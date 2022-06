CHO จับมือ EON Reality Inc. บ.ชั้นนำสหรัฐฯ ลุย Metaverse

"ช ทวี" รุกขยายธุรกิจ Metaverse เต็มกำลัง ประกาศจับมือ EON Reality Inc. บริษัทชั้นแนวหน้าในสหรัฐอเมริกาด้านเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง เผยได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยและสปป.ลาว เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์สำหรับใช้งานโลกเสมือนจริง เดินหน้าตามแผน "CHO Tech Rider 2030" ดันผลงานปีนี้เทิร์นอะราวนด์ได้อย่างชัดเจน

นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ EON Reality Inc. และได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์สำหรับใช้งานระบบโลกเสมือนจริง (Virtual reality : VR) และระบบโลกเสมือนจริงผสานสิ่งแวดล้อม (Augmented reality : AR) สำหรับใช้งานด้านศึกษา การฝึกอบรม และรวมถึงการใช้งานในชีวิตประจำวัน"การลงนามในสัญญาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ EON Reality Inc. ในครั้งนี้จะช่วยทำให้บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้าง Platform และเข้าถึงโครงข่ายเทคโนโลยีในโลกเสมือนจริงจาก EON Reality ที่มีประสบการณ์มากกว่า 23 ปี รวมถึงเครือข่าย Knowledge Metaverse ขนาดใหญ่ ซึ่งมีผู้ใช้งานมากกว่า 1.4 ล้านรหัสทั่วโลก ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งในกลุ่มธุรกิจกลุ่มเทคโนโลยีของ CHO เป็นอย่างมาก รวมทั้งช่วยให้ขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโลกเสมือนจริงในประเทศไทย" นายสุรเดช กล่าวสำหรับ Eon Reality Inc. ถือเป็นบริษัทชั้นแนวหน้าในสหรัฐอเมริกามีเทคโนโลยี AR, VR, XR ที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ Metaverse ปัจจุบันมีลูกค้ามากกว่า 1 ล้านบัญชี โดยเน้นการทำธุรกิจ Metaverse ในด้าน Education ที่จะมีวงจรธุรกิจที่ยาวกว่าด้านเกม โดยองค์ความรู้ และเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถนำมาใช้ในการ Transform กิจการของ CHO ตามแผน CHO Tech Rider 2030 ทำให้เดินหน้าเข้าสู่ธุรกิจ Metaverse ได้เร็วยิ่งขึ้นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวอีกว่า ภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปี 2565 บริษัทฯ มั่นใจว่าผลงานยังคงเติบโตได้ต่อเนื่อง และจะเป็นปีแห่งการเทิร์นอะราวนด์ได้อย่างชัดเจน โดยตั้งแต่ในไตรมาส 2/2565 ผลงานจะเริ่มฟื้นตัวได้ดี ขณะที่มีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog)อยู่ที่ประมาณ 1,496.52 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้ได้อย่างต่อเนื่อง และช่วยผลักดันการเติบโตให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้