The Whiteley คอนโดซุปเปอร์ไพรม์ในลอนดอน เตรียมเปิดตัว 30 มิ.ย.นี้

กล่าวว่า การบูรณะและตกแต่งใหม่ของโครงการ Whiteleys จะทำให้โครงการเป็นหนึ่งในการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่สำคัญและมีชื่อเสียงและเอกลักษณ์ที่สุดในกรุงลอนดอนกล่าวว่า The Whiteley เป็นโครงการที่ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อชาวไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากจะแล้วเสร็จพร้อมกับโรงแรมและสปาของ Six Senses แห่งแรกและแห่งเดียวในลอนดอนThe Whiteley ออกแบบโดยสถาปนิกชั้นนำระดับโลก ฟอสเตอร์ + พาร์ทเนอร์ส The Whiteley นำสถาปัตยกรรมใหม่ที่ทันสมัยมาไว้ด้วยกันพร้อมคุณสมบัติที่ได้รับการอนุรักษ์และได้รับการบูรณะของตึก Grade II ที่รวมถึงด้านหน้าทั้งหมดของอาคารและโดมอันเป็นสัญลักษณ์ The Whiteley มีพื้นที่มากกว่า 1.1 ล้านตารางฟุตพร้อมกับคอนโดมิเนียมที่มีสเปคสูงจำนวน139 ยูนิต ร้านค้าใหม่ 20 แห่ง ค่าเฟ่และร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ และห้องออกกำลังกายสุดล้ำสมัย The Whiteley จะเสร็จสมบูรณ์ด้วยโรงแรมและสปา Six Senses แห่งแรกและแห่งสำคัญของลอนดอน ให้บริการห้องพัก 110 ห้อง ที่อยู่อาศัยของ Six Senses 14 ห้อง พร้อมกับโซเชียลและเวลเนสคลับThe Whiteley นำเสนอคอนโดมิเนียมขนาด 1 ถึง 5 ห้องนอนในใจกลาง Bayswater ที่สร้างขึ้นใหม่ โดยอยู่ใกล้จาก Hyde Park Westbourne Grove และ Notting Hill โดยใช้เวลาเดินเพียงครู่เดียว รวมถึงระบบคมนาคมขนส่งของ Paddington ที่อยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าว พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ โรงเรียน และโรงละครชั้นนำของโลกบางแห่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลบริหารจัดการและดูแลโดย Finchatton โครงการ The Whiteley นั้นแสดงถึงความทะเยอทะยานทางสถาปัตยกรรม ในโครงการมีพื้นที่กลางแจ้งขนาดใหญ่และเพดานสูงถึงหกเมตร ผู้อยู่อาศัยจะสัมผัสได้ถึงกับสภาพแวดล้อมที่หรูหราและประณีตของ The Whiteley โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกระดับห้าดาวจับคู่กับบริการพิเศษเพื่อมอบมาตรฐานการอยู่อาศัยที่ไม่มีที่ไหนเทียบได้The Whiteley จะเป็นที่ตั้งของโรงแรม Six Senses London แห่งแรกในในสหราชอาณาจักร โดยจะมีห้องพัก 110 ห้อง ล็อบบี้บาร์และเลานจ์ ห้องอาหารที่เปิดให้บริการตลอดวัน และ Six Senses Spa พร้อมห้องฟิตเนส สระว่ายน้ำในร่มขนาด 20 เมตร ห้องอบไอน้ำและซาวน่า ห้องพักผ่อน และ Alchemy Bar ออกแบบโดย AvroKO ที่ได้รับรางวัล บันไดเหล็กอันเก่าแก่ของอาคารนี้จะกลายเป็นจุดศูนย์กลางภายในโรงแรมแห่งใหม่ ซึ่งจะนำผู้อยู่อาศัยและสมาชิกไปยัง โซเชียลและเวลเนสคลับ พื้นที่นี้จะมีบาร์และเลานจ์ส่วนกลาง co-working spaces ร้านอาหาร และห้องเวลเนสผู้อยู่อาศัยจะสามารถเข้าถึงบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ Six Senses รวมถึงห้องออกกำลังกายอันล้ำสมัย สระว่ายน้ำ ห้องดนตรี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับดูแลเด็ก ห้องสมุด ห้องประชุม สนามเทนนิสพาเดล ร้านอาหาร บริการทำความสะอาด เจ้าหน้าที่รับรองแขก และศิลปะและโปรแกรมเพื่อสุขภาพต่างๆนำเสนอรูปแบบใหม่สำหรับการใช้ชีวิตที่ทันสมัยที่สุดในโลก ทางโรงแรมจะรวมที่อยู่อาศัยแบรนด์ 14 แห่ง เพื่อให้เจ้าของสามารถเข้าถึงบริการของโรงแรมได้แบบไม่ซ้ำใครเดิมชื่อ William Whiteley Limited และต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น Whiteleys อาคารสำคัญหลังนี้เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าหรูแห่งแรกของลอนดอนซึ่งเปิดประตูในปี 1911 มรดกของอาคารนี้ได้รับการพิจารณาและอนุรักษ์ไว้อย่างดีโดยทีมออกแบบอาคารได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเกรด II พร้อมนาฬิกาที่มีชื่อเสียงและประติมากรรมที่เก่าแก่ ร้านค้า คาเฟ่และร้านอาหารใหม่ๆ จะตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของ Queensway และทางเข้าหลักใหม่จะนำตรงสู่ใต้โถงกระจกอันเป็นเอกลักษณ์ของอาคารที่เก็บรักษาไว้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอาคาร ผ่านไปยังลานสาธารณะขนาดใหญ่ที่เรียงรายไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารมากมายการบูรณะและตกแต่งใหม่ครั้งใหญ่ของ The Whiteley ให้เป็นจุดหมายปลายทางแห่งใหม่สำหรับที่อยู่อาศัย ร้านค้า ร้านอาหาร และโรงแรม นับเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่สำหรับ Bayswater การลงทุนของเจ้าของโครงการมีมูลค่ารวมกว่า 3 พันล้านปอนด์จะเปลี่ยนอนาคตของถนนสายนี้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า รวมถึงกลยุทธ์การค้าปลีกใหม่ ถนนสีเขียว การปรับปรุงพื้นที่สาธารณะที่สำคัญที่ตั้งอยู่ใกล้กับ Hyde ParkThe Whiteley เป็นโครงการร่วมทุนระหว่าง MARK และ C C Land โดยมี Finchatton ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการโครงการ ราคาคอนโดมิเนียมเริ่มต้นที่ 1.5 ล้านปอนด์และมีซาวิลส์ประเทศไทยเป็นตัวแทนขายโครงการ The Whiteley จะสร้างแล้วเสร็จในปลายปี 2566ที่ตั้ง: The Whiteley Queensway Bayswater London W2 4Yค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://sav.li/thewhiteleylondonw2 สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://sav.li/thewhiteleylondon