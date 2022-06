JKN ผนึกกลุ่มฮุนไดโฮมช็อปปิ้ง รุกตลาดออนไลน์

"เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป" ผนึกยักษ์ใหญ่ทีวีโฮมช็อปปิ้งประเทศเกาหลี ‘ฮุนไดโฮมช็อปปิ้ง เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น’ สร้างประสบการณ์การชอปปิ้งผ่านช่องทางออนไลน์ www.JKN-Hishopping.com ประเดิมนำทัพสินค้าคุณภาพในกลุ่มแฟชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีพจาก HMall ของกลุ่มฮุนไดฯ กว่า 1,000 รายการ เฉลี่ยราคา 1,500 บาท ตอบสนองความต้องการซื้อของลูกค้า คาดดีเดย์เริ่มสั่งซื้อสินค้าได้ภายในไตรมาส 3 นี้ หวังเพิ่มสัดส่วนการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เป็น 10%

นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกับกลุ่มฮุนได โฮมช็อปปิ้ง เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น ผู้ดำเนินธุรกิจทีวีโฮมชอปปิ้งรายใหญ่ในประเทศเกาหลีใต้ รุกธุรกิจโฮมชอปปิ้งในประเทศไทยผ่านการดำเนินงานของบริษัท เจเคเอ็น ไฮช็อปปิ้ง จำกัด ที่ JKN ถือหุ้นอยู่ 51% เพื่อสร้างประสบการณ์ซื้อสินค้าระดับพรีเมียม ครอบคลุมหมวดสินค้าสุขภาพ Healthy and well being กลุ่มสินค้าความงาม กลุ่มกลุ่มแฟชั่น สินค้าในครัวเรือน เครื่องออกกำลังกาย เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 2,500 รายการ ผ่านช่อง JKN Hi Shopping ที่ออกอากาศทาง PSI ช่อง 46/ GMMZ ช่อง 43/ INFOSAT ช่อง 46 / DTV ช่อง 37 / เจริญเคเบิ้ล ช่อง 9 / TOT IPTV ช่อง 38 / AIS Play ช่อง 800 / 3BB TV ช่อง 88 และ LOOX TV Application ครอบคลุม 13 ล้านครัวเรือน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคให้มากกว่าการชอปปิ้งแบบเดิมๆ ด้วยสินค้าที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนขยายความร่วมมือกับกลุ่มฮุนได โฮมช็อปปิ้ง เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น เพื่อสร้างประสบการณ์ซื้อสินค้าให้แก่ผู้บริโภคที่มีฐานลูกค้ามากกว่า 2.5 ล้านราย สามารถสั่งซื้อสินค้าจากประเทศเกาหลีผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อสอดรับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายเพิ่มยอดการสั่งซื้อสินค้าต่อคนต่อครั้งมากขึ้น จากเดิมที่มียอดเฉลี่ยต่อคนต่อครั้งอยู่ที่ 1,200 บาท เพื่อผลักดันยอดขายรวมในปี 2565 เพิ่มเป็น 600 ล้านบาทนายฌอน ลิม ซ็อก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเคเอ็น ไฮ ช็อปปิ้ง จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป กล่าวว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมของทีวีโฮมชอปปิ้งในปี 2565 มีการฟื้นตัวที่ดีขึ้นจากปีก่อนที่มีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 7,000 ล้านบาท ด้วยปัจจัยบวกจากเศรษฐกิจขยายตัวที่ดีหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นและบรรยากาศการจับจ่ายซื้อสินค้าที่ดีขึ้น โดยเฉพาะช่องทางจำหน่ายผ่านออนไลน์ที่มีอัตราการขยายตัวตามพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่หันมาซื้อสินค้าผ่านช่องทางดังกล่าวเพิ่มขึ้นล่าสุด บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับกลุ่มฮุนได โฮมช็อปปิ้ง เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น เพื่อรุกขยายตลาดการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเตรียมเปิดให้บริการสั่งซื้อสินค้าคุณภาพจากประเทศเกาหลีที่เป็นลักษณะ Online Exclusive ผ่านทาง www.JKN-Hishopping.com ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจทีวีโฮมชอปปิ้งของไทยที่ให้บริการสั่งซื้อสินค้า (Pre-order) จาก HMall.com ของกลุ่มฮุนไดฯ ในประเทศเกาหลี คาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ภายในไตรมาส 3 ปีนี้ โดยจะเปิดกลุ่มสินค้าแฟชั่น ซึ่งมีสินค้าให้เลือกมากกว่า 1,000 รายการ ราคาจำหน่ายไม่เกิน 1,500 บาท และอนาคตจะขยายสินค้าให้ครอบคลุมทุกหมวดสินค้าต่อไป โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายจะผลักดันสัดส่วนยอดขายจากช่องทางออนไลน์เพิ่มเป็น 10%