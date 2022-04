KBANK เปิดตัวกองทุน K-ALLROAD Series ชูคอนเซ็ปต์ “Self-driving on All Roads” รับมือสภาวะผันผวน

เปิดเผยว่า ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก นักลงทุนต่างประสบกับความท้าทายในการบริหารจัดการการลงทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราจึงมุ่งมั่นนำเสนอนวัตกรรมการลงทุนที่ทันสมัยและตอบโจทย์การลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว โดยยึดหลักการลงทุนแบบ Risk-Based Asset Allocation หรือการลงทุนที่ยึดหลักการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่พิจารณาความเสี่ยงของสินทรัพย์เป็นหลัก ซึ่งครั้งนี้เราได้นำเสนอ 3 กองทุนภายใต้ K-ALLROAD Series ได้แก่ K-ALLROAD-UI, K-ALLGROWTH-UI และ K-ALLENHANCE-UI ที่มาพร้อมสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม ควบคู่กับกลไกบริหารจัดการให้ความเสี่ยงของพอร์ตให้อยู่ในกรอบที่กำหนดไว้ และสามารถสร้างผลตอบแทนได้ในทุกสภาพเศรษฐกิจ โดยที่นักลงทุนไม่ต้องจัดการใดๆ ในขณะที่ผู้จัดการกองทุนทำหน้าที่เพียงล็อกเป้าหมายและปรับตามสถานการณ์ เปรียบได้กับยานยนต์อเนกประสงค์อัจฉริยะที่มีระบบขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง (Self-Driving Mode)"K-ALLROAD Series เหมือนกับยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโมมัติที่ลงทุนในทุกประเภทสินทรัพย์ รวมถึงลงทุนในดัชนีความผันผวน โดยหากเครื่องตรวจจับได้ว่าเศรษฐกิจหรือสภาวการณ์ราบรื่นจะมีระบบเทอร์โบ ชาร์จที่จะเพิ่มอัตราทดที่คล้ายกับการกู้ยืมมาลงทุนเพื่อเร่งสร้างผลตอบแทน แต่หากตรวจจับความผันผวนเพิ่มขึ้นมา ระบบจะเซ็นเซอร์ที่ช่วยลดการลงทุนโดยอัตโนมัติ และยังมีระบบแอร์แบ็กที่ช่วยลดความเสียหายให้นักลงทุน โดยการขายดัชนีความผันผวนเพื่อชดเชยผลจากการขาดทุนให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งหลังจากออกมาระยะหนึ่งแล้วมีผลตอบรับที่ดีขึ้นเรื่อยๆ"ทั้งนี้ 3 กลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนกองทุน K-ALLROAD Series ให้พร้อมพิชิตทุกสภาวะตลาด คือ- ความอเนกประสงค์ที่ได้รับการออกแบบมาให้พร้อมเผชิญกับทุกสภาวะเศรษฐกิจ ผสาน ทุกส่วนผสมในทุกประเภทสินทรัพย์ ทั้งในสินทรัพย์ดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้เอกชน และหุ้น รวมทั้งสินทรัพย์ใหม่ๆ เช่น สินค้าโภคภัณฑ์ ตราสารอ้างอิงผลตอบแทนจากเงินเฟ้อ และความผันผวนของตลาด ในขณะเดียวกัน ยังกระจายการลงทุนในทุกภูมิภาคและอุตสาหกรรมทั่วโลก พร้อมสัดส่วนการลงทุนที่สมดุลด้านความเสี่ยง และเหมาะสมกับโอกาสที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจต่างๆ ในแต่ละวัฏจักร- ความปลอดภัยที่ครอบคลุมทุกความเสี่ยง ด้วยกลไกอัจฉริยะที่ทำโดยอัตโนมัติ ตามกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (Rule Based Management) ตามภาวะรวมที่เป็นอยู่ ซึ่งไม่ขึ้นกับการคาดการณ์หรือมีการตัดสินใจจากอารมณ์ความรู้สึกของผู้จัดการกองทุน- กำหนดเป้าหมายได้ตามความเสี่ยง ผ่าน 3 กองทุน คือ K-ALLROAD-UI, K-ALLGROWTH-UI และ K-ALLENHANCE-UI ซึ่งมีความแตกต่างกันตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เช่น K-ALLROAD-UI มีเป้าหมายผลตอบแทนที่ 4% อัตราคาดการณ์ความผันผวน 5% โอกาสขาดทุนสูงสุดใน 1 ปี 10% อัตราการทดเฉลี่ย 1.4-1.6 เท่า K-ALLGROWTH-UI มีเป้าหมายผลตอบแทนที่ 7% อัตราคาดการณ์ความผันผวน 9% โอกาสขาดทุนสูงสุดใน 1 ปี 17.5% อัตราการทดเฉลี่ย 2.4-2.8 เท่า และ K-ALLENHANCE-UI มีเป้าหมายผลตอบแทนที่ 9% อัตราคาดการณ์ความผันผวน 12% โอกาสขาดทุนสูงสุดใน 1 ปี 22.5% อัตราการทดเฉลี่ย 3.0-3.6 เท่า"KBank Private Banking เชื่อมั่นว่ากลยุทธ์การลงทุนนี้จะสามารถสร้างผลตอบแทนตามที่คาดหวังได้อย่างต่อเนื่องในทุกวัฏจักรเศรษฐกิจ และคาดว่ากองทุน K-ALLROADS Series จะมีผลตอบแทนคาดหวังสูง และโอกาสที่จะขาดทุนสูงสุดในรอบ 1 ปี ตามที่คาดการณ์ไว้"กล่าวว่า ปีนี้ถือเป็นปีที่ 10 ที่เราได้นำเสนอกลยุทธ์การลงทุนแบบ ALL ROADS ซึ่งได้ทดลองและทดสอบมาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง โดยได้รับการยอมรับจากผู้ลงทุนสถาบันในหลายประเทศชั้นนำทั่วโลก เช่น กองทุนประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และกองทุนของสถาบันการศึกษาว่าสามารถให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจได้แม้ในช่วงวิกฤตทางการเงิน สามารถสร้างผลตอบแทนและควบคุมความผันผวนได้ดีสมํ่าเสมอ และ Lombard Odier เชื่อมั่นว่ากลยุทธ์นี้จะสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้ลูกค้าบุคลลสินทรัพย์สูงในประเทศไทยได้เช่นเดียวกันนายจิรวัฒน์ กล่าวในตอนท้ายว่า นอกจากนี้ KBank Private Banking ได้จับมือกับ EVme แพลตฟอร์มให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าเเบบครบวงจรรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าเชื่อมประสบการณ์การลงทุนนี้กับนวัตกรรมยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติให้ลูกค้าได้สัมผัส ทดลองขับและใช้งานจริง ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Self-Driving on All Roads’ ตอกย้ำนวัตกรรมการลงทุนแห่งอนาคตของกองทุน K-ALLROAD Series กองทุนขับเคลื่อนอัตโนมัติที่จะพานักลงทุนถึงเป้าหมายได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยในทุกสภาวะตลาด