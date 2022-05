มันนี่เอ็กซ์โปกรุงเทพ 2022 เงินสะพัด 2.6 หมื่นล้านบาท แบงก์เปิดตัวบริการดิจิทัลคึกคัก

งานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 22 Money Expo 2022 Bangkok สถาบันการเงินเปิดตัวบริการการเงินการลงทุนดิจิทัลในงานคึกคัก เผยยอดธุรกรรมออฟไลน์และออนไลน์รวม 26,000 ล้านบาท สินเชื่อบ้าน-รีไฟแนนซ์บ้านฮิตติดอันดับ 1 มียอดขอกู้กว่า 16,800 ล้านบาท ผู้ประกอบการขอสินเชื่อเอสเอ็มอีกว่า 4,800 ล้านบาท ประชาชนสนใจซื้อประกันชีวิต-ประกันภัย-ประกันสุขภาพ รวมทุนประกันกว่า 1,400 ล้านบาท พร้อมฟังสัมมนาอัปเดตเทรนด์การลงทุนอย่างคับคั่งน.ส.ภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วมงานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่า งานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 22 Money Expo 2022 Bangkok ซึ่งจัดขึ้นในแนวคิด “Wealth to Wellness” ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2565 ณ ชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพค เมืองทองธานี ประสบความสำเร็จอีกครั้ง โดยมียอดธุรกรรมทางการเงินและการลงทุนทั้งแบบออฟไลน์ที่เดินทางมาใช้บริการในงาน และแบบออนไลน์ที่ทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์ม MoneyExpoOnline รวมกว่า 26,000 ล้านบาท จากผู้สมัครใช้บริการกว่า 37,000 รายปีนี้ธนาคาร และสถาบันการเงินได้นำบริการทางการเงินและการลงทุนในยุคดิจิทัลมาเปิดตัวในงานเป็นครั้งแรกอย่างคึกคักโดยยอดธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงเป็นดับ 1 คือ สินเชื่อบ้านและรีไฟแนนซ์บ้าน วงเงินกู้รวมกว่า 16,800 ล้านบาท จากโปรโมชันที่ธนาคารนำมาแข่งขันกันในงาน โดยเฉพาะโปรโมชัน “ดอกเบี้ย 0%” ที่มีในงานนี้เท่านั้น พร้อมกับได้รับเงื่อนไขพิเศษต่างๆ อย่างเช่น สินเชื่อบ้านของธนาคากรุงศรีอยุธยา อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน การยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ค่าประเมินราคา ค่าจดจำนอง เป็นต้น ภายในงานยังมีบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด มาให้บริการตรวจเครดิตบูโร ฟรี! สามารถรู้ผลได้ทันที โดยมีผู้เข้าชมงานเข้าคิวรับบริการเป็นจำนวนมากตลอดทั้ง 4 วันอันดับ 2 สินเชื่อเอสเอ็มอี รวมวงเงินกู้และยอดค้ำประกันสินเชื่อกว่า 4,800 ล้านบาท โดยธนาคารได้เตรียมแพกเกจสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอี และผู้ประกอบการที่ต้องการหาสภาพคล่องทางการเงินเพื่อฟื้นฟูกิจการ เช่น สินเชื่อ SMEs Re-Start สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องของ SME D Bank ดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.5% ต่อปี รวมทั้งสินเชื่อธุรกิจเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รับกระแสความยั่งยืนมาให้บริการในงานด้วย สินเชื่อธุรกิจเพื่อติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ของธนาคารกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR-1% ต่อปีอันดับ 3 ประกันชีวิต/ประกันภัยและแบงก์แอสชัวรันส์ คิดเป็นทุนประกันรวมกว่า 1,400 ล้านบาท โดยแบบประกันยอดฮิตในงาน ได้แก่ ประกันชีวิตควบการลงทุน ยูนิต ลิงค์ ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ ประกันบำนาญ ประกันสะสมทรัพย์ เพื่อวางแผนทางการเงินในระยะยาว รวมถึงประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายวงเงินคุ้มครองสูง เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่ปรับตัวสูงขึ้นทุกปีอันดับ 4 เงินฝาก/สลากออมทรัพย์และพันธบัตร รวมวงเงินกว่า 1,300 ล้านบาท โดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 109 วันของธนาคารออมสิน ยังเป็นโปรโมชันเด่นที่ได้รับการตอบรับจากประชาชนที่มาเข้าคิวเพื่อจองสิทธิกันตั้งแต่เช้า เพื่อรับดอกเบี้ยพิเศษแบบ Step up สูงสุด 10.90% ต่อปีน.ส.ภาคนี เปิดเผยอีกว่า ปีนี้มีผู้สมัครบัตรเครดิตกว่า 5,800 ราย วงเงินกู้กว่า 720 ล้านบาท และสินเชื่อบุคคลมีผู้สมัครใช้บริการกว่า 2,700 ราย รวมวงเงินกู้กว่า 270 ล้านบาทด้านบริการทางการลงทุน มีผู้ลงทุนสมัครใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทั้งการลงทุนซื้อกองทุนและการเปิดบัญชีหุ้น-อนุพันธุ์-ทองคำ-คริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งแม้ตลาดจะอยู่ในช่วง Bear Market แต่นักลงทุนใช้ช่วงเวลานี้ในการหาความรู้จากเวทีสัมมนาและเวิร์กชอปในงาน ที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาเชิงคุณภาพจากวิทยากรชั้นนำของประเทศที่มาวิเคราะห์เทรนด์การลงทุน พร้อมเจาะลึกเทคนิคการลงทุนเพื่อให้พอร์ตพลิกฟื้นกลับมามีกำไร รวมทั้งเวทีสัมมนาเพื่อสุขภาพที่ดีในโซน Health & Wellness ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเช่นเดียวกันโดยตลอด 4 วันของการจัดงาน มีผู้สนใจเข้าฟังสัมมนาและเวิร์กชอปกว่า 60 หัวข้อ เป็นจำนวนหลายหมื่นราย ทั้งจากเวทีสัมมนาภายในงาน และรับชมในรูปแบบ Live ผ่านช่องออนไลน์ ทั้งเฟซบุ๊กการเงินธนาคาร Money Expo, Money and Banking Channel และยูทูป Money and Banking Channel รวมทั้งเว็บไซต์ moneyexpoonline.com