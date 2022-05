ผู้นำECBห่วงคนหมดตัวกับคริปโต “บิลล์ เกตส์”ย้ำไม่เห็นค่าบิตคอยน์

คริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB ยันคริปโตไม่มีสินทรัพย์รองรับ จึงควรมีกฎระเบียบควบคุมเพื่อป้องกันคนสูญเงินที่ออมมาทั้งชีวิตจากการเก็งกำไรสินทรัพย์ดิจิตอล ด้านบิลล์ เกตส์ ผู้ก่อตั้งไมโครซอฟท์ ย้ำไม่ลงทุนบิตคอยน์เพราะไม่คิดว่า มีมูลค่าลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยืนยันว่า สกุลเงินดิจิตอลไม่ได้อิงกับสิ่งใดหรือมีสินทรัพย์ค้ำประกันความปลอดภัย จึงน่าเป็นห่วงสำหรับผู้ที่ไม่เข้าใจความเสี่ยงนี้และอาจหมดตัวไปกับคริปโต ดังนั้น ตนจึงเชื่อว่า ควรมีการกำหนดกฎระเบียบควบคุมคริปโตอดีตกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ผู้นี้ ยอมรับระหว่างให้สัมภาษณ์กับดัตช์ ทีวีว่า สงสัยในมูลค่าของสินทรัพย์คริปโต ซึ่งตรงข้ามกับสกุลเงินดิจิตอลที่ออกโดยธนาคารกลาง (CBDC) เช่น ยูโรดิจิตอลที่อีซีบีมีแผนเปิดตัวภายใน 2-3 ปีหน้าการแสดงความคิดเห็นนี้มีขึ้นขณะที่ตลาดคริปโตกำลังเจอสถานการณ์หนักหน่วงจากการที่ราคาเหรียญหลักทั้งบิตคอยน์ (BTC) และอีเธอร์ (ETH) ตกฮวบถึง 50% จากสถิติสูงสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว นอกจากนั้นคริปโตยังถูกกดดันอย่างหนักและถูกตรวจสอบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบทั่วโลกที่ส่วนใหญ่มองว่า สินทรัพย์ดิจิตอลเหล่านี้เป็นภัยคุกคามต่อระบบการเงินลาการ์ดเสริมว่า ตนเองไม่ได้ถือสินทรัพย์คริปโต แต่ยอมรับว่า ลูกชายคนหนึ่งไม่ฟังคำแนะนำและลงทุนในคริปโต เธอจึงต้องเฝ้าดู “อย่างระมัดระวังมาก”Bitcoin.com รายงานว่า นอกจากลาการ์ด ก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่ ECB หลายคนแสดงความกังวลคล้ายกัน เช่น เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ฟาบิโอ พาเนตตา สมาชิกคณะกรรมการบริหาร เปรียบเทียบการพุ่งขึ้นของราคาสินทรัพย์คริปโตกับวิกฤตซับไพรม์ปี 2008 ที่นำไปสู่วิกฤตการเงินโลก และการตื่นทองยุคไวด์เวสต์ พร้อมเรียกร้องให้มีการออกกฎระเบียบควบคุมในระดับโลกและเมื่อเร็วๆ นี้ พาเนตตาออกมาเปิดเผยว่า ยูโรดิจิตอลอาจกลายเป็นความจริงในปี 2026 โดยขณะนี้โปรเจ็กต์นี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบ และ ECB กำลังเร่งเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำหรับขั้นตอนการพัฒนาและวางระบบจะเริ่มต้นปลายปีหน้าไม่เฉพาะบุคลากรของภาครัฐเท่านั้นที่ไม่มั่นใจคริปโต ปลายสัปดาห์ที่แล้ว บิลล์ เกตส์ ผู้ก่อตั้งไมโครซอฟท์ และมหาเศรษฐีอันดับ 4 ของโลก ออกมาย้ำอีกครั้งว่า ไม่ได้ลงทุนในบิตคอยน์หรือคริปโตสกุลใดๆ เพราะไม่เห็นว่ามีค่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสฯ ที่ผ่านมา (19) ที่เกตส์เปิดโอกาสให้ผู้ใช้เรดดิตถามอะไรก็ได้ (Ask Me Anything - AMA) และมีผู้ใช้คนหนึ่งถามว่า เขาคิดอย่างไรกับบิตคอยน์และคริปโตสกุลอื่นๆ และเกตส์ตอบว่า ตนเองไม่ได้ลงทุนในคริปโตไม่ว่าสกุลใดๆ แต่ชอบลงทุนในสิ่งที่มีมูลค่ามากกว่า เช่น มูลค่าของบริษัทที่อิงกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิต ขณะที่มูลค่าของคริปโตเป็นแค่ความคิดของคนๆ หนึ่งที่คาดเดาว่า คนอื่นจะยอมจ่ายให้คริปโตสกุลนั้นๆ เท่าไหร่จุดยืนของเกตส์สอดคล้องกับวอร์เรน บัฟเฟตต์ มหาเศรษฐีและประธานเบิร์กไชร์ แฮธาเวย์ ที่กล่าวเมื่อต้นเดือนนี้ว่า จะไม่ลงทุนในบิตคอยน์หรือคริปโตสกุลอื่นใด เพราะเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์หรือมีผลผลิตที่จับต้องได้อันที่จริง เกตส์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานร่วมของมูลนิธิบิลล์ แอนด์ เมลินดา เกตส์ วิจารณ์บิตคอยน์และคริปโตมานานแล้ว ตัวอย่างเช่นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2021 เขาบอกว่า ไม่ได้ถือบิตคอยน์ แต่สำทับว่า ตัวเองมีความเห็นเป็นกลางอย่างไรก็ตาม เขายังบอกว่า คริปโตเป็นหนึ่งในนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ “ไม่มีจะดีกว่า” เนื่องจากกลไกการทำงานของคริปโตเปิดช่องสำหรับกิจกรรมอาชญากรรมบางอย่างช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนั้น เกตส์ยังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่อีลอน มัสก์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เทสลาถือบิตคอยน์ว่า มัสก์มีเงินมากมายมหาศาล อีกทั้งเป็นคนที่ซับซ้อนมาก เพราะฉะนั้นเขาจึงไม่กังวลถ้าบิตคอยน์ในการครอบครองของมัสก์จะขึ้นๆ ลงๆ และเตือนนักลงทุนทั่วไปว่า ถ้าไม่รวยเท่ามัสก์ อาจต้องระวังให้มากเรื่องการลงทุนในบิตคอยน์