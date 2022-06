‘โอทูอี ซัพพลาย’รุกตลาดพื้นไม้ลักชัวรี ส่งโชว์รูมใหม่คู่นวัตกรรม O2E Service Apps และ AR/VR เจาะตลาดไฮเอนด์

เปิดแนวรุกธุรกิจ “โอทูอี ซัพพลาย” (O2E Supply) 6 เดือนหลังปี 2565 เจาะตลาดไฮเอนด์ กลุ่มงานพื้นไม้ Luxury เดินหน้ารุก B2C B2B และช่องทางออนไลน์ หวังตอบโจทย์ทุกความต้องการตลาดที่อยู่อาศัย คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน ล่าสุดเตรียมส่งโชว์รูมใหม่ O2E Showroom FYI Center ชูนวัตกรรม O2E Service Apps และ AR / VR ดีไซน์แบบบ้านตัวอย่างสุดล้ำ สร้างประสบการณ์ใหม่ผู้บริโภคแห่งแรกในประเทศไทย

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอทูอี ซัพพลาย จำกัด (O2E Supply) ผู้นำเข้าวัสดุปูพื้นคุณภาพจากต่างประเทศ เปิดเผยถึงกลยุทธ์ครึ่งปีหลัง 2565 ว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความท้าทายใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในตลาดวัสดุก่อสร้างตกแต่งทั้งภายใน ภายนอกอาคารและ นวัตกรรมวัสดุปิดผิวในตลาดลักชัวรี่ โดยเตรียมเดินหน้ากลยุทธ์ในหลายด้านด้วยกัน ทั้งช่องทางการขายและการตลาดใหม่ ๆ การเปิดโชว์รูม O2E Showroom FYI Center อย่างเป็นทางการ และการนำนวัตกรรม Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR) เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ในการให้บริการกับลูกค้า สถาปนิก อินทีเรีย และดีไซเนอร์“ที่ผ่านมา เราเชี่ยวชาญในตลาดวัสดุงานพื้นระดับ Luxury High - End ที่ใช้ได้กับหลากหลายงานไม่ว่า จะเป็น ที่อยู่อาศัย คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน สถานที่ราชการ ซึ่งเน้นทำการตลาดกับกลุ่มลูกค้าที่เป็น B2C (Business to Consumer) และ B2B (Business to Business) เป็นหลัก ซึ่งในช่วงครึ่งหลัง ของปี 2565 จะมีการทำงานที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น รวมถึงการให้ความสำคัญกับการตลาดออนไลน์ที่เจาะกลุ่มดีไซเนอร์มากขึ้น”โดยทาง โอทูอี ซัพพลาย เน้นรุกตลาดออนไลน์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มดีไซเนอร์ให้มากขึ้น เพื่อให้เป็นทางเลือกในการนึกถึงเวลาเลือกวัสดุพื้นไม้นำเข้าที่มีให้เลือกหลากหลาย ผ่านกิจกรรมออฟไลน์และออนไลน์ควบคู่กันไป เพื่ออำนวยความสะดวกของลูกค้าผ่านทั้ง 2 ช่องทางนอกจากนี้ ยังได้ร่วมทำอีเวนท์ กับ Art4d เพื่อเป็นพื้นที่ให้ดีไซเนอร์ได้เข้ามาทำงานพร้อมมีส่วนร่วม เพื่อเป็น Top of Mind Brand ในเรื่องของพื้นไม้ครบวงจร ทั้งพื้นไม้ไฮบริด เอ็นจิเนียร์ นวัตกรรมสมัยใหม่ที่ทำให้พื้นไม้สามารถกันน้ำและรอย ไปจนถึงพื้นไม้ Luxe อัลตร้าเอ็นจิเนียร์ ที่เป็นสินค้าคอลเลคชั่นใหม่ โดยเป็นพื้นไม้จริงที่ทนทานต่อน้ำและการเกิดรอย รวมไปถึงผนังงานไม้ Handcraft ที่มีการออกแบบลวดลายโดยทีมช่างมืออาชีพจากอิตาลี โดยกิจกรรมดังกล่าวจะนำไปสู่การรับรู้แบรนด์ในกลุ่มดีไซเนอร์หน้าใหม่ ที่ยังไม่เคยร่วมงานกับบริษัทฯ ให้ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ โอทูอี ซัพพลายในส่วนของตลาดออนไลน์ และการเข้าถึงลูกค้าที่มีมากยิ่งขึ้นนั้น นายวรัญญู กล่าวว่า ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 เตรียมรุกตลาดออนไลน์ 100% โดยเป็นการตอกย้ำ Top of Mind Brand ในเรื่องของพื้นไม้ ไฮบริดเอ็นจิเนียร์ เจ้าแรกเจ้าเดียวที่นำเข้าจากเบลเยี่ยมที่เป็นพื้นไม้กันน้ำกันรอย และพื้นไม้ Luxe อัลตร้าเอ็นจิเนียร์ ตลอดจนผนังงานไม้สุดหรู และเฟอร์นิเจอร์งาน Luxury Handcraft จากอิตาลี ที่ให้บริการด้านการขายพร้อมติดตั้งทั้งงานที่พักอาศัย และ คอมเมอร์เชียล ในแบบครบแบบจบในที่เดียว หรือ One Stop Services ที่ให้บริการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน จนถึงความต้องการพิเศษสุดให้กับลูกค้า“ทางบริษัทต้องการต่อยอดในด้านการเป็น Top of Mind Brand ในเรื่องของพื้นไม้ให้กับทางดีไซเนอร์ และกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ แบบจบครบครันที่เดียว เป็น One Stop Services ทั้งในเรื่องของสินค้า Luxury Innovation และ Service Application แบบครบวงจรในการ Grand Opening โชว์รูม และทางบริษัทยังให้บริการตอบสนองความต้องการ ขั้นพื้นฐานจนถึงความต้องการพิเศษสุดให้กับลูกค้า”ทั้งนี้ บริษัทได้เตรียมเปิดโชว์รูม O2E Showroom FYI Center อย่างเป็นทางการ โดยจะเป็นเจ้าแรกที่ให้บริการแบบบ้านด้วยเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR) ซึ่งจะช่วยให้ผู้ออกแบบและลูกค้ามองเห็นภาพเดียวกัน เข้าใจตรงกันมากขึ้นระหว่างลูกค้า สถาปนิก อินทิเรีย และดีไซเนอร์ รวมทั้งเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ด้านการออกแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนในไทยด้วยเทคโนโลยีที่นำมาใช้มีความโดดเด่นด้านบริการที่แตกต่างกันออกไป โดย AR ใช้ในการเลือกพื้นไม้ที่สะดวกรวดเร็ว สัมผัสประสบการณ์โลกเสมือนจริง และดีไซน์ที่ออกแบบพื้นไม้ที่ไม่เหมือนเดิมสำหรับภาพรวมและแนวโน้มของตลาดวัสดุตกแต่งระดับไฮเอนด์ พบว่ายังมีโอกาสค่อนข้างมาก จากไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของผู้ซื้อที่อยู่อาศัยระดับบน จากคอนโดมิเนียมเป็นบ้านมีพื้นที่กว้างขึ้นกว่าเดิม การเลือกซื้อคอนโดระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ที่เพิ่มขึ้น รูปแบบการทำงานที่บ้าน (Work From Home) ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้มีส่วนสนับสนุนให้ความต้องการตกแต่งบ้านขยายตัว.