงค์การจัดงานดังกล่าว

ร่วมกับ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด เคท เอกซ์โอ เอกซ์โอ จำกัด มาสเตอร์อาร์ต และบ้านศิลปินหัวหิน จัดงาน “H2O Color Arts หลบสายฝนชมเทศกาลสีน้ำ” ระหว่างวันที่ 2-10 กรกฎาคม 2565 ณ บลูฮอลล์ ชั้น 1 และ เดอะแกลเลอรี ชั้น 2 ชวนชมผลงานภาพวาดสีน้ำจาก 9 ศิลปินชื่อดังของไทย ตบเท้าเข้าร่วมอย่างมากมาย เช่น อาจารย์บันชา ศรีวงศ์ราช ศิลปินสีน้ำระดับโลกที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต และเป็นศิลปินนักวาดภาพประกอบ มีความเชี่ยวชาญและสนใจทางด้านการวาดเส้น จิตรกรรมสีน้ำ จิตรกรรมไทย จิตรกรรมจีน จิตรกรรมดิจิทัล Comic Art 2D Animation หนึ่งในทีมงานผู้ผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันซีรีส์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา “ฟ้าทอฝัน The Inspiring King” ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้รับรางวัลเกียรติยศมากมาย และอาจารย์วิชา เจริญสิทธิพันธ์ ศิลปินอิสระ จากจังหวัดเพชรบุรี อดีตครูสอนศิลปะ ที่มีผลงานสีน้ำหลากหลาย เคยเป็นศิลปินรับเชิญในนิทรรศการเดี่ยวสีน้ำ Humanism คน-สี-น้ำ และศิลปินรับเชิญ นิทรรศการศิลปะ เครือข่ายศิลปินเยือนถิ่นหอศิลป์เสง สาง เพชรบูรณ์ และหลากหลายผลงานยังได้รับคัดเลือกไปร่วมแสดงต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ และสนับสนุนผลงานศิลปะสีน้ำของศิลปินในท้องถิ่นของเมืองหัวหินและประเทศไทยให้ก้าวสู่เวทีทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ โดยในทุกวันเสาร์ตลอดทั้งเดือนศิลปินจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาจัดกิจกรรมและพูดคุยถึงเทคนิคต่างๆ ของการวาดภาพสีน้ำ โดยได้นำนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่หัวหินและใกล้เคียงเยี่ยมชม และทำกิจกรรม Workshop ไปพร้อมกับศิลปินอีกด้วย สำหรับไฮไลต์กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน ได้แก่• การจัดแสดงรถยนต์ Daimler DS420 Limousine 1968 เพนต์ลายโดยอาจารย์วรรณวิมล เกษางาม ที่มีให้ชมชิ้นเดียวในโลก• การเปิดตัวคอลเลกชันทะเล คอลเลกชันใหม่ล่าสุดของ Hugy Toy• Kate xoxo จัดแสดงกระเป๋า Hermes with Marbling Art หนึ่งเดี่ยวในโลก และรถยนต์ Mercedes-Benz 190SL (W121) Roster 1957• การประกวดและออกแบบลวดลายบนร่ม "ร่มของฉันท้าสายฝน" สำหรับเด็กๆ ชิงเงินรางวัลรวม 12,000 บาท• ฟรีเวิร์กชอประบายสี Master Art Artist Show Case หน้ากากนางเงือกน้อยแสนสวย• จุดถ่ายภาพกับ Cordelia นางเงือก 1 ใน 4 ผู้เป็นหัวใจและลูกสาวของท้องทะเล ณ เอเทรียม ชั้น G• กิจกรรมแชะ แอนด์ แชร์ ถ่ายภาพ เช็กอิน รับฟรี ตุ๊กตาไล่ฝน Teru teru bouzu สุดน่ารัก จากอินทนิลพิเศษเพียงชอปสินค้าครบตามเงื่อนไข ร่วมกิจกรรมเวิร์กชอปฟรี วาดภาพสีน้ำหรือภาพบุคคลโดยศิลปินมืออาชีพ ขอเชิญชวนร่วมชมผลงานสีน้ำแห่งฤดูฝนได้ตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ โทร.0-3290-5-111 Facebook: @bluporthuahinofficial หรือ Line official @bluport