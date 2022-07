ส่องศักยภาพ บ้านเดี่ยว พระราม 2 ทำเลที่ช่วยตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ได้สมบูรณ์แบบ จากแสนสิริ

ในปัจจุบันทำเลพระราม 2 เป็นย่านที่มีความสะดวกสบายในการคมนาคมสูง เนื่องจากมีการขยายถนนทางหลวง 35 และทางพิเศษเฉลิมมหานครเชื่อมต่อระหว่างทำเลพระราม 2 ที่ช่วยให้การเดินทางไปยังใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ได้โดยสะดวก จึงกลายเป็นทำเลทองที่เหมาะกับการ หาบ้าน เพื่ออยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็น ทาวน์โฮม พระราม 2 หรือบ้านเดี่ยว พระราม 2 ก็ต่างเป็นที่สนใจอย่างมากในตอนนี้อีกทั้ง สิ่งอำนวยความสะดวกในย่านพระราม 2 มีความหลากหลายตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ เช่น ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ สถานศึกษาและสถานพยาบาลชั้นนำหลายแห่ง เช่น ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม, เซ็นทรัล พระราม 2, โรงเรียนเลิศหล้า กาญจนาภิเษก, มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี, โรงเรียนอัสสัมชัญ พระราม 2 และโรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี เป็นต้นด้วยความสะดวกสบายในการเดินทางและการใช้ชีวิตประจำวันเพราะอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวก ทำให้ทำเลพระราม 2 จึงเป็นหนึ่งในย่านที่หลายคนให้ความสนใจ หาบ้าน ซึ่ง บ้านเดี่ยว พระราม 2 ที่แสนสิริแนะนำ ได้แก่ให้ความสำคัญกับ 4 ประเด็นสำคัญ คือ 1. ดีไซน์ตัวบ้านที่สวยงาม โดดเด่น 2. การใช้วัสดุและโทนสีที่สวยงามเป็นธรรมชาติ 3. นวัตกรรมที่อยู่อาศัยช่วยให้อากาศไหลเวียนในบ้านได้สะดวกพร้อมเปิดรับแสงสว่างจากธรรมชาติ และ 4. บรรยากาศภายในโครงการสวยงามสบายตาทำเลที่ตั้ง บ้านเดี่ยว พระราม 2 แห่งนี้ตั้งอยู่บนเส้นทางถนนเลียบกาญจนาภิเษก สามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในกรุงเทพฯ ได้สะดวก เชื่อมต่อกับจุดขึ้น-ลง ทางพิเศษกาญจนาภิเษก ห่างจากห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส เพียง 3 กิโลเมตร จัดสรรเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น บนขนาดที่ดินเริ่มต้น 50 ตารางวา และจัดวางเป็นพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น 167 – 299 ตารางเมตร พร้อมทั้งมีแบบบ้านให้เลือก 2 แบบ คือบ้านหรู ขนาดพื้นที่ 167 ตารางเมตร ที่จอดรถในร่ม 3 คัน เชื่อมต่อพื้นที่ซักล้าง พื้นที่โดยรอบบ้านเป็นพื้นที่สวนส่วนตัว ภายในจัดสรรเป็น 4 ห้องนอน ห้องน้ำ 4 ห้อง ห้องนั่งเล่น โซนรับประทานอาหาร ห้องเก็บของ และห้องครัวไทยที่สามารถเปิดประตูออกไปส่วนซักล้างได้ขนาดพื้นที่ใช้สอย 227 ตารางเมตร พื้นที่จอดรถในร่ม 3 คัน บริเวณด้านข้างของตัวบ้านมีห้องพักแม่บ้านพร้อมห้องน้ำในตัว 1 ห้อง ภายในจัดสรรเป็น ห้องนอน 4 ห้อง ห้องน้ำ 4 ห้อง โซนห้องรับแขก ห้องครัวและห้องเก็บของ ห้องอเนกประสงค์ที่สามารถใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนร่วมกันของทุกคนในครอบครัวบ้านหรู พระราม2 ออกแบบด้วยแนวคิด New Façade design ในสไตล์ Modern Farmhouse สวยงามโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ ทำเลที่ตั้งของโครงการตั้งบนทำเลสุขสวัสดิ์ – ประชาอุทิศ เชื่อมต่อกับวงแหวนอุตสาหกรรม ฝั่งสุขสวัสดิ์ รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกหลายแห่ง เช่น บิ๊กซี ซุปเปอร์มาร์เก็ต ประชาอุทิศ 90, แม็กซ์แวลู ประชาอุทิศ, โรงเรียนสารสาสน์สมุทรสาร, โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร และโรงพยาบาลบางจาก ในระยะไม่เกิน 10 กิโลเมตร โดยแบบ บ้านหรู สราญสิริ ประชาอุทิศ 90 มีให้เลือก 3 ขนาด คือขนาดพื้นที่ใช้สอย 184 ตารางเมตร มีให้เลือก 2 แบบ คือ แบบ 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำและแบบ 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พร้อมฟังก์ชัน Together Space และ พื้นที่พักผ่อนอย่างเป็นส่วนที่ชั้น 2 ของบ้าน พื้นที่จอดรถ 2 คันขนาดพื้นที่ใช้สอย 197 ตารางเมตร จัดสรรพื้นที่ภายในเป็น 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องรับแขก โซนรับประทานอาหาร Together Space และ พื้นที่พักผ่อนชั้น 2 พื้นที่จอดรถ 2 คันขนาดพื้นที่ใช้สอย 205 ตารางเมตร ภายในจัดสรรพื้นที่เป็น 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ห้องรับแขก ห้องครัว โซนรับประทานอาหาร Together Space พื้นที่พักผ่อนชั้น 2 พื้นที่จอดรถ 2 คันสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ บ้านเดี่ยว พระราม 2และมีพื้นที่ส่วนกลางที่ออกแบบมาเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของทุกคนในครอบครัว ทั้ง Fitness ที่มีอุปกรณ์ออกกำลังกายครบครัน ทันสมัยและมีมาตรฐาน, Co-Working Space พื้นที่อเนกประสงค์ส่วนกลางที่สามารถใช้เป็นสถานที่จัดประชุม ทำงาน หรือเรียนออนไลน์ในบรรยากาศที่ถูกตกแต่งมาเป็นอย่างดี, Swimming Pool ระบบน้ำเกลือที่มีการแยกพื้นที่ระหว่างสระเด็กและผู้ใหญ่เพื่อความปลอดภัยของลูกบ้าน, Massage Path สวนหินที่รายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวช่วยให้การผ่อนคลาย, Jogging Track ลู่วิ่งสำหรับออกกำลังกายในบรรยากาศที่แสนสดชื่น สบายตาด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ และ Educational Playground สนามเด็กเล่นเสริมพัฒนาการที่ช่วยให้เด็ก ๆ เกิดการเรียนรู้ เสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายและโครงการ บ้านหรู ที่ให้ความสำคัญกับระบบรักษาความปลอดภัย เริ่มตั้งแต่การใช้ระบบ RFID หรือ Radio Frequency Identification ระบบควบคุมทางเข้า - ออกด้วยคีย์การ์ดที่ลูกบ้านของโครงการเท่านั้นที่สามารถเข้า – ออกได้ รวมถึงมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจตราความเรียบร้อยภายในตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับผู้คนที่กำลังมอง หาบ้าน พร้อมอยู่ ทางเราก็มีให้บริการทั้ง ทาวน์โฮม พระราม 2 และ บ้านเดี่ยว พระราม 2 ในทำเลอื่นที่ต้องการ สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ www.sansiri.com/thai/ จากนั้นเลือกประเภทที่อยู่อาศัยและทำเล ระบบจะแสดงโครงการบ้านที่น่าสนใจและลูกค้าสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ เช่น แนวคิดโครงการ, ทำเลที่ตั้ง, สิ่งอำนวยความสะดวก และตัวอย่างแบบบ้านในโครงการ รวมถึงติดต่อนัดชมยูนิตที่ว่างผ่านทางเว็บไซต์แสนสิริด้วยตัวเองได้ง่าย ๆ แค่ โทร. 1685 หรือติดต่อสำนักงานขาย เวลาทำการ 09.00 - 18.00 น. ทุกวันที่มาข้อมูล