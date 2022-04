หุ้นร้อนแม่ลูกจับคู่ดับอนาถ / สุนันท์ ศรีจันทรา

หุ้นแม่หุ้นลูกคู่นี้ ไม่เจอใบเหลืองและใบแดงจากตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่รู้สาเหตุถึงการกอดคอกันร่วง นอกจากคาดเดากันว่า อาจได้เวลาที่นักลงทุนขาใหญ่เทขายทำกำไร





หุ้นร้อนคู่สุดท้าย อาจไม่ใช่หุ้นแม่ลูกเสียทีเดียว แต่มีลักษณะเป็นหุ้นพี่หุ้นน้องมากกว่า เพราะทั้ง DITTO กับ TEAMG มีนายธีระชัย รัตนกนกพร ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งทั้งสองบริษัท

หุ้นแม่หุ้นลูกทั้ง 3 คู่นี้ กลายเป็นหุ้นร้อนที่อันตราย และต้นสัปดาห์นี้ เหมือนนัดหมายกันเล่นเกมโหดถล่มรายย่อย

RAM ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งใน THG สัดส่วน 21.06% จึงมีฐานะเป็นหุ้นตัวแม่ โดยราคาหุ้นถูกลากจาก 31.75 บาท ซึ่งเป็นจุดปิดเมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา พุ่งทะยานต่อเนื่อง จนขึ้นมาปิดที่ 67.50 บาท ในวันที่ 12 เมษายนรวมแล้วปรับตัวขึ้น 35.75 บาทหรือเพิ่มขึ้น 112.59% แต่หลังจากนั้นทรุดลง จนล่าสุดวันอังคารที่ 26 เมษายนลงมาปิดที่ 54 บาทขณะที่หุ้น THG ถูกลากจาก 52.25 บาท ซึ่งเป็นจุดปิดวันที่ 7 มีนาคม จนพุ่งขึ้นต่อเนื่อง และขึ้นมาปิดที่ 99 บาท ในวันที่ 22 เมษายน รวมแล้วเพิ่มขึ้น 46.75 บาท หรือเพิ่มขึ้น 89.47% ก่อนจะถูกทุบจนร่วงแรง 2 วันติด โดยปิดวันที่ 26 เมษายนที่ 80 บาทหุ้นแม่หุ้นลูกคู่สอง FORTH กับ FSMART ซึ่งราคาร้อนแรงไม่เบา โดย FORTH มีฐานะเป็นหุ้นตัวแม่ ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งใน FSMART สัดส่วน 50.79% ของทุนจดทะเบียนเมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา หุ้น FORTH ปิดที่ 26.75 บาท หลังจากนั้นถูกลากขึ้นมาต่อเนื่อง และขึ้นมาปิดที่ 51 บาท เมื่อวันที่ 25 เมษายน โดยรอบนี้ปรับตัวขึ้นรวม 24.25 บาท หรือเพิ่มขึ้น 90.65% ก่อนวันที่ 26 เมษายนจะถูกทุบรูดลงมาปิดที่ 41.25 บาทส่วนหุ้นตัวลูก FSMART เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา ราคายังปิดที่ 10.70 บาท ก่อนจากลากขึ้นมาปิดที่ 26.75 บาท ในวันที่ 25 เมษายน รวมแล้วปรับตัวขึ้น 16.05 บาท หรือปรับตัวขึ้น 156.54%แต่วันที่ 26 เมษายน FSMART ถูกถล่มขายจนหัวทิ่ม ร่วงลงมาปิดที่ 21.80 บาทหุ้นแม่ลูกคู่นี้เลือดสุพรรณ ขึ้นมาด้วยกัน ดิ่งเหวลงไปด้วยกัน เนื่องจากหุ้นตัวลูก FSMART ถูกตลาดหลักทรัพย์ประกาศใช้มาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 หลังปิดการซื้อขายวันที่ 25 เมษายนกำหนดให้ซื้อหุ้นด้วยเงินสดหรือบัญชีแคชบาลานซ์ และห้ามนำหุ้นคำนวณเป็นวงเงินซื้อขาย ส่งผลให้ FORTH กับ FSMART ทรุดฮวบลงทันทีแตกต่างจากหุ้นดื้อยาอีกหลายตัวที่ไม่ยอมสยบ แม้ตลาดหลักทรัพย์จะแจกใบแดงใบเหลืองนับสิบครั้งแล้ว แต่ยังลากกันไม่เลิกDITTO ถูกลากจาก 36 บาท ซึ่งเป็นจุดปิดวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา และพุ่งทะยานขึ้นมาปิดที่ 93.50 บาท ในวันที่ 22 เมษายน เพิ่มขึ้นรวม 63.50 บาท หรือเพิ่มขึ้น 176.38% ก่อนถูกถล่มขาย 2 วันติด โดยระหว่างชั่วโมงซื้อขายจนวันที่ 26 เมษายน ราคาร่วงลงต่ำสุดที่ 75 บาท หรือลบ 14.25 บาทแต่เวลาประมาณ 15.30 น. มีแรงซื้อเข้ามาลากราคา จนดีดกลับอย่างรวดเร็ว และปิดการซื้อขายที่ 89.25 บาท โดยราคาไม่เปลี่ยนแปลงส่วน TEAMG เมื่อวันที่ 15 มีนาคมราคาปิดที่ 2.98 บาท หลังจากนั้นถูกลากขึ้น จนวันที่ 21 เมษายนขึ้นมาปิดที่ 11.90 บาท เพิ่มขึ้นรอบนี้รวม 8.92 บาท หรือเพิ่มขึ้น 299.32%หลังปิดการซื้อขายวันที่ 21 เมษายน ตลาดหลักทรัพย์สั่งยกระดับมาตรการกำกับการซื้อขายสู่ระดับ 3 แขวน SP พักการซื้อขายหุ้นวันที่ 22 เมษายน หนึ่งวันทำการ เพื่อดับความร้อนแรงของราคาเมื่อเปิดการซื้อขายใหม่ในวันที่ 25 เมษายน ราคาอ่อนตัวลงมาปิดที่ 11.50 บาท ลดลง 40 สตางค์ และช่วงแรกของการซื้อขายวันที่ 26 เมษายน ถูกทุบขาย จนลงไปต่ำสุดที่ 8.40 บาท ลดลง 3.10 บาท แต่เวลาประมาณ 15.00น. มีแรงซื้อเข้ามาลากราคา จนดีดกลับอย่างรวดเร็ว ก่อนปิดที่ 10.80 บาท ลดลงเพียง 70 สตางค์DITTO กับ TEAMG เหมือนหุ้นพี่หุ้นน้อง ที่ราคาเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน ตลอดระยะเวลา 1 เดือนเศษที่ผ่านมา เหมือนมี “เจ้ามือ” หรือ “ขาใหญ่” คนเดียวกันที่อยู่เบื้องหลังการลากราคาใครขายหุ้นทิ้งไม่ทัน ต้องดับอย่างน่าอนาถ