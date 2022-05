กอช. ร่วมกับ NT ยกระดับการออมดิจิทัล

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (NT) ยกระดับอำนวยความสะดวกให้สมาชิก กอช. เข้าถึงการออมครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยสมาชิก กอช. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือแสดงเอกสารที่ยืนยันการเป็นสมาชิก กอช. ติดต่อรับซิมการ์ด my by nt พร้อมอินเทอร์เน็ตฟรี ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ที่จุดบริการ NT Shop ทั่วประเทศเปิดเผยว่า กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (NT) ยกระดับอำนวยความสะดวกให้สมาชิก กอช. เข้าถึงการออมครอบคลุมทุกพื้นที่เพิ่มมากขึ้น โดยสมาชิก กอช. สามารถรับซิมการ์ดแบบเติมเงินจาก my by nt ได้ทุกจุดบริการ NT Shop เพียงแสดงตัวตนในการเป็นสมาชิก กอช. กับพนักงาน เช่น แสดงบัตรประจำตัวประชาชน สมุดเงินออม กอช. หรือโชว์แอป กอช. ที่ปรากฏชื่อสมาชิก หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก กอช. ในการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน กอช. ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง แบบไม่จำกัดปริมาณ ทั้งในเมนูตรวจสอบสิทธิ ส่งเงินออมสะสม ตรวจสอบยอดเงินสมทบจากรัฐ ดูข่าวสารหรือโปรโมชันต่างๆ จาก กอช.สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิก กอช. ได้ตั้งแต่อายุ 15-60 ปี เป็นผู้ที่ไม่มีสวัสดิการบำนาญจากรัฐ เช่น นักเรียน นักศึกษา พ่อค้าแม่ค้า ชาวไร่ชาวนา ผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยออมเงินขั้นต่ำเพียง 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี พร้อมรับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐในเดือนถัดไปตามช่วงอายุ สูงสุด 100% หรือ 1,200 บาทต่อปี ในการรับซิมการ์ดแบบเติมเงิน จาก my by nt สามารถรับได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ที่จุดบริการ NT Shop ทั่วประเทศ