LEO จับมือ "เน็กซเตอร์ เวนเจอร์ส" Start up เครือปูนซิเมต์ไทย

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO เปิดเผยว่าบริษัทฯ และบริษัท เน็กซเตอร์ เวนเจอร์ส จำกัด (Nexter Ventures) ซึ่งเป็น Venture Capital ในเครือ SCG Group ได้เล็งเห็นศักยภาพของแพลตฟอร์ม ZUPPORTS ที่จะเป็นส่วนสำคัญของแผนการจัดทำ Digital Transformation และต่อยอดทางธุรกิจของทั้ง 2 บริษัท จึงได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท ZPS Corporation Ltd. (ZPS) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยทาง ZPS ได้ดำเนินการจดทะเบียนกับกรมธุรกิจการค้า (DBD) ในวันดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วจุดเริ่มต้นของทีมผู้ก่อตั้ง ZPS Corporation มาจากการเป็นสตาร์ทอัป ภายใต้โครงการของ ZERO TO ONE ซึ่งเป็นสตาร์ทอัปสตูดิโอภายใต้ SCG Group ซึ่งได้สนับสนุนทีม ZUPPORTS ตั้งแต่ช่วงเริ่มบ่มเพาะ ผ่านโครงการ Internal Startup (HATCH WALK FLY) ตั้งแต่ปี 2020โดยทีม ZUPPORTS ได้มีการปรับรูปแบบธุรกิจและผลิตภัณฑ์ จนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทางบริษัทผู้ส่งออกและผู้นำเข้าชั้นนำมากกว่า 50 บริษัท ทั้งบริษัทในไทยและในอาเซียน ซึ่งทีม ZUPPORTS เองสามารถฝ่าฟันผ่านบททดสอบต่างๆ มาได้โดยตลอด รวมไปถึงก้าวสำคัญในการ Spin-Off ออกจาก Sandbox มาจัดตั้งบริษัท ZPS Corporation ในครั้งนี้ด้วยบริษัท แซดพีเอส คอร์เปอเรชั่น จำกัด (ZPS Corporation) เป็นบริษัทสตาร์ทอัปผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม “ZUPPORTS” ที่ช่วยผู้นำเข้าส่งออกบริหารการขนส่งระหว่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ ระบบเปรียบเทียบผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ (Bidding) ระบบจองขนส่งทั้งทางทะเล ทางอากาศ และทางบก (Booking) ระบบตรวจสอบเอกสารวางบิลราคาขนส่ง (Billing) และระบบจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ (Analytics)“บริษัทลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (LEO) เป็นพันธมิตรสำคัญที่ได้มีการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศในแพลตฟอร์ม ZUPPORTS และได้เล็งเห็นศักยภาพของแพลตฟอร์ม ZUPPORTS ที่จะเป็นส่วนสำคัญของแผนการจัดทำ Digital Transformation และต่อยอดทางธุรกิจ LEO จึงได้ร่วมลงทุนใน ZPS โดยมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในดำเนินธุรกิจ ลดขั้นตอนของการทำงาน สร้างศักยภาพในการแข่งขันสำหรับโลกธุรกิจในยุคดิจิทัลของบริษัทฯ ให้มีการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดในอนาคตอันใกล้นี้” นายเกตติวิทย์ กล่าว