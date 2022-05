Sex to Earn มิติใหม่สะเทือนสันเขื่อน "สร้างรายได้จากการมีเซ็ก" จ่ายในรูปแบบ Crypto

จากพัฒนาของอุต ฯ คริปโตที่เติบโตแตกหน่อต่อยอดขยายกิ่งก้านสาขาเหมือนต้นไม้ใหญ่โดยมีรากฐานมาจากบล็อกเชน กระจายตัวออกไปในรูปแบบต่างๆ ทั้ง P2P, DeFi, GameFi, Play to Earn (กิจกรรมที่สร้างรายได้ที่มาจากการเล่นเช่นเกมส์) และ Exercise to Earn (กิจกรรมที่สร้างรายได้ที่มาจากการเล่นเช่นการออกกำลังกาย) และล่าสุดได้ยกระดับการสร้างรายได้สู่ Sex to Earn ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้คู่รักทั้งแบบคู่ แบบกลุ่ม แบบหลากหลายทางเพศ เพิ่มความท้าทายมากขึ้นโดยการสร้างรายได้ในลักษณะของ Sex to Earn นั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องทำผ่านแอปพลิเคชันของ SEXN หรือ ซึ่งสร้างและพัฒนาขึ้นมาบนพื้นฐานหลักความต้องการของมนุษย์ทุกคนคือ "กิน ขี้ ปี้ นอน" โดยแอปพลิเคชันได้มีการพัฒนาเพื่อขยายส่วนสู่ความเป็น e-commerce และภาคสังคมเพื่อการเรียนรู้ด้านกิจกรรมต่าง ๆ ทางเพศ เช่นโรคติดต่อจากการมีเซ็ก การยอมรับความหลากหลายทางเพศ และโครงการรณรงค์เพื่อสร้างความเท่าเทียมทางเพศอื่นๆขณะที่ผู้ที่ลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรมกับ SEXN นั้นจะได้รับผลตอบแทนสูงเป็นโทเคน SOT (Sex Orgasm Token) และโทเคน SST (Sexual Stamina Token) ผ่านกิจกรรมการมีเซ็กในโหมดต่าง ๆ มากมาย เช่น การมีเพศสัมพันธ์, การช่วยตัวเอง ซึ่งระบบรับรองทั้งแบบซาดิสม์และมาโซคิสม์ และโหมดซุปเปอร์ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของคนกลุ่มต่าง ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ และมีวิธีการให้รางวัลที่แตกต่างกัน ขณะเดียวกัน Sex to Earn หรือ STE นี้ได้กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมโดยกำหนดเป็นจำนวนครั้งในการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้น โดยจะไม่นับจำนวนของระยะเวลามาเป็นส่วนเฉลี่ยของค่าตอบแทน หรือเสร็จกามกิจกี่รอบก็จะถูกพิจารณาการแบ่งปันรายได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งคาดว่าจะเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่จะมาเป็นคู่แข่งของ PornHub และ Onlyfans ซึ่งผู้ที่เป็น Sex Creator จะมีช่องทางการสร้างรายได้ที่มีความหลากหลายประเภทมากขึ้นนอกจากนี้ SEXN ยังเสนอความเท่าเทียมทางเพศและสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ ได้แก่ ความเท่าเทียมทางเพศ, อัตลักษณ์ทางเพศและการแสดงออก, สิทธิของคนต่างเพศ, สิทธิของผู้ให้บริการทางเพศ และ รสนิยมทางเพศ ได้เข้าถึงรายได้ผ่านกิจกรรมที่ SEXN กำหนดไว้อีกด้วย