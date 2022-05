PSH นำ Big Data ยกระดับ "พฤกษาเมมเบอร์" โฉมใหม่ ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ โดนใจทุกเซกเมนต์

พฤกษาไม่หยุดยั้งการพัฒนาเพื่อลูกค้าทุกคน ใช้ Big Data วิเคราะห์เชิงลึก ทำให้ได้ข้อมูล Insight ความต้องการตามไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปของลูกค้าแต่ละกลุ่ม นำ Data Science วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ต่อยอดการตลาด ตอบโจทย์ Living Solution ดูแลลูกบ้านเต็มที่ เตรียมปรับโฉม “พฤกษาเมมเบอร์” ให้เป็นบัตรสมาชิกเฉพาะลูกค้าพฤกษาเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิพิเศษเหนือระดับ ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ โดนใจทุกเซกเมนต์

“Tomorrow. Reimagined.

นำมาวิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ได้ข้อมูล Insight เจาะลึกถึงความต้องการที่หลากหลายตามไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดองค์กรกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า วิถีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนรูปแบบไปของคนยุคใหม่ (Lifestyle Disruption) เป็นเรื่องสำคัญที่พฤกษาให้ความใส่ใจเพราะลูกค้าทุกคนคือคนสำคัญ หนึ่งในแนวทางการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามาจากแนวคิดความใส่ใจเพื่อทั้งชีวิต” พฤกษาได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่ได้จากการเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถาม และข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมโครงการที่อยู่อาศัยทั้งแนวราบและแนวสูง ตลอดจนช่องทางสื่อออนไลน์ของพฤกษาจากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดส่งผลให้ธุรกิจได้รู้จักลูกค้าในเชิงลึกมากขึ้น ทำให้รู้ถึงความชื่นชอบในกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลาย และเพื่อทำความเข้าใจรูปแบบไลฟ์สไตล์ของลูกค้าพฤกษาให้มากขึ้น ทีมการตลาดยังได้ใช้เครื่องมือต่างๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยศึกษากลุ่มเป้าหมายตามช่วงมูลค่าการซื้อบ้าน โดยแบ่งออกเป็นบัตรสมาชิกพฤกษาเมมเบอร์ 4 ประเภท ประกอบด้วย บัตรกรีนพลัส บัตรซิลเวอร์ บัตรแพลทินัม และบัตรอีลีท ทำให้มองเห็นเทรนด์และความสนใจในกิจกรรมตามไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันไป เช่น กลุ่มนักชอปหรือคนที่สนุกกับการได้จับจ่ายซื้อสินค้าต่างๆ ทางออนไลน์ทั้งเพื่อการใช้สอยในชีวิตประจำวันและเพื่อสร้างสีสันความสดใสในชีวิต กลุ่มไลฟ์สไตล์ที่สนใจเรื่องอาหาร ชอป ชิม หรือลงมือทำเอง กลุ่มไลฟ์สไตล์เรื่องความงาม กลุ่มรักการดูแลสุขภาพ ท่องเที่ยวเดินทาง และกลุ่มที่ชื่นชอบกิจกรรมเพิ่มคุณภาพชีวิต เป็นต้นจึงเป็นที่มาของการปรับโฉมการมอบสิทธิพิเศษใหม่มากมายให้ลูกค้าทุกคน โดยสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกบัตรพฤกษาเมมเบอร์ (ขึ้นอยู่กับประเภทบัตร) นอกจากใช้เป็นส่วนลดสำหรับลูกค้าปัจจุบันในการซื้อบ้าน Re-Purchase สะสมคะแนนจากการใช้จ่าย ได้รับของขวัญในวาระพิเศษ รวมไปถึงสิทธิพิเศษแพกเกจตรวจสุขภาพและบริการ Health to Home ซึ่งเป็นบริการความร่วมมือกับ รพ.วิมุตแล้ว พฤกษายังได้คัดสรรความพิเศษเหนือระดับและจัดกลุ่มบริการที่มีความหลากหลายทันสมัยโดยร่วมเป็นพันธมิตรและคู่ค้ามากมาย โดยมีการคัดสรรความพิเศษและสิทธิประโยชน์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของสมาชิกบัตรแต่ละประเภท เช่น กลุ่มร้านค้าและบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Dining & Café) เช่น Dean & Deluca, After You, KOI, PAUL, Starbuck พันธมิตรกลุ่มสินค้าและบริการเพื่อบ้าน (Living & Shopping) เช่น Garmin Shopee, Central Online, Food Panda คู่ค้าชั้นนำด้านการดูแลสุขภาพและเสริมความงาม (Health & Beauty) เช่น Sulwhasoo, All About You, Let’s Relax และกลุ่มธุรกิจที่พักโรงแรมและการท่องเที่ยวเดินทาง (Hotel & Travel) เช่น Limousines Express, Thames Valley Khao Yai เป็นต้น“การศึกษาข้อมูลลูกค้าของเราเป็นเรื่องสำคัญและมีคุณค่า เป็นอีกหนึ่งความใส่ใจ เพื่อทั้งชีวิตของพฤกษาที่มีให้ลูกค้าคนสำคัญทุกคน และนอกจากการให้บริการด้านสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกแล้ว พฤกษายังได้ใช้ข้อมูลเข้ามาวิเคราะห์ Life stage ที่เปลี่ยนไปของลูกค้า เพื่อสามารถนำเสนอที่อยู่อาศัยพร้อมทั้ง Living Solution ที่เหมาะสมกับจังหวะชีวิตที่เปลี่ยนแปลงได้”ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครสมาชิก Pruksa Member เพื่อรับสิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าพฤกษาคลิก https://pruksa.com/pruksa-member