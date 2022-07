อนันดาฯ ผนึก Kaidee ตอบโจทย์คนยุคดิจิทัล ส่ง 4 โครงการพร้อมอยู่เจาะ Gen ใหม่ ดันยอดขายตามเป้า

Kaidee Property (ขายดี พร๊อพเพอร์ตี้) ผู้นำแพลตฟอร์มออนไลน์การซื้อขายอสังหาฯ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง จับมือบริษัท อนันดาฯ ผู้นำตลาดคอนโดฯ ติดรถไฟฟ้า ตอบโจทย์การใช้ชีวิตคนเมืองในยุคดิจิทัล จับมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อทำการตลาดร่วมกัน ขยายฐานลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่ ส่ง 4 โครงการคุณภาพพร้อมอยู่ พร้อมโปรโมชันสุดพิเศษ รองรับความต้องการของผู้ที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยหลังแรก มั่นใจสามารถสร้างยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายอย่างแน่นอน

“ในฐานะที่ Kaidee เป็นผู้ริเริ่มและผู้นำแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลสของไทยมายาวนานกว่าทศวรรษ และด้วยประสบการณ์ ตลอดจนความเชี่ยวชาญที่ครอบคลุมในทุกด้านของการบริหารแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้ามือหนึ่งและมือสองออนไลน์แบบครบวงจรในหลายประเทศ ภายใต้กลุ่ม EMPG นำมาสู่การต่อยอดทางธุรกิจจนเกิดเป็น Kaidee Property แพลตฟอร์มซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มือหนึ่งและมือสองที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่ในรูปแบบออนไลน์ แต่รวมถึงรูปแบบออฟไลน์ มีตัวแทนขายประจำสำนักงานขายในโครงการต่างๆ Kaidee Property มีความเชื่อมั่นว่าการเป็นพันธมิตรร่วมกันครั้งนี้จะประสานให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นอีกด้วย และจากวันนี้เราจะได้เห็นอีกก้าวหนึ่งของการดำเนินธุรกิจที่เป็นการผนึกพลัง เพื่อช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กันและกันอย่างยั่งยืน” นายมาร์ค กล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ Kaidee (ขายดี) เปิดเผยว่า การผสานความร่วมมือระหว่าง Kaidee Property ในฐานะผู้นำแพลตฟอร์มซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้เครือ Emerging Markets Property Group หรือ EMPG กลุ่มทุนผู้เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลสชั้นนำระดับโลก กับบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า เกิดจากกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะเรื่องของกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดที่ตรงกัน Kaidee Property เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มือหนึ่งและมือสอง ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และตัวแทนขาย มีฐานข้อมูลและความชำนาญในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีรายได้ระดับกลางขึ้นไป เช่นเดียวกับทางอนันดาฯ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มคนรุ่นใหม่ กลุ่ม Gen C และกลุ่มวัยเริ่มทำงาน หรือ First Jobber จึงเชื่อว่าการเป็นพันธมิตรร่วมกันในครั้งนี้จะสามารถขยายฐานลูกค้าคนรุ่นใหม่ เจาะกลุ่มผู้กำลังมองหาที่อยู่อาศัยหลังแรกจากทั้ง 4 โครงการบนทำเลศักยภาพได้ตรงเป้าหมาย และจะสามารถดันยอดขายไตรมาส 3 และไตรมาสที่เหลือให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างแน่นอนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันต้องยอมรับว่าพฤติกรรมของคนไทย โดยเฉพาะในกลุ่ม Gen C นั้นเติบโตมาพร้อมกับโลกดิจิทัล และเมื่อพฤติกรรมของคนไทยหันมาซื้อสินค้าบนออนไลน์มากขึ้น จึงทำให้ตลาดอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) เติบโตขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต้องปรับตัวเพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปบริษัทฯ จึงเล็งเห็นโอกาสในการตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนเมืองในยุคดิจิทัลด้วยความเข้าใจและเข้าถึงทุกความต้องการ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่โดยจับมือ Kaidee Property (ขายดี พร๊อพเพอร์ตี้) นำเสนอ 4 โครงการคุณภาพพร้อมอยู่ ได้แก่ โครงการไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท อีสต์พอยท์ โครงการไอดีโอ รัชดา-สุทธิสาร โครงการเอลลิโอ เดลเนสท์ และโครงการเออร์บานิโอ วิภาวดี-แจ้งวัฒนะ ราคาเริ่ม 2.39 ล้าน* ของสมนาคุณ พร้อมโปรโมชันแบบจัดเต็ม กู้ง่ายได้ 100%* ฟรีเฟอร์ฯ และฟรีค่าโอน* เป็นต้น“อนันดาฯ มั่นใจว่าความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และผลักดันให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเติบโตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการเดินหน้าสู่โลกยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าอย่างเข้าใจและเข้าถึงครอบคลุมทุกช่องทาง” นายประเสริฐ กล่าว