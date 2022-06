'พฤกษา'งัดกลยุทธ์ Collaboration สู้คู่แข่ง ดึงPATIOลักซ์ชัวรีทาวน์โฮม ผนึกแบรนด์ BROMPTON รับไลฟ์สไตล์คนเมือง

พฤกษา ชี้ครึ่งปีหลังตลาดแข่งดุ งัดกลยุทธ์ Collaboration สร้างความแตกต่าง ดึง PATIO ลักซ์ชัวรีทาวน์โฮม ผนึก BROMPTON จักรยานซิตี้ไบค์แบบพับได้แบรนด์ดังจากอังกฤษ ร่วมมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบคนเมือง รับไลฟ์สไตล์ลูกค้าพาทิโอ 3 ทำเลเมือง “รัชโยธิน, งามวงศ์วาน -ประชาชื่น และ สาทร-กัลปพฤกษ์ ” ด้วยข้อเสนอสุดพิเศษจากโครงการ และสำหรับลูกค้าที่จองบ้านรับจักรยาน Brompton by British Cycle Square และมาร่วมเปิดประสบการณ์ “ปั่นชีวิตละไมสไตล์คุณ” ในกิจกรรม Craft Your Way พร้อมรับชมบ้านซีรีย์ใหม่ Penthouse on Ground ที่ออกแบบมาให้เหมาะกับทุก Lifestyle ด้วย Master Bedroom แบบ Exclusive Penthouse พร้อมWalk-in Closet ขนาดใหญ่ และโปร่งโล่งด้วยกระจกทรงสูง ที่ลงตัวตอบโจทย์ Urban Living อย่างแท้จริง

ดังนั้น จุดแข่งขันสำคัญจึงขึ้นอยู่กับตัวสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการบ้านยุคใหม่ เสริมด้วยการสร้างสรรค์ Marketing Campaign รูปแบบใหม่ๆ เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์

กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจทาวน์โฮม บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า พฤกษาในฐานะผู้นำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีสินค้าครอบคลุมตลาดทุกเซกเม้นต์ มองว่าสภาพการแข่งขันตลาดที่อยู่อาศัยแนวราบประเภททาวน์โฮมในครึ่งปีหลัง 2565 เริ่มมีทิศทางแข่งขันสูงขึ้นมากเนื่องจากเป็นกลุ่มสินค้าที่ตลาดมีความต้องการต่อเนื่องแม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แต่กำลังซื้อในตลาดยังมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในทางบวก จะเห็นได้ว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้ผู้ประกอบการก็จะเริ่มมีการเปิดตัวโครงการใหม่เพิ่มมากขึ้นพร้อมออกโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมกันอย่างดุเดือดและจากการที่พฤกษาใช้กลยุทธ์ผสานแบรนด์ (Collaboration) ที่มี Brand Positioning เดียวกันเพื่อดึงดูดความสนใจและร่วมแบ่งปันคุณค่าให้กับผู้บริโภค ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่าง PATIO และ BROMPTON by British Cycle Square แบรนด์ชั้นนำในกลุ่มสินค้าซิตี้ไบค์ นำเข้าตรงจากอังกฤษ ที่มีฐานลูกค้าสไตล์ Urban Living เช่นเดียวกัน มาร่วมเปิดประสบการณ์ “ปั่นชีวิตละไมสไตล์คุณ” ในกิจกรรม Craft Your Way ซึ่งจัดขึ้นที่ PATIO งามวงศ์วาน-ประชาชื่นเป็นที่แรก ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยลูกค้าที่มาชมโครงการจะได้มีโอกาสทดลองปั่นจักรยาน BROMPTON ถือเป็นกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตเมือง เรียกได้ว่าเป็นมิติใหม่ของการเยี่ยมชมโครงการ นอกจากนี้ ลูกค้าที่จองพาทิโอทุกยูนิตจะได้รับจักรยาน BROMPTON พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ ทั้งนี้ กิจกรรม Craft Your Way จะจัดขึ้นที่ PATIO โครงการอื่นต่อไปโดย “PATIO” ลักซ์ชัวรีทาวน์โฮมซีรีส์ใหม่ ทยอยเปิดตัวใน 3 ทำเล ได้แก่ รัชโยธิน, งามวงศ์วาน -ประชาชื่น และ สาทร-กัลปพฤกษ์ โดยมีแนวคิดการพัฒนาโครงการที่ให้ความสำคัญใน 4 เรื่อง ได้แก่โดดเด่นด้วยดีไซน์ใหม่ Penthouse on Ground ตอบโจทย์ลูกค้าที่ชื่นชอบการใช้ชีวิตใกล้ชิดเมือง แตกต่างจากทาวน์โฮมอื่นในตลาดเซกเม้นต์เดียวกัน ด้วยพื้นที่ใช้สอยกว้างเทียบเท่าบ้านเดี่ยว จำนวนยูนิตภายในโครงการมีจำกัด ให้ความเป็นส่วนตัวสูงสุด และทุกยูนิตเพิ่มพื้นที่ Multi Space สามารถปรับเปลี่ยนการใช้สอยได้ตามไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเพื่อการทำงาน การพักผ่อน การทำกิจกรรมงานอดิเรก หรือสังสรรค์กลุ่มเล็กเป็นส่วนตัว ครบครันสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ อาทิ คลับเฮ้าส์ สระว่ายน้ำในร่ม ฟิตเนส พื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนและออกกำลังกาย วิ่ง เดิน ปั่นจักรยาน และสวนสุขภาพ ที่เติมเต็มไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตยุคใหม่.