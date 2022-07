ADVANC ทุ่มกว่า 3 หมื่นล้าน ซื้อ "ทริปเปิลที บรอดแบนด์" กองทุน JASIF

แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ทุ่มงบ 32,420 ล้านบาท ซื้อ "ทริปเปิลที บรอดแบนด์" 99.87% และ "กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน" จาก JAS คาดแล้วเสร็จไตรมาสแรกปี 66 หวังให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากบริการอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็ว และมีคุณภาพที่ดีครอบคลุมพื้นที่ และได้รับบริการอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง

สำหรับรายละเอียดของการซื้อขายดังกล่าวมีดังนี้คือ









นายธีร์ สีอัมพรโรจน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC แจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ AWN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพื่อซื้อหุ้นในบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTTBB จำนวน 7,529,242,385 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TTTBB จากบริษัท อคิวเมนท์ จำกัด หรือ ACU ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ซึ่งรวมถึงการได้มาซึ่งบริษัทย่อยของ TTTBB อีก 2 บริษัท คือ บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด และบริษัท อิน คลาวด์ จำกัด และการได้มาซึ่งบริษัท ทรี บีบี จำกัด ตามเงื่อนไขบังคับก่อน คิดเป็นมูลค่ารวม 19,500 ล้านบาทพร้อมให้เข้าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF จาก JAS จำนวน 1,520 ล้านหน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.00 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของ JASIF ในราคาหน่วยละ 8.5 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 12,920 ล้านบาท รวมมูลค่าทั้ง 2 รายการนี้มีมูลค่ารวม 32,420 ล้านบาทโดย AWN ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ ACU และ JAS ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เพื่อซื้อขายหุ้น TTTBB และหน่วยลงทุนใน JASIF (Undertaking Agreement) หรือ บันทึกข้อตกลง โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ คือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขายได้อนุมัติการขายหุ้น TTTBB และหน่วยลงทุน JASIF ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของ JASIF อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และบรรลุเงื่อนไขบังคับก่อนอื่นๆ ภายใต้บันทึกข้อตกลงสำเร็จครบถ้วนทั้งนี้AWN จะทำการขออนุญาตในการเข้าทำธุรกรรมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ก่อนจึงจะลงนามในสัญญาซื้อขายหนุ้และหน่วยลงทุน โดยบริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุนจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาส 1 ของปี 2566สำหรับการลงทุนในครั้งนี้จะทำให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากบริการอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็ว และมีคุณภาพที่ดีครอบคลุมพื้นที่กว้างขึ้น ส่งเสริมการลงทุนไปยังพื้นที่ใหม่เพื่อให้คนไทยสามารถได้รับบริการอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดและรอบนอกตัวเมือง รวมถึงเป็นไปตามเป้าหมายกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อขยายการเติบโตในธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน และพัฒนาโครงข่ายไฟเบอร์ในประเทศไทยโดยรวมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดทอนความซ้ำซ้อนของการลากสายไฟเบอร์โดยไม่จำเป็นซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยรวมแล้วการลงทุนนี้จะส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจและประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งลูกค้า สังคมและผู้ถือหุ้นในระยะยาวนอกจากนี้ การที่บริษัทฯ มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและได้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักและผู้เช่าของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน จะส่งเสริมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงขึ้น รวมถึงจะมีการปรับเงื่อนไขให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้แก่กองทุนในการลงทุนทรัพย์สินโทรคมนาคมของบริษัทฯ เพิ่มเติมในอนาคตสำหรับแหล่งเงินทุนที่จะใช้คือจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบริษัทฯ และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และสำหรับธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุน โดยปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาขอวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ขณะที่ยังคงนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ ธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุนข้างต้น มีมูลค่ารวม 32,420 ล้านบาท เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 38.7 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของ AIS งวดล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ให้ผลลัพธ์สูงสุด และเมื่อรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาจะมีมูลค่าขนาดรายการรวมมากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่รายงานสารสนเทศตามรายละเอียดแนบท้าย และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการ(ก) ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นใน TTTI ซึ่งไม่รวม TTTBB โอนหุ้นจำนวน 700 หุ้น ให้แก่ผู้ซื้อ และ(ข) ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นใน INC ซึ่งไม่รวม TTTBB โอนหุ้นจำนวน 3 หุ้น ให้แก่ผู้ซื้อโดยผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการข้างต้นทั้งหมด ( ธุรกรรมซื้อหุ้น) ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวม 19,500 ล้านบาท และ(2) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) จำนวน 1,520,000,000 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.00 ของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของ JASIF ในราคาหน่วยละ 8.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 12,920 ล้านบาท จาก JAS ในกรณีที่JASIF ประกาศจ่ายเงินปันผลหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่สัญญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์และผู้ซื้อไม่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าว มูลค่าเงินปันผลดังกล่าวจะถูกนำมาหักออกจากราคาซื้อหน่วยลงทุนหรือธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุนทั้งนี้ TTTBB เป็นผู้ให้บริการวงจรเชื่อมต่อความเร็วสูงสำหรับให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Hi speed Internet) หรือ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต (Broadband Internet) โดย TTTBB เลือกใช้เทคโนโลยี FTTx เป็นหลักในการให้บริการ โดยเทคโนโลยี FTTx บนโครงข่ายของบริษัทผ่านสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง สามารถให้บริการรับ-ส่งข้อมูลได้ความเร็วสูงถึง 10 Gbps ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เหนือกว่าการให้บริการผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือโครงข่ายไร้สายอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการที่ต้องการความเร็วที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่ปัจจุบัน TTTBB ร่วมกับ TTTI ให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตภายใต้ชื่อทางการค้าว่า 3BB ซึ่งปัจจุบันให้บริการความเร็วสูงถึง 1,000 Mbps หรือ 1 Gbpsอีกทั้ง TTTBB เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายดิจิทัล เป็นบริการวงจรเช่าแบบดิจิทัลความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงระบบสื่อสารข้อมูล ทั้งบริการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรและเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยสามารถเชื่อมโยงการสื่อสารข้อมูลระหว่างจุดต่อจุด (point-to-point) หรือจุดต่อหลายจุด (point-to-multipoint) โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (Internet Protocol หรือ IP) พร้อมด้วยบริการโครงข่ายเสมือนเฉพาะกลุ่ม Virtual Private Network (VPN) ซึ่งให้ความปลอดภัยและสามารควบคุมคุณภาพของวงจรสื่อสารได้เป็นอย่างดี เหมาะกับธุรกิจหรือองค์กรที่มีสาขาเป็นจำนวนมาก ด้วยเทคโนโลยีของโครงข่ายที่ทันสมัย และพื้นที่ให้บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ TTTBB สามารถให้บริการวงจรเช่าแบบดิจิทัลความเร็วสูงได้โดยมีความเร็วสูงถึง 100 Gbps ทำให้สามารถรองรับความต้องการของ ผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ให้บริการสื่อสารข้อมูลและโทรคมนาคมที่มีความต้องการเช่าใช้โครงข่ายดิจิตอลนอกจากนี้ TTTBB เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานด้วยเทคโนโลยีที่ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของ Digital Signal เป็นสื่อในการนำพาสัญญาณเสียงโทรศัพท์กับข้อมูลไปในเวลาเดียวกันผ่านชุมสายระบบ Next Genearation Network (NGN) ซึ่งเป็นชุมสายที่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล หรือ IP ทั้งหมด การนำระบบนี้มาใช้จะทำให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์สามารถได้รับบริการที่มีคุณภาพในระดับใกล้เคียงกับระบบโทรศัพท์พื้นฐานแบบเดิมสามารถให้บริการเสริมต่างๆขณะที่ กองทุน JASIF มี บลจ.บัวหลวง เป็นบริษัทจัดการ และธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้ดูแลประโยชน์ โดยกองทุน JASIF ให้ TTTBB เช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง รายได้ค่าเช่าแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64 เท่ากับ 10,143.78 ล้านบาท และมีทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 76,683.80 ล้านบาท1.ACU จำนวน 7,529,234,885 หุ้น หรือ 99.87%2.TT&T จำนวน 9,999,930 หุ้น หรือ 0.13%3. นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล จำนวน 1,250 หุ้น หรือ 0.00%4. นางนิตย์ วิเสสพันธุ์ จำนวน 1,250 หุ้น หรือ0.00 %5. นางชื่นกมล ตรีสุทธาชีพ จำนวน 1,250 หุ้น หรือ0.00%6. นายสมบุญ พัชรโสภาคย์ จำนวน 1,250 หุ้น หรือ0.00%7. นางสาว สมโภชน์ สุขเจริญ จำนวน 1,250 หุ้น หรือ0.00%8. นางสาว อนัญญา บัวเผื่อน จำนวน 1,250 หุ้น หรือ 0.00%1. ผู้ซื้อ และ/หรือ บุคคลที่ผู้ซื้อกำหนด (ไม่น้อยกว่า 14 ราย ) จำนวน 7,529,242,385 หุ้น หรือ 99.87%2. TT&T จำนวน 9,999,930 หุ้น หรือ 0.13%รวม 7,539,242,315 หุ้น หรือ 100.00%รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,266.6 ล้านบาทรวมสินทรัพย์ 86,662.6 ล้านบาทรวมหนี้สินหมุนเวียน 11,847.5 ล้านบาทหนี้สินไม่หมุนเวียน-หนี้สินตามสัญญาเช่าสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 47,628.7 ล้านบาท-สำรองการประกันรายได้ค่าเช่าสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 16,512.7 ล้านบาท-ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน จำนวน 709.6 ล้านบาท