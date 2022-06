Q-CHANGส่งกลยุทธ์มัดใจ “พี่ช่าง-แม่บ้าน”พร้อมจัดแคมเปญช่วยสังคม มั่นใจรายได้ปี 65 แตะ 200 ลบ.

Q-CHANG (คิวช่าง) ประกาศ 5 เดือนแรกปี 65 เติบโตขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 170% เดินหน้าพัฒนา การให้บริการผ่านฟีเจอร์ใหม่ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน Q-CHANG Buddy และ Q-CHANG Academy ส่งกลยุทธ์มัดใจ “พี่ช่าง-แม่บ้าน” ให้ทำงานด้วยความสุขและรอยยิ้ม พร้อมจัดกิจกรรมงานอีเวนท์ “I AM Q-CHANG ขนขบวนความสุขคืนพี่ช่างให้ทุกวันช่างง่ายครั้งที่1” เชื่อมสัมพันธ์และรับรู้เป้าหมายร่วมกันภายใต้คอนเซ็ปต์ของแบรนด์ WE’VE GOT YOUR BACK คิวช่างพร้อมเป็นแบ็คอัพเรื่องบ้านให้ทุกคน

ผู้บริหาร Q-CHANG แพลตฟอร์มศูนย์รวมช่างคุณภาพและบริการดูแลบ้านครบวงจร เปิดเผยว่า ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา Q-CHANG มีทีมช่างและแม่บ้านที่ให้บริการเกี่ยวกับบ้านมากกว่า 120 บริการ โดยให้บริการไปแล้วกว่า 50,000 งาน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำลังเดินหน้าพัฒนาบริการผ่านฟีเจอร์ใหม่ๆในแอปพลิเคชัน Q-CHANG Buddy ให้สามารถจ่ายเงินให้พี่ช่างได้ภายใน 24 ชม.หลังลูกค้ากดรับงานและเปิดตัว Q-CHANG Academy การฝึกอบรมที่จะไปเพิ่มศักยภาพให้กับพี่ช่างและแม่บ้านให้มีทักษะการทำงานที่ได้มาตรฐานและเพิ่มศักยภาพการให้บริการที่ดีขึ้น โดยในช่วง 5 เดือนของปี 65 ยอดขายเติบโต 170% และยอดจำนวนงานที่ให้บริการเติบโต 100% จากปีที่แล้ว โดยบริการที่เป็นที่นิยมของคิวช่าง ได้แก่ งานบริการล้างแอร์ ติดตั้งแอร์ ซ่อมหลังคา ล้างเครื่องซักผ้า และทำความสะอาด“เรายังคงดำเนินการ ตามคอนเซ็ปต์ “ชีวิตทุกวันช่างง่าย” ด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชัน Q-CHANG Buddy อย่างต่อเนื่องโดยการเริ่มวางเเผนพัฒนาระบบจัดการเส้นทางในการรับงานของช่างเพื่อให้พี่ช่างเดินทางไปหาลูกค้าได้ง่ายขึ้น และเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึงเรายังได้ซัพพอร์ตในส่วนของสวัสดิการต่างๆที่สร้างความเชื่อมั่น สร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับพี่ช่างอย่างยั่งยืนโดยมุ่งหวังให้ช่างที่อยู่บนแพลตฟอร์มของเราทำงานได้อย่างมั่นใจและมีชีวิตทุกวันช่างง่าย เพราะพี่ช่างและแม่บ้านทุกคน…คือฮีโร่ที่ส่งมอบงานดี ๆ ให้กับลูกค้า”ที่ผ่านมาการยกระดับคุณภาพชีวิตของ Q-CHANG มีการดำเนินการในรูปแบบที่หลากหลาย ล่าสุดกับกิจกรรมงานอีเวนท์ “I AM Q-CHANG ขนขบวนความสุขคืนพี่ช่าง ให้ทุกวันช่างง่าย ครั้งที่ 1” นับเป็นกิจกรรมของ Q-CHANG กับพี่ช่างครั้งแรก เพื่อส่งมอบประสบ การณ์ที่ดีให้พี่ช่างและแม่บ้านที่อยู่บนแพลตฟอร์ม ในงานมีการอัปเดตความรู้ใหม่ ๆ ในแต่ละสาขางานบริการ พูดคุยเเลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ระหว่างพี่ช่าง แม่บ้านและทีมงาน อีกทั้งมีการประกาศรางวัลช่างดีเด่น (Q-CHANG of the year) พร้อมกิจกรรมสนุกสนานเพื่อกระชับความสัมพันธ์อย่าง การร่วมรับประทานอาหาร มินิคอนเสิร์ต กิจกรรมลุ้นรับของรางวัล และสิทธิพิเศษต่าง ๆ มากมายภายในงานมีการควบคุมตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยการตั้งบูธตรวจ ATK ให้กับพี่ช่าง แม่บ้าน พนักงานและทีมงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ หรือ Strategic partnership ได้แก่ Global House ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบฝีมือแรงงานบุญถาวร และ Shinkolite รวมทั้งการสนับสนุนจากพันธมิตร กลุ่มสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย SG Capital (รถทำเงิน) และ CONTAX CONSULTING ที่ร่วมเป็นสปอนเซอร์ในการจัดกิจกรรมที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความรู้เพื่อให้ชีวิตทุกวันช่างง่าย“แนวทางการเติบโตและเป้าหมายของ Q-CHANG ในฝั่งของผู้ให้บริการอย่างพี่ช่างและแม่บ้าน ยังคงมีเป้าหมายหลักในการเดินหน้าสร้างมาตรฐานในการให้บริการแก่ลูกค้า รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่พี่ช่างจะได้รับตลอดปี พร้อมกับให้ความสำคัญกับการพัฒนาแอปฯ บริหารการทำงานฝั่งช่างเพื่อทำให้นอกจากนั้น Q-CHANG ยังจัดแคมเปญเพื่อสังคม “สนุกช้อป สนุกช่วย” ด้วยการนำ “กองทัพฮีโร่คิวช่าง”บุกแบ็คอัพล้างแอร์และทำความสะอาด ถึงออฟฟิศมูลนิธิกระจกเงา พร้อมสมทบทุนเงินบริจาคให้กับโครงการจ้างวานข้า มูลนิธิกระจกเงา จำนวน 155,555 บาท ที่ได้มาจากยอดจองบริการของลูกค้าผ่านเว็บไซต์ www.q-chang.com ตลอดเดือน พ.ค. 65 ที่ผ่านมา ทุก ๆ ยอดจอง 1,555 บาท ลูกค้าจะได้สมทบทุนบริจาค 25 บาท เพื่อสร้างรายได้ให้คนไร้บ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเพื่อไปสร้างสังคมบ้านเมืองให้สะอาดขึ้นQ-CHANG จัดทัพฮีโร่พี่ช่างและแม่บ้านบุกถึงออฟฟิศมูลนิธิกระจกเงา ด้วยการเข้าไปล้างแอร์ และทำความสะอาดแบบ Deep Cleaning ทั้งในส่วนของโซนห้องออฟฟิศ และโซนการจัดการ (ห้องคัดแยกเสื้อผ้า และ ห้องคัดแยกของเล่น) Q-CHANG พร้อมเป็นแบ็คอัพให้กับพี่ ๆ ฮีโร่มูลนิธิกระจกเงา ให้สามารถมีบรรยากาศการทำงานที่สะอาด สะดวก สบายขึ้น และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป.