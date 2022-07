กสิกรไทยเปิด KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 เดินหน้าปั้นสตาร์ทอัปไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

กสิกรไทยมุ่งมั่นปั้นสตาร์ทอัปไทยฝันให้ไกลไปให้ถึงความสำเร็จทางธุรกิจได้จริง จับมือ The Stanford Thailand Research Consortium ปีที่ 3 ในการร่วมสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในด้านต่างๆ เพื่อปูทางไปสู่ความสำเร็จและความก้าวหน้าของประเทศ รวมถึงด้าน Technology and Innovative Entrepreneurship เเละเดินหน้าโครงการ KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 ถ่ายทอดสูตรความสำเร็จของสตาร์ทอัประดับโลก เรียนลัด 9 สัปดาห์ ฟรี รับประกาศนียบัตรเป็นใบเบิกทางต่อยอดกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ และสิทธินำเสนอเพื่อชิงเงินรางวัลพร้อมผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดธุรกิจ 3 รางวัล รวมมูลค่า 8 แสนบาท โดยเปิดรับสมัครผู้เรียนเน้นเทคสตาร์ทอัปในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน สุขภาพ ท่องเที่ยว การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำเจตนารมณ์ของธนาคารในการพัฒนาสตาร์ทอัปไทยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างความยั่งยืนให้แก่สังคมและประเทศเปิดเผยว่า โครงการ KATALYST เปิดอบรมมาแล้ว 2 ปี ภายใต้การสนับสนุนของ The Stanford Thailand Research Consortium โดย KBank เป็นหนึ่งในสมาชิก สำหรับปีที่ 3 ธนาคารได้จัด KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 ภายใต้แนวคิด “Jumpstart your idea through entrepreneurial mindset” หลักสูตรที่จะทำให้ไอเดียธุรกิจพุ่งทะยานสู่สตาร์ทอัปที่ยั่งยืน ด้วยการเรียนรู้อย่างเข้มข้น 9 สัปดาห์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคมนี้ และเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2565 ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับองค์ความรู้จากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด โดยตรง และไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจะมีโอกาสได้เรียนกับวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและในปีนี้ธนาคารได้จับมือกับพันธมิตรในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำจาก Mentor ชั้นนำจากหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งในไทยและต่างประเทศ เช่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) ผู้บริหารจาก Beacon VC และบุคลากรจากเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เพื่อให้สตาร์ทอัปไทยได้ดึงศักยภาพของตัวเองและทีมออกมาได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้ ในสัปดาห์สุดท้ายของการอบรม ทีมสตาร์ทอัปที่มีผลงานโดดเด่นจะได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ทีมที่ชนะจะได้รับรางวัลจากโครงการทั้งเงินรางวัลและผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดธุรกิจ จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารวม 800,000 บาท พร้อมโอกาสการร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยในด้านธุรกิจรวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคดิจิทัล โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์ของหลักสูตรนี้จะได้รับประกาศนียบัตรจาก KATALYST by KBank และมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ซึ่งเป็นใบเบิกทางและโอกาสสำคัญในการขยายเครือข่ายทางธุรกิจกับบริษัทชั้นนำมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วยน.ส.ขัตติยา กล่าวตอนท้ายว่า KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ธนาคารภูมิใจที่ได้มีส่วนในการส่งเสริมสตาร์ทอัปไทยให้สามารถนำความรู้ ทักษะต่างๆ ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจและสามารถต่อยอดให้ประสบความสำเร็จได้จริง โดย 2 ปีที่ผ่านมา มีสตาร์ทอัปไทยเรียนจบหลักสูตรทั้งสิ้น 52 ทีม และมีหลายทีมที่นำองค์ความรู้ที่ได้ในโครงการไปต่อยอดกับธุรกิจจนประสบความสำเร็จ สำหรับปีนี้ ธนาคารจะมุ่งเน้นส่งเสริมเทคสตาร์ทอัปที่ให้บริการเพื่อตอบโจทย์ภาคธุรกิจ (B2B) ในอุตสาหกรรมการเงิน (FinTech) สุขภาพ (HealthTech) การท่องเที่ยว (TravelTech) การศึกษา (EdTech) และสิ่งแวดล้อม (GreenTech) เพื่อเตรียมความพร้อมตอบสนองการเติบโตของภาคธุรกิจเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต