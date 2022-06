เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ปรับภาพลักษณ์ ทรานส์ฟอร์มสู่เมย์แบงก์ยุคใหม่ เปิดตัวผู้บริหารนิวเจน เสริมทัพแข็งแกร่ง

นายอารภัฏ สังขรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หรือ MST ตอกย้ำภาพลักษณ์ เมย์แบงก์ยุคใหม่ ภายใต้ภารกิจหลัก Democratizing Investment ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการลงทุนได้ด้วยเครื่องมือบริหารความมั่งคั่งอย่างเท่าเทียม เพื่อความมั่นคงทางการเงินที่ยั่งยืน พร้อมเดินหน้ารุกพัฒนา 3 ด้าน ได้แก่ สร้างภาพลักษณ์ใหม่ การบริหารงานในองค์กร การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ภายใต้แนวคิด “Opportunity of Change” พร้อมฟอร์มทีมผู้บริหารนิวเจน เสริมทัพ 5 กลุ่มงาน นำโดย นายธีร์ จารุศร Head of Investment Banking & Capital Markets, น.ส.เนธิตา กระบวนรัตน์ Head of Institutional Sales, น.ส.ภคพร ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส CEO Office, นายธัญญราช มีนะนันทน์ OIC of Investment Management และ Mr.Sawan Sandeep Kapoor, Regional head of Digital Ecosystem & Partnership รวมพลังคนรุ่นใหม่เสริมทัพเดินหน้าธุรกิจสู่การเป็นที่ปรึกษาการลงทุนชั้นนำและครบวงจร วางแผนตอบโจทย์ทุกความต้องการของนักลงทุน