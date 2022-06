แสนสิริโชว์ยอดขายแนวราบ5เดือนหมื่นล. เดือนมิ.ย.จ่อเปิด6โครงการมูลค่ารวม6,000ล้าน

แสนสิริมีผลงานยอดขายโครงการแนวราบที่แข็งแกร่ง โดยแบ่งเป็นสัดส่วนยอดขายจากโครงการบ้านเดี่ยว 6,600 ล้านบาท ยอดขายจากโครงการมิกซ์โปรดักส์แบรนด์อณาสิริ 1,500 ล้านบาท และยอดขายจากทาวน์โฮมแบรนด์สิริ เพลส อีก 1,900 ล้านบาท ความสำเร็จของยอดขายโครงการแนวราบในรอบ 5 เดือน มาจากการปิดการขาย 4 โครงการแนวราบ ได้แก่ สราญสิริ ติวานนท์ - แจ้งวัฒนะ 2, บุราสิริ บึงหนองโคตร ขอนแก่น, เศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา2 รวมถึงล่าสุด แสนสิริยังสร้างผลงานปิดการขาย (Sold Out!) ทาวน์โฮม สิริ เพลส รังสิต พร้อมจ่อคิวปิดการขายอีก 3 โครงการ คือ คณาสิริ ราชพฤกษ์ - 346 , ฮาบิเทีย ออร์บิต หทัยราษฎร์ และฮาบิเทีย ไพรม์ ราชพฤกษ์อีกด้วยนอกจากนี้ได้แก่ แบรนด์ สิริ เพลส หลังประกาศปิดการขายสิริ เพลส รังสิต จำนวน 413 ยูนิต โดยล่าสุด แสนสิริเผยโฉมทาวน์โฮม สิริ เพลส Dream Destination ดีไซน์ใหม่ “อัมสเตอร์ดัม” พร้อมให้เข้าชมโครงการ บนทำเลศักยภาพ 2 ทำเลใหม่ สิริ เพลส พระราม 2 – วงแหวน จำนวน 252 ยูนิต ทาวน์โฮมฟังก์ชันบ้านเดี่ยว ติดถนนพระราม2 ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนใหม่เพียง 2 นาที เริ่ม 2.89 ล้านบาท และ สิริ เพลส ดอนเมือง – สรงประภา จำนวน 138 ยูนิต ตอบทุกแพสชันกับทำเลที่ใช่ ทาวน์โฮม ใจกลางดอนเมือง ใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดง ใกล้สนามบินดอนเมือง ราคาเริ่มต้น 2.79 ล้านบาทพร้อมสานต่อความสำเร็จของแบรนด์ “อณาสิริ” เพื่อตอบรับความต้องการที่หลากหลาย บ้านและทาวน์โฮมในโครงการเดียว ภายใต้แนวคิดการอยู่อาศัย Feel Just Right “ความพอดีที่ลงตัว” แสนสิริจึงได้เปิดตัว โครงการ “อณาสิริ รามคำแหง” ประกอบด้วย บ้านแฝดและทาวน์โฮมดีไซน์ใหม่ จำนวน 272 ยูนิต กับ 4 แบบบ้าน 4 ฟังก์ชัน รองรับการอยู่อาศัยในทุกรูปแบบความต้องการ พื้นที่ใช้สอย 99 – 148 ตารางเมตร ภายใต้แนวคิด “สีสันของความพอดี ในสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน” บนทำเล รามคำแหง – กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ ระดับราคา 3.69 – 8 ล้านบาท โครงการ อณาสิริ ราชพฤกษ์ – 346 บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ที่มีความเป็นส่วนตัวเพียง 164 ยูนิต กับ 5 แบบบ้าน พื้นที่ใช้สอย 99 – 161 ตารางเมตร พร้อมฟังก์ชันบ้านที่ตอบทุกความต้องการของชีวิตครอบครัวยุคใหม่โดยจะเปิดการขายเฟสใหม่ราคาเริ่มต้น 4.59 - 6 ล้านบาทรายล้อมด้วยธรรมชาติ บ้านทุกหลังออกแบบตอบโจทย์ทุกการใช้พื้นที่ของทุกไลฟ์สไตล์ของทุกคนในครอบครัว โดยมีแบบบ้านที่รองรับทุก Generation ทั้งหมดถึง 5 แบบบ้าน พื้นที่ใช้สอย 153 – 333 ตารางเมตร จำนวนทั้งสิ้น 246 ยูนิต ระดับราคา 6 – 12 ล้านบาท* โครงการ สราญสิริ พระราม 2 สไตล์ Modern Farmhouse กับฟังก์ชันพิเศษ อาทิ Enclosed Balcony, Bay Window, Connecting Living Area มีแบบบ้านให้เลือกถึง 4 แบบบ้าน พื้นที่ใช้สอย 162 – 203 ตารางเมตร มีความเป็นส่วนตัวสูงด้วยจำนวนเพียง 135 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบ และการเดินทางที่ใกล้ทางด่วน เข้าสู่ย่าน CBD อย่างง่ายดาย ราคาเริ่มต้น 8 – 12 ล้านบาท* ทั้งนี้ทั้ง 6 โครงการใหม่ พร้อมเปิดให้เข้าชมโครงการในเดือนมิถุนายนนี้