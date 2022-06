ออมเพิ่มสุข เร่งทยอยจัดสรรวงเงิน 40,000 ล้านบาท

ตามที่กระทรวงการคลังได้มีการจำหน่ายพันธบัตร รุ่นออมเพิ่มสุข ผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย วงเงิน 40,000 ล้านบาท ให้แก่ประชาชน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 และได้มีการแจ้งปิดระบบการจำหน่ายพันธบัตรในเวลาต่อมานั้นสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และธนาคารตัวแทนจำหน่ายต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เนื่องจากระบบจัดสรรลำดับอัตโนมัติ (automatic queuing system) ของ ธปท. ได้เกิดขัดข้องในระหว่างที่ธนาคารตัวแทนจำหน่ายทยอยส่งคำสั่งซื้อพันธบัตรเข้ามา ซึ่งทันทีที่เกิดเหตุ ธปท. ได้เร่งแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถกลับมาจัดสรรพันธบัตรได้ ทั้งนี้ ธปท. จะจัดสรรวงเงินตามเวลาที่คำสั่งซื้อถูกส่งและถูกบันทึกอยู่ระบบของ ธปท. เป็นสำคัญ และจะจัดสรรคำสั่งซื้อตามหลักการมาก่อนได้ก่อน (first come first serve) ซึ่ง ธปท. ได้ทยอยส่งรายการพันธบัตรที่จัดสรรสำเร็จกลับไปยังธนาคารตัวแทนจำหน่ายแล้ว รวมถึงคืนเงินให้ผู้ลงทุนกรณีที่คำสั่งซื้อจากธนาคารไม่ได้รับการตอบรับจากระบบ ธปท. หรือไม่มีการบันทึกในระบบ อย่างไรก็ดี ยังคงมีคำสั่งซื้อที่อยู่ในระบบยังคงรอการประมวลผลและตรวจสอบเป็นจำนวนมาก ซึ่ง ธปท. จะจัดสรรคำสั่งซื้อตามคิวคำสั่งซื้อโดยเร็วที่สุด สบน. ขอเรียนว่า ทุกหน่วยงานพยายามอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหา และพยายามอำนวยความสะดวกในทุกวิถีทาง เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับบริการที่ดีที่สุดสบน. ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้ความสนใจลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์ และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและจะหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างประสบการณ์การซื้อพันธบัตรที่ดียิ่งขึ้นในอนาคตสำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะโทร.0-2271-7999 ต่อ 5809, 5820 / 0-2265-8050 ต่อ 5322, 5311, 5315