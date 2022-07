กรุงศรีเปิดตัว Krungsri The COACH สานต่อเป้าหมายผู้นำด้านที่ปรึกษาทางการเงินให้คนไทย

กล่าวว่า กรุงศรีได้เดินหน้าต่อยอดการให้ความรู้ทางการเงินภายใต้กลยุทธ์การสร้างความผูกพันในฐานะพันธมิตรที่ลูกค้าไว้วางใจด้านการเงินและการลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็นสถาบันการเงินหลักสำหรับลูกค้าบุคคล โดยการริเริ่มโครงการ Krungsri The COACH แหล่งรวมความรู้ทางการเงินครบทุกมิติผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ทั้งโซเชียลมีเดีย และเว็บไซต์ของกรุงศรี ภายใต้แนวคิด “โค้ชเรื่องเงิน ให้เป็นเรื่องง่าย” เพื่อช่วยทำให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการทางการเงินเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริงKrungsri The COACH เกิดจากการผนึกกำลังระหว่างกรุงศรี กรุ๊ป และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากประสบการณ์ในหลากหลายมิติการเงิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินพื้นฐาน การบริหารจัดการทางการเงินในชีวิตประจำวัน สินเชื่อ ประกัน แผนการเกษียณ ไปจนถึงการลงทุน โดยมีการยกประเด็นที่น่าสนใจในช่วงเวลานั้นหรือเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันรอบๆ ตัวมาพูดคุย เช่น “ข้าวของแพง เงินเฟ้อ เราต้องรอด” “บัตรเครดิตจำเป็นหรือฟุ่มเฟือย?” “รถยนต์มีแต่ลดกับลดจริงหรือ?” “ปลดล็อก LGBTQIA+ ชีวิตคู่แบบไหน ก็กู้บ้านร่วมกันได้” ซึ่งทั้งหมดจะถ่ายทอดในรูปแบบรายการออนไลน์และบทความที่ทุกคนสามารถเข้าถึงหรือติดตามย้อนหลังได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ของกรุงศรี“จุดเด่นของ Krungsri The COACH คือ การผสานความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าบุคคลของกรุงศรี เพื่อช่วยให้คนไทยได้รับความรู้ทางการเงินที่หลากหลายและรอบด้าน รวมทั้งยังจะเป็นช่องทางให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อลูกค้ารายย่อยที่หลากหลายของกรุงศรีได้สะดวกยิ่งขึ้น แบบง่าย ครบ จบ ทุกเรื่องการเงินในที่เดียว โดยกรุงศรีหวังว่า การให้ความรู้ทางการเงินผ่าน Krungsri The COACH นี้ จะช่วยสร้างความผูกพันกับลูกค้าของเราในฐานะที่กรุงศรีเป็นผู้นำด้านที่ปรึกษาทางการเงิน รวมทั้งยังจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ เพื่อสังคมที่ยั่งยืนอีกด้วย” นายพงษ์อนันต์ กล่าวเสริมKrungsri The COACH “โค้ชเรื่องเงิน ให้เป็นเรื่องง่าย” ประกอบด้วยรายการ Krungsri The COACH “คิดไม่ออก เดี๋ยวตอบให้” โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากประสบการณ์จากกรุงศรี มาร่วมพูดคุยกับ “คุณแบม ปีติภัทร คูตระกูล” ผู้ดำเนินรายการ ในประเด็นที่น่าสนใจในสังคมปัจจุบัน และให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการทางการเงินในชีวิตประจำวัน รับชมได้ทุกวันศุกร์รายการ Double Espresso by Krungsri The COACH “เข้มทุกช็อต เรื่องการลงทุน” รายการสดที่มีเนื้อหาเข้มข้นสมชื่อ เพราะจะมาเล่าเทรนด์จับกระแสแบบเน้นๆ ก่อนตลาดหุ้นเปิด เพื่อให้เหล่านักลงทุนที่อยากรู้ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นและการลงทุน สามารถรับข่าวยามเช้าแบบเข้มข้นนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไปรายการ Krungsri The COACH x Krungsri Exclusive “เจาะลึก รู้ทัน ทุกการลงทุน” รายการสดที่ดำเนินรายการโดยกูรูด้านการเงินอย่าง คุณวิน พรหมแพทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานลูกค้าไฮเน็ตเวิร์ธ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ที่จะมาเล่าไฮไลต์ด้านเศรษฐกิจแบบมหภาค รวมถึงเทรนด์การเงินในตลาดโลกที่มีผลต่อการเงินการลงทุนในประเทศไทยประจำสัปดาห์ ติดตามได้ทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 19.30 น. เป็นต้นไปและคอนเทนต์ฮับออนไลน์ Krungsri The COACH ที่รวบรวมเนื้อหาสาระและบทความเรื่องการเงินแบบย่อยง่ายมาไว้ในที่เดียว บนเว็บไซต์ Krungsri.comทั้งนี้ พบกับ Krungsri THE COACH “โค้ชเรื่องเงิน ให้เป็นเรื่องง่าย” ได้แล้ววันนี้ ผ่านช่องทาง YouTube : KrungsriSimple facebook : Krungsri Simple และเว็บไซต์ Krungsri.com