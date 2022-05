HEMP มีเฮตลาดปลด C ดีเดย์ 17 พ.ค.นี้ ประกาศรุกกัญชงครบวงจร

นายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ HEMP ผู้นำด้านธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare) ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การบริการและการแพทย์ เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแจ้งว่าจะมีการปลดเครื่องหมาย C หุ้น HEMP ในวันที่ 17 พฤษภาคมนี้ หลังจากที่บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจ รวมทั้งปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภายในอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้งบการเงินไตรมาส 1/2565 ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดสำหรับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปี 2565 บริษัทมีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำธุรกิจส่งเสริมสุขภาพด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร การแพทย์ รวมทั้งการผลิตยากัญชง กัญชา กระท่อมครบวงจร โดยร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทย และแพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยฯทั้งนี้ บริษัทได้มุ่งเน้นธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ธุรกิจโรงพยาบาล และ HEMP ถือเป็นผู้บุกเบิกและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการอาหารและยา ให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรสกัด เป็นยาสามัญประจำบ้านรายแรก หลังจากนั้นหลายแบรนด์ได้รับอนุญาตเป็นยาสามัญประจำบ้าน ทำให้ผลิตภัณฑ์มีตัวเลือกมากขึ้นและราคาถูกลง โดยมีช่องทางจัดจำหน่าย ผ่านร้านสะดวกซื้อ เช่น ร้าน 7-11 และร้าน CJ supermarket และร้านยา Health Up ตลอดจนร้านยาชั้นนำทั่วประเทศไทยสำหรับความคืบหน้าในการดำเนินธุรกิจด้านการปลูกกัญชง หลังจากที่บริษัทฯ ได้ลงทุนปลูกในพื้นที่ Hemp Space อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาแล้ว ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท ไทยกัญชง จำกัด ซึ่งมีพื้นที่ปลูกกว่า 1,400 ไร่ ในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับการสกัดช่อดอกเพื่อจำหน่ายสารสกัด และน้ำมันกัญชง (Hemp Seed Oil)“HEMP มีความพร้อมในการแข่งขันหลายๆด้าน เนื่องจากเราเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ มีต้นทุนการปลูกที่ต่ำ และการที่เราได้ร่วมทุนกับบริษัท ไทยกัญชง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความพร้อมในทุกด้านทั้งที่ดินการเกษตร และระบบสาธารณูปโภคในการปลูกกัญชงทั้งแบบ Indoor โรงเรือนและ Outdoor รวมถึงการจัดการการผลิต และผู้ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการปลูก ในอนาคตที่มีการแข่งขันกับต่างประเทศหรือราคาขายที่ลดลงทำให้เรายังอยู่ได้ด้วยต้นทุนของเรา” นายสามารถ กล่าวนอกจากนี้ HEMP ยังมีพันธมิตรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก รวมทั้ง University of Kentucky ประเทศอเมริกา ในการนำ CBD ไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพคนและสัตว์ อีกทั้งด้านการสกัดที่มีคุณภาพ และมาตรฐานระดับโลกที่สามารถส่งออกได้ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันสำหรับแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในปี 2565 บริษัทมั่นใจว่าภาพรวมผลการดำเนินงานจะเทิร์นอะราวนด์ พลิกกลับมีกำไรสุทธิ หลังจากที่บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจและปรับโครงสร้างการจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยธุรกิจยาคาดการณ์จะเติบโตขึ้นต่อเนื่อง ส่วนธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตภัณฑ์กัญชง คาดการณ์ว่าจะสร้างรายได้ให้บริษัทได้อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากสามารถต่อยอด และขยายธุรกิจต่างๆ ไปสู่สากลได้