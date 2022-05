Yield Farming ในโลก DeFi มันคืออะไรกันแน่? มา Breakdown ว่า 5 รูปแบบมันมีอะไรบ้าง? / ปัญญวิทย์ ฉัททันต์รัศมี

1.ทำงาน&สร้างเครือข่ายให้แข็งแรง (Operating the network)2.ให้กู้ยืมแก่นักเทรด (Lending to traders)3.เพิ่มสภาพคล่องให้แก่ตลาด (Providing liquidity)4.บริหาร protocol (Managing protocols)5.เพื่อการตลาด (Marketing)‘นักฟาร์ม’ (นักลงทุน) คือ คนที่มีเงินทุน ต้องการให้ เงินทุนมีผลตอบแทนงอกเงยในอนาคต จะได้ในรูปแบบส่วนแบ่ง จาก Gov. Token และ/หรือ ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นYield Farming คือ รูปแบบการหารายรูปกึ่ง passive ที่จะได้รับเป็นรูปแบบ คริปโตก่อนที่จะไปลึกลงไปโลก DeFi และ Yield Farming ผมขอนำตัวอย่าง #โลกจริง ให้เข้าใจกันหน่อยก่อน>> อันนี้ คือคุณเป็นเจ้าของเฉยๆ ไม่ทำสร้าง cash flow ไม่ได้สร้างผลตอบแทนอะไร เราถือทองคำ เพื่อหวังว่า capital gain หรือ หวังว่า ราคามันจะอยู่ตัว หรือ เพิ่มขึ้นในอนาคตคราวนี้ เรานำเงินสดของเรา ไปทำธุรกิจ ขายหมูปิ้ง หมุนเวียนในธุรกิจ ทุกๆ เดือน ไปจ่ายดอกเบี้ย >> 1 ปีต่อมา เรามีรถขายหมูปิ้ง 5 คันแล้ว ซึ่งเราอยากได้ทองคืน ก็นำ นำเงินสดที่ได้มาจากธุรกิจ ไปจ่ายคืน ทั้งต้น ทั้งดอก เพื่อ นำทองคำคืนมา มูลค่า 100 บาทในแบบนี้ คือ Option B: กึ่งๆ คือ Yield Farming นั่นเองในการ Yield Farming เราควรเรียกว่า ‘passive’ จริงไหม? ก็ไม่เชิงนะ เพราะมันก็ต้องเข้าใจอย่างหนัก ว่าส่วนแบ่งที่เกิดขึ้น เกิดจากอะไร ทำไมเราควรได้รับ?แต่ก็ต้องเรียกว่าไม่งานหนักเท่ากับ กลุ่มที่ต้องทำเหมืองเอง หรือ เปิด service รูปแบบ validator อันนั้น คือยิ่งต้องเข้าใจลึกซึ้งไปให้เหนือขั้นไปอีก ว่าระบบภายในทำงานอย่างไรกึ่งๆ คือ การที่เรา Yield Farming ควรจะเป็นหลักการ ที่จะต้องใช้เวลา ซื้อ & ถือครองในรูปแบบ position นั้นๆ และ หวังว่าในอนาคต ราคาควรจะมีแนวโน้มที่ปรับตัวขึ้นด้วย นอกจาก แค่ หวังรูปแบบ ค่าธรรมเนียม หรือ การแจกจ่าย เหรียญ Gov. tokenการสร้างมูลค่า เมื่อการเกิด ‘แลกเปลี่ยน’ (exchange) จึงให้ค่าตอบแทน มา คือ ปัจจัยเบสิคสุด ว่ามันคืออะไรวิธีนี้คือ ‘#Staking’ หรือ การเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ validators ที่ประมวลธุรกรรม ว่าถูกต้อง น่าเชื่อถือได้ และ ผู้ให้บริการ จะต้องวางเงินค้ำประกัน (หรือวางเป็นคริปโตนั่นละ) ไว้ด้วย หาก เกิดความไม่ซื่อตรง โปร่งใส ไม่น่าเชื่อถือเกิดขึ้น เงินวางค้ำก็จะถูกยึด (บางส่วน)รูปแบบนี้ คือการที่เรามั่นใจในผู้ให้บริการ validators เราจึง ‘มอบอำนาจทุน’ (delegate) ให้ผู้ให้บริการ และ คาดหวังว่า เราจะได้ผลตอบแทน จากการรับค่าธรรมเนียม เมื่อประมวลธุรกรรม ถูกต้องกรณีที่เราไป ‘มอบอำนาจทุน’ ให้ผู้ให้บริการ ที่ห่วยๆ ก็ เงินวางค้ำก็จะถูกยึด เนื่องจากระบบเห็นว่า การทำงานไม่ดี ไม่โปร่งใสการให้กู้ยืมเป็นรูปแบบที่ เข้าใจง่ายสุดแล้ว จากข้อแรก ที่เรานำ ‘มอบอำนาจทุน’ ให้ผู้ให้บริการ >> เรานำทุนของเรา ไปให้ นักเทรด กู้ยืม ไปเทรดได้การให้ยืม สร้างมูลค่าให้แก่เศรษฐกิจได้ เพราะ นักเทรดนำทุนไปใช้ และ นำมาคืนเสริมด้วย ดอกเบี้ย ที่เกิดขึ้นมาในโลกของ DeFi การกู้ยืมจะต้องมี เงินค้ำประกัน มูลค่าเกินกว่า ที่คุณจะกู้ เพราะว่าอะไร เพราะว่า ถ้าคุณจะกู้เกินตัว แล้วหนีการคืนเงิน มันทำได้ & ทำได้ง่ายด้วย ทุกๆ วันนี้ Protocol ต่างๆ จึงถ้า คุณวางเงินค้ำประกัน 100 บาท คุณอาจจะคุณออกมาได้เพียงแค่ 50-80 บาท เท่านั้นในสมัยก่อน DeFi จะบูม มีแค่ Centralized Exchange และ/หรือ ผู้ให้บริการขนาดใหญ่ ที่เป็น Market Maker เท่านั้น และ มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิค ที่จะสามารถ เพิ่มสภาพคล่องให้แก่ตลาดปรากฏการเหลือเชื่อคือ #AMM (Auto Market Maker) จากโลกของ DeFi และ Smart Contract ที่ทำหน้าที่แทนเราได้ นักฟาร์มก็ นำเงินทุนไป เพิ่มสภาพคล่องให้แก่ตลาด รับผลตอบแทนรูป passive income สบายใจเฉิบ…แต่ก็ตามมาด้วยความเสี่ยงหลายอย่างอยู่นะ!!ในโลกของบล็อกเชน เรามักคิดว่า “Code is Law” หรือ การเขียนโค้ดคือคําบัญญัติกฏหมาย ออกมาแล้วแน่นอนแล้วในความเป็นจริง เรายังอยู่ในโลกของ การบริหาร การจัดการด้วยมืออยู่ดี ยังต้องโหวตมติ ยังต้องอัพเกรด protocol ให้ดีขึ้นในการที่เราต้องมีการคิด ประดิษฐ์ สรรหา สิ่งที่ดีที่สุด สำหรับเงินทุนของเรา ก็มีมาตรการ (ที่อ่านแล้วอาจจะดูแปลกๆ อยู่บ้างนะครับ)#Curve Finance เป็น stable swap protocol ชั้นหนึ่งของโลก ที่มี อีก protocol หนึ่งอย่าง #Convex Finance คอยบริหาร จัดการ เงินทุน ให้มีประสิทธิภาพสุด ทับซ้อนไปอีก (แต่ยังมีเรื่องของการซื้อเสียง (bribe) เพื่อผลตอบแทนไปแจกจ่ายด้วยนะ!) และ อย่าง #Yearn Finance ที่คอย ย้ายสินทรัพย์ไปกระจาย ปล่อยกู้ เพิ่มสภาพคล่อง ตามที่ต่างๆ ที่มีผลตอบแทนเด็ดสุดการที่มี protocol นึง สร้างทับซ้อนอีก protocol นึง ก่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด ลดค่าธรรมเนียมการโอนย้ายระหว่างทาง จากรูปแบบ automated portfolio management ก็มีการที่ บริหาร protocol แบบนี้ จริงๆแล้ว ไม่เรียกว่า #สร้างมูลค่า เท่าไรแล้ว แต่เป็นประมาณ #สกัดมูลค่า (บีบ รีด เค้น มูลค่าออกมา จาก protocol!) โดยเฉพาะ เมื่อมีการขอ ซื้อเสียง (bribe) ด้วย กึ่งๆ สำหรับ นักฟาร์มก็ทำให้ได้ผลตอบแทนที่ดี แต่ไม่ยั่งยืนเท่าไร สำหรับ EcosystemYield farming ยังถือว่าเป็น หนึ่งในการตลาดที่ดีเลย นอกจาก การที่ protocol มี TVL (Total value locked หรือ ปริมาณเงินที่หมุนเวียนใน protocol) ก็แปลว่า มันน่าเชื่อถือนะ กลายเป็นตัวเลือกแบบไม่ต้องคิดมากTVL ยังคิดกลายๆ รูปแบบเหมือนว่า บริษัทมหาอำนาจแบบ Web 2.0 ที่ใหญ่ๆ ได้ มีรายได้ยิ่งใหญ่ มีผลตอบแทนมหาศาลอีกทั้ง การที่มีผู้เล่น เข้าไปร่วมจำนวนมาก การวางสภาพคล่องเงินทุนแบบนี้ ทำให้จะต้องมีกลุ่มผู้ที่ต้องศึกษา/ตรวจสอบให้ละเอียดถี่ถ้วน ก่อนนำเงินทุนไปวางอีกทั้งการที่ มอบความมีสิทธิ กึ่งๆ ผู้ถือหุ้น (ให้ Gov. Token) สร้างความพอใจให้แก่ผู้วางสภาพคล่อง เพราะเหมือนเราได้เป็น หนึ่งในเจ้าของ กับ Protocol ด้วยเช่นกัน (และ แน่นอนว่า เราจะถูกบอกให้ ‘#เทให้ยับ’ เลย สำหรับ พวก Gov. Token เหล่านี้ ฮ่าๆๆ)ในขณะที่ Yield Farming อาจจะไม่ใช่ concept ที่หมู และ ไร้ความเสี่ยงเลยถ้าพยายามตั้งใจ เข้าใจดีๆ ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยาก (มาก) เกินไปอย่าลืมที่จะกระจายความเสี่ยงไปด้วย และ ในอนาคต ความเสี่ยงในโลก DeFi น่าถูกทยอยๆ พัฒนาเพื่อลดความเสี่ยงลง และ แน่นอนที่จะ ลดผลตอบแทนลง ด้วยเช่นกันปล. บทความนี้ ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนครับ #NFA !!#EarthDeFIRE รายงานบทความโดย : ปัญญวิทย์ ฉัททันต์รัศมี นักลงทุนรุ่นใหม่ เจ้าของเพจให้ความรู้ด้านตลาดคริปโท Earth Defireข้อมูลเพิ่มเติมจากเพจ: https://www.facebook.com/EarthDeFIRE/posts/1050882865495215