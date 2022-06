เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ เคาะวันขายวอร์แรนต์ “SENAJ-W1” การันตีเป้าหมายระดมทุนมุ่งพัฒนาอสังหาฯ ตอบโจทย์ลูกค้า

บมจ.เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ ทรานฟอร์มเป็น บมจ.เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้

ดร.ยุ้ย-เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

พลาดไม่ได้!! สำหรับนักลงทุนรายย่อยมองหาโอกาสการลงทุนสร้างผลตอบแทนดีๆ กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้เป็นครั้งแรก หลังจาก บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ควักกระเป๋าเข้าซื้อหุ้นล่าสุด เพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นเตรียมออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) หรือ SENAJ-W1 จำนวนไม่เกิน 1,050 ล้านหน่วย ซึ่งจะให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 4 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในราคา 0.10 บาทต่อหน่วย โดยมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งได้มีการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร SENAJ-W1 ไปแล้วเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานนี้แม่ทัพหญิงแห่งเสนาฯกรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ออกมาการันตีเชิญชวนนักลงทุนจะไม่ผิดหวังแน่นอน เพราะเงินที่ได้มาจะนำไปเร่งสร้างพัฒนาโครงการเพื่อขยายอาณาจักร บมจ.เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ ให้แข็งแรง พร้อมใส่แนวคิดอย่างละเอียด ตามคอนเซ็ปต์ Made From Her เพื่อทางเลือกทุกโลเกชันในกรุงเทพฯ และปริมณฑล อาจจะรวมไปถึงการขยายไปต่างจังหวัด ครอบคลุมทุกระดับราคา ความเคลื่อนไหวระดมทุนครั้งนี้ตอบโจทย์ผู้ถือหุ้นหาแหล่งลงทุนที่สร้างผลตอบแทนต่อเนื่อง ที่แน่ๆ ผู้ถือหุ้นเตรียมเอกสารให้พร้อม เปิดให้จองซื้อได้วันที่ 6-10 มิถุนายนนี้ หรือดาวน์โหลดใบจองซื้อและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.senaj.co.th