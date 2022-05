“ศุภาลัย” ชวน “บ้านและสวน” แชร์ไอเดียจัดสวนสวยในบ้าน ส่องเทรนด์สวนมาแรง 2022

“บ้านและสวน”

เอาใจคนรักต้นไม้และเลิฟการมีสวนสวยในบ้าน ชวนนักจัดสวนมืออาชีพจากทีมบรรณาธิการนิตยสารมานั่งพูดคุยเทรนด์สวนมาแรง ปี 2022 รวมทั้งไอเดียการจัดสวนให้บ้านในบรรยากาศแสนสบาย ผ่านงานสัมมนาออนไลน์ SUPALAI FOR ALL รับชมถ่ายทอดออนไลน์ (Live) ผ่าน Facebook : Supalai Society พร้อมกันทั่วประเทศหลายท่านคงเคยเกิดเหตุการณ์เมื่อต้นไม้ก็ซื้อแล้ว มุมโปรดก็มี ไอเดียก็ปัง แต่มักมีคำถามว่าจะเริ่มต้นจัดสวนในบ้านตัวเองอย่างไร งานสัมมนาออนไลน์ SUPALAI FOR ALL มีคำตอบมาฝากแน่นอน!เพราะวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.(Live) พิธีกรสุดหล่อ “กี กีรติ” จะมาชวน คุณอรรถ ประพันธ์วัฒนะ ผู้อำนวยการฝ่ายบ้านและสวนแฟร์และอีเวนต์ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) มาพูดคุยถึงเทรนด์สวนสวย ปี 2022 รวมทั้งไอเดียและเคล็ดลับการเริ่มต้นจัดสวนในบ้านด้วยตัวเองแบบง่ายๆ จะมีพื้นที่เล็กหรือใหญ่แค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหา กับหัวข้อ “Go Green, Grow Green หลากไอเดียสวนสวย ด้วยพื้นที่สีเขียวในบ้านอย่างง่ายๆ” งานนี้คนรักต้นไม้บอกเลยว่า ห้ามพลาด! สามารถติดตามรับชม Live ผ่านช่องทาง Facebook : Supalai Society ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.supalai.com หรือโทร.1720