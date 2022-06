10 หุ้นอันตราย! กว่า 5 เดือนแล้วผลตอบแทนราคายังดิ่งเหวลึก

อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD -76.10% ส่วนผลตอบแทนช่วงเวลาอื่นๆ ติดลบหมด คือช่วง 5 วัน -6.84%, 20 วัน -55.33%, 60 วัน -73.02%, 120 วัน -73.92% ขาดทุนสุทธิ Q1/65 คือ -29,421.37 ล้านบาท อัตราเงินปันผลตอบแทน N/A %, P/E N/A เท่า P/BV N/A เท่า Market Cap 1,090.00 ล้านบาท ราคาปิด ณ 2 มิ.ย. 65 อยู่ที่ 5.45 บาท 52 Week High/Low 38.25/5.30 บาทSMK ลักษณะธุรกิจรับประกันวินาศภัย 4 ประเภท ได้แก่ 1) การประกันภัยทางรถยนต์ 2) การประกันอัคคีภัย 3) การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 4) การประกันภัยเบ็ดเตล็ด มี บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สุด 25.02% และมีนาย เรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ เป็นประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการอัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD -57.87% ส่วนผลตอบแทนช่วงเวลาอื่นๆ ติดลบหมด คือช่วง 5 วัน -21.05%, 20 วัน -15.74%, 60 วัน -37.25%,120 วัน -64.03% Q1/65 ขาดทุนสุทธิ -73.00ล้านบาท อัตราเงินปันผลตอบแทน N/A%, P/E N/A เท่า P/BV 9.91 เท่า Market Cap 1,774.28 ล้านบาท ราคาปิด ณ 2 มิ.ย.65 อยู่ที่ 0.15 บาท 52 Week High/Low 0.45 ฃ/0.09 บาทPPPM ธุรกิจจำหน่ายและผลิตอาหารสัตว์น้ำและสัตว์เลี้ยง โดยแบ่งเป็นสายการผลิตอาหารกุ้ง สายการผลิตอาหารปลา และอาหารสัตว์เลี้ยง มี LGT BANK (SINGAPORE) LTD ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สุด10.29% และมีนางสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD -55.00% ส่วนผลตอบแทนช่วงเวลาอื่นๆ ติดลบหมด คือช่วง 5 วัน -2.17%, 20 วัน -23.08%, 60 วัน -43.75%,120 วัน -59.09% กำไรสุทธิ Q1/65 คือ 15.26 ล้านบาท อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -57.38% อัตราเงินปันผลตอบแทน N/A%, P/E 4.55 เท่า P/BV 8.82 เท่า Market Cap 4,605.74 ล้านบาท ราคาปิด ณ 2 มิ.ย.65 อยู่ที่ 0.90 บาท 52 Week High/Low 2.80/0.76 บาทEFORL ธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ บริษัทย่อยประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และให้บริการด้านความงาม มีนายวิชัย ทองแตง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สุด 15.93% และมีนาย ปรีชา นันท์นฤมิต ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD -46.89% ส่วนผลตอบแทนช่วงเวลาอื่นๆ 5 วัน +6.21%, 20 วัน +4.44%, 60 วัน -0.53%, 120 วัน -48.91% กำไรสุทธิ Q1/65 คือ 365.00 ล้านบาท อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 21.18% อัตราเงินปันผลตอบแทน 4.26% P/E 23.51 เท่า P/BV 1.63 เท่า Market Cap 37,829.31 ล้านบาท ราคาปิด ณ 2 มิ.ย.65 อยู่ที่ 47.00 บาท 52 Week High/Low 96.25/43.00 บาทHANA ให้บริการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Electronic Manufacturing Service-EMS) มี OMAC (HK) LIMITEDผู้ ถือหุ้นรายใหญ่สุด 21.43% และมีกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 ถือในอันดับ 8 ถือ 1.24% และนายริชาร์ด เดวิด ฮัน ประธานกรรมการบริหาร กรรมการอัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD -45.87% ส่วนผลตอบแทนช่วงเวลาอื่นๆ ติดลบหมด 5 วัน -1.67%, 20 วัน -15.71%, 60 วัน -43.27%, 120 วัน -45.87%,ฃ กำไรสุทธิ Q1/65 คือ 6.68 ล้านบาท อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 479.90% อัตราเงินปันผลตอบแทน N/A %, P/E N/A เท่า P/BV 3.19 เท่า Market Cap 463.30 ล้านบาท, ราคาปิด ณ 2 มิ.ย.65 อยู่ที่ 0.59 บาท 52 Week High/Low 1.40/0.55 บาทWAVE ธุรกิจไลฟ์สไตล์ และบันเทิงมี น.ส.แคทลีน มาลีนนท์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สุด 20.08% และมีบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ถืออันดับ 2 ถือ 7.42% และบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัดถืออันดับ 3 ถือ 5.95 และมีนายแมทธิว กิจโอธาน ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD -45.79% ส่วนผลตอบแทนช่วงเวลาอื่นๆ ติดลบหมด 5 วัน -1.69%, 20 วัน -9.38%, 60 วัน -25.64%, 120 วัน -46.79% กำไรสุทธิ Q1/65 คือ ล้าน 44.19 บาท อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 31,689.21% อัตราเงินปันผลตอบแทน N/A%, P/E N/A เท่า P/BV 0.72 เท่า Market Cap 1,617.35 ล้านบาท ราคาปิด ณ 2 มิ.ย.65 อยู่ที่ 0.58 บาท 52 Week High/Low 1.51/0.54 บาทJCK ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มี นายอภิชัย เตชะอุบล ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สุด 14.11% และมี นายอนุกูล อุบลนุช กรรมการผู้จัดการ กรรมการ และนายถวิล ไพรสณฑ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบอัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD -42.61% ส่วนผลตอบแทนช่วงเวลาอื่นๆ ติดลบหมด 5 วัน -2.22%, 20 วัน -5.04%, 60 วัน -28.65%, 120 วัน -41.59% กำไรสุทธิ Q1/65 คือ 22.67ล้านบาท อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 32.72% อัตราเงินปันผลตอบแทน N/A%, P/E 21.45 เท่า P/BV 1.76 เท่า Market Cap 1,712.21 ล้านบาท ราคาปิด ณ 2 มิ.ย.65 อยู่ที่ 2.64 บาท 52 Week High/Low 6.65/2.38 บาทSIMAT ธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ทั้งการจำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ และการให้บริการบำรุงรักษาทั่วประเทศ มีนายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สุด 8.70% และมี นายสุระ คณิตทวีกุล เจ้าพ่อ com7 ถืออันดับ 5 ถือ 1.63% และนายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD -41.64% ส่วนผลตอบแทนช่วงเวลาอื่นๆ ติดลบหมด 5 วัน -0.47%, 20 วัน -11.98%, 60 วัน -21.11%, 120 วัน -31.29% กำไรสุทธิ Q1/65 คือ 222.29 ล้านบาท อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 20.06% อัตราเงินปันผลตอบแทน 3.29% P/E 20.11 เท่า P/BV 4.37 เท่า Market Cap 18,048.79 ล้านบาท ราคาปิด ณ 2 มิ.ย.65 อยู่ที่ 21.30 บาท 52 Week High/Low 37.00/20.50 บาทSYNEX ธุรกิจจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ มีบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สุด 38.51% และมีกองทุนเปิด เคเคพี หุ้นระยะยาวปันผล ถือในอันดับ 6 ถือ 0.86% และ น.ส.สุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD -40.18% ส่วนผลตอบแทนช่วงเวลาอื่นๆ 5 วัน +1.52%, 20 วัน -20.24%, 60 วัน -28.72%, 120 วัน -38.53% Q1/65 ขาดทุนสุทธิ -0.71 ล้านบาท อัตราเงินปันผลตอบแทน N/A%, P/E N/A เท่า P/BV 2.15 เท่า Market Cap 2,747.00 ล้านบาท ราคาปิด ณ 2 มิ.ย.65 อยู่ที่ 6.70 บาท 52 Week High/Low 15.30/5.65 บาทDOD รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า และตราสินค้าของบริษัท "Dai a to" (ได เอโตะ) มีนายล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สุด 38.02% และมีกองทุนเปิด เคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY ถืออันดับ 8 ถือ 0.85% และนายธนิน ศรีเศรษฐี ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD -39.45% ส่วนผลตอบแทนช่วงเวลาอื่นๆ 5 วัน -2.94%, 20 วัน -15.38%, 60 วัน -2.94%, 120 วัน +25.00% กำไรสุทธิ Q1/65 คือ 113.12 ล้านบาท อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -26.56% อัตราเงินปันผลตอบแทน 4.24% P/E 11.59 เท่า P/BV 2.64 เท่า Market Cap 4,999.50 ล้านบาท ราคาปิด ณ 2 มิ.ย.65 คือ 16.50 บาท 52 Week High/Low 33.75/6.00 บาทTVI ธุรกิจประกันวินาศภัย แบ่งได้ดังนี้ 1.การประกันภัยรถยนต์ 2.การประกันอัคคีภัย 3.การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 4.การประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีบริษัท มาแฟม จำกัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สุด 48.07% และมี BANK OF SINGAPORE LIMITED ถือในอันดับ 6 ถือ 3.99% และนายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ