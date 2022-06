ไทยพาณิชย์โชว์ยอดจองซื้อ SCB Inverse Floater ครั้งที่ 2 วันเดียวเกลี้ยง

เปิดเผยว่า จากการที่ธนาคารได้กระแสการตอบรับการลงทุนในหุ้นที่กู้มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยประเภท Inverse Floater Note จากกลุ่มลูกค้าเวลธ์เป็นอย่างมาก จึงเปิดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง SCB Inverse Floater ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 ซึ่งมียอดจองซื้อเต็มจำนวนตั้งแต่เปิดจำหน่ายได้เพียง 1 วัน ในมูลค่าเสนอขาย 2,150 ล้านบาท อายุ 2 ปี เงินลงทุนขั้นต่ำ 5 ล้านบาท ทวีคูณครั้งละ 1 ล้านบาท จ่ายผลตอบแทนทุก 3 เดือน แบบลอยตัว และสวนทางกับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Thai Overnight Repurchase Rate - THOR) ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2567 เริ่มนับจากวันที่ออกตราสารในวันที่ 29 มิถุนายน 2565-28 มิถุนายน 2567ทั้งนี้ นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในงวดแรกประมาณ 2.75% ต่อปี ส่วนในงวดที่ 2-8 จะได้รับผลตอบแทน 3.25% ลบอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (THOR ) ระยะเวลา 3;เดือน โดยในงวดที่ 2-8 นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนสูงสุดไม่เกิน 3.25% ต่อปี (หากดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ไม่ติดลบ) และผลตอบแทนขั้นต่ำประมาณ 0.50% ต่อปีพร้อมคุ้มครองเงินต้น 100% โดยธนาคารไทยพาณิชย์เมื่อถือจนครบกำหนดอายุตราสาร ซึ่งผลิตภัณฑ์ SCB Inverse Floater เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นจะทรงตัวหรือไม่ขึ้นเร็วและแรงอย่างต่อเนื่องนางขวัญกมล พริ้งวณิชย์ Division Head, Financial Market Trading ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า การคัดสรรผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ SCB Inverse Trading เป็นความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสายงาน Investment Office and Product ที่คิดค้นผลิตภัณฑ์ และ จับจังหวะการลงทุนของตลาด เพื่อออกผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า จนส่งผลให้หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง "SCB Inverse Floater” ได้รับการตอบรับที่ดี เหมาะกับภาวะการลงทุนในปัจจุบัน ที่เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ลูกค้าเวลธ์และลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน โดยสายงาน Financial Market มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการความเสี่ยงตราสารอนุพันธ์ประเภทอัตราดอกเบี้ยและการออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มนักลงทุนตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย