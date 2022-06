‘อนันดา’จ่อออกหุ้นกู้2รุ่นดอกเบี้ยสูงสุด 5.60%

กล่าวว่าสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งสถาบันการเงิน 7 แห่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด(Investment grade) แล้ว ยังมีเรื่องของจังหวะเวลาที่เหมาะสม โดยเฉพาะภาพรวมของประเทศมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากการเปิดเมือง เราจะเห็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจคึกคักขึ้น นักท่องเที่ยวเริ่มกลับเข้ามา การจองห้องพักก็เพิ่มมากขึ้น การจราจรคับคั่งขึ้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยบวกกับบริษัทฯ ในฐานะผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจลูกค้าคนเมืองได้เป็นอย่างดี เป็นช่วงเวลาที่เราพร้อมแล้วสำหรับการ Take Off โดยเรามีสินค้าที่ดีมีคุณภาพที่มีความหลากหลาย พร้อมที่จะส่งมอบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในราคาต้นทุนเดิม” นายชานนท์กล่าวขณะเดียวกันซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งด้านโครงการ และโอกาสการรับรู้รายได้ในอนาคตที่จะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้คาดว่าจะได้รับการตอบรับด้วยดีเหมือนที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ที่คาดว่า จะสามารถรับกระแสเงินสดที่เป็นรายได้ประจำสม่ำเสมอจาก 5 โครงการเซอร์วิสอพารท์เม้นท์อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ อนันดาฯ เป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาฯ ทั้งโครงการคอนโด บ้านเดี่ยวและทาวน์โฮมในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยโครงการคอนโดจะเน้นพัฒนาบนทำเลศักยภาพใกล้สถานีรถไฟฟ้า เพื่อสร้างความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตของผู้พักอาศัย ส่วนโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม เน้นแนวคิดและการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในเซกเมนต์ต่างๆ ด้วยกลยุทธ์ ANANDA NEW BLUE มองหาโอกาสใหม่ๆ พร้อมแนวคิดที่พัฒนาที่อยู่อาศัยและบริการในรูปแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์ความ