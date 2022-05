จองก่อน ได้ก่อน! หุ้นกู้ดิจิทัล “ซีพี ออลล์” อายุ 5 ปี ดอกเบี้ย 3.25% จองเริ่มต้น 1,000 บ. ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” 24-26 พ.ค.นี้

รู้หรือไม่ว่า ผู้ที่อยู่เบื้องหลัง “เซเว่น อีเลฟเว่น” ร้านสะดวกซื้อที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 13,253 สาขา คือ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP ALLไม่เพียงเท่านั้น “ซีพี ออลล์” ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีแม็คโคร 151 สาขา และโลตัสส์อีก 2,660 สาขาไม่ต้องแปลกใจเลยหาก “ซีพี ออลล์” จะเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ “กำลัง” เติบโต สะท้อนได้จาก ผลประกอบการในไตรมาส 1 ปี 2565 มีรายได้รวม 199,731ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนสาเหตุของการเติบโตมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายและบริการของธุรกิจร้านสะดวกซื้อ รวมถึงธุรกิจค้าส่งค้าปลีกสินค้าอุปโภค บริโภค ที่ธุรกิจแม็คโครนั้นยังสามารถรักษาอัตราการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการไว้ได้ประกอบกับมีการรับรู้รายได้ของ ธุรกิจโลตัสส์เข้ามาทั้งคำนวนในไตรมาสนี้นอกจากนี้กลยุทธ์ O2O ของแต่ละหน่วยธุรกิจยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยการ เติบโตของรายได้นั้นได้รับปัจจัยบวกจากการเริ่มเปิดประเทศ ซึ่งส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการบริโภคภายในประเทศปรับตัวดีขึ้น“ซีพี ออลล์” ยังคงไม่หยุดเติบโต วางแผนที่จะลงทุนเปิดร้านสะดวกซื้อสาขาใหม่อีกประมาณ 700 สาขาในปี 2565 และคาดว่าจะใช้งบลงทุนประมาณ 11,500 – 12,000 ล้านบาทขณะเดียวกัน “ซีพี ออลล์” ยังคงให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจมุ่งสู่การให้บริการผ่านออนไลน์ ด้วยกลยุทธ์แบบ O2O ที่ผสมผสานช่องทาง Omni-Channel ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ทั้งการให้บริการผ่านออลล์ ออนไลน์ (ALL Online) ที่เน้นแนวคิด สะดวก ครบ จบที่เดียว รวมถึงบริการเดลิเวอรี่ของ ‘เซเว่น อีเลฟเว่น’ (7-Eleven Delivery) ที่จัดส่งสินค้าถึงบ้าน ผ่านทางแอปพลิเคชัน เพื่อตอบรับกับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคอีกด้วยที่น่าสนใจคือ การดำเนินธุรกิจของ “ซีพี ออลล์” นั้นไม่หยุดนิ่งและปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ โดยส่วนอีกหนึ่งกลยุทธ์หลักในการขยายตัวยังคงเน้นไปที่การปรับตัวตามพฤติกรรมผู้บริโภค ทั้งการปรับสินค้าในร้านให้ตรงความต้องการในแต่ละช่วงเวลาอาทิ ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาที่มีการระบาดของโอมิครอน จะเน้นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (Healthcareproducts) อย่างชุดตรวจ ATK, หน้ากากอนามัย และแอลกฮอล์ล้างมือส่วนภาพระยะถัดไป จะน้นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาหารพร้อมทาน (Ready to eat) และ เครื่องดื่ม (Ready to drink) อาทิ อิ่มคุ้มและเครื่องดื่ม All Cafe ให้สอดคล้องกับการเริ่มกลับเปิดออฟฟิศและโรงเรียนทั้งหมดนี้ทำให้ “ซีพี ออลล์” กลายเป็นหุ้นที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตทำให้ล่าสุด “ซีพี ออลล์” พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ดิจิทัล อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน บนช่องทางออนไลน์ผ่านวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปฯ “เป๋าตัง” ด้วยความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนทั่วไปเข้าถึงหุ้นกู้ดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เปิดจองพร้อมกันตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันที่ 24 พฤษภาคม 2565“เราเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท เพื่อให้ผู้ลงทุนรายย่อยและคนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงการลงทุนในหุ้นกู้ดิจิทัลของ “ซีพี ออลล์” ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม” เกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวหุ้นกู้ดิจิทัลของ “ซีพี ออลล์” ยังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A+ แนวโน้ม “คงที่” (Stable) จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ซึ่งสะท้อนความแข็งแกร่ง รวมถึงโอกาสในการเติบโตของ “ซีพี ออลล์” ได้เป็นอย่างดีสิ่งที่อ่านรายละเอียดอย่างชัดๆ คือ การจัดสรรหุ้นกู้ในครั้งนี้จะจัดสรรให้กับผู้ที่จองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปฯ สำเร็จก่อน หรือ “จองก่อน ได้ก่อน” ดังนั้น ผู้สนใจหรือผู้ลงทุนควรจะดาวน์โหลดแอป “เป๋าตัง” และลงทะเบียน “วอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้” โดยทำตามขั้นตอนให้เรียบร้อยก่อนการจองซื้อหุ้นกู้ดังนั้นหากไม่อยากพลาดหุ้นกู้ดิจิทัลของ “ซีพี ออลล์” จึงต้องเตรียมตัวให้พร้อม เพราะขอย้ำชัดๆ อีกครั้งว่า ผู้ที่ “จองก่อน” ย่อม “ได้ก่อน”“ธนาคารมั่นใจว่า หุ้นกู้ดิจิทัลของ “ซีพี ออลล์” จะได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไป ที่คุ้นเคยกับธุรกิจของ บริษัทฯ เป็นอย่างดีอยู่แล้ว ขณะเดียวกัน หุ้นกู้ดิจิทัลของ “ซีพี ออลล์” ยังเป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจในภาวะที่ผู้ลงทุนแสวงหาการลงทุนในสินทรัพย์ของธุรกิจที่มีศักยภาพและมีโอกาสในการเติบโต ที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้” รวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวสำหรับผู้ที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ดิจิทัล ซีพี ออลล์ สามารถลงทะเบียนวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปฯ “เป๋าตัง” ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยเปิดจองซื้อพร้อมกันตั้งแต่เวลา 08.30 น. วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 จนกว่าจะมีผู้จองซื้อหุ้นกู้เต็มตามจำนวนที่เสนอขาย ไม่เกินเวลา 15.00น. ของวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อรายทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียน แอปฯเป๋าตังและวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ได้ผ่าน https://krungthai.com/link/bond-cpall-mgronline หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้ได้จากร่างหนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหุ้นกู้ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=411234&SD= Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 หรือธนาคารกรุงไทยทุกสาขา(ข่าวประชาสัมพันธ์)