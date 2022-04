SBITO-ตลท. ปลื้ม ‘SBITO Joystick Click to Win’ นักลงทุนสนอื้อ

SBITO-ตลท. ปลื้ม ‘SBITO Joystick Click to Win’ จับเกมเมอร์ เจอเกมหุ้น ครั้งแรกในไทย นักลงทุนแห่สมัคร 1,261 คน โดยนักลงทุนจากทีม ‘The Controller’ คว้าแชมป์ ด้วย NAV เติบโตสูงสุด 48.30% ในรอบชิงชนะเลิศภายในวันเดียว ด้าน ‘คาซึนาริ โอกาวะ’ เผยมอบประสบการณ์ดึงดูดใจนักลงทุนสู่ตลาดทุน พร้อมเดินหน้าจัดกิจกรรมร่วมมือกับพันธมิตรต่อเนื่อง

บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด หรือ SBITO ผู้ให้บริการธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แบบออนไลน์ชั้นนำของไทย (บริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลขที่ 33) เปิดเผยว่า การจัดงาน ‘SBITO Joystick Click to Win’ จับเกมเมอร์ เจอเกมหุ้น ครั้งแรกในประเทศไทย เป็นความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยการนำ Trading Simulation โปรแกรมจำลองการลงทุนออนไลน์เสมือนจริง หรือ Click2Win มาใช้ในการแข่งขัน โดยผสานการเทรดหุ้นเข้ากับการแข่งขันแบบอีสปอร์ต (E-Sport) เพื่อสร้างประสบการณ์การลงทุนที่เข้าถึงง่ายให้แก่คนรุ่นใหม่ และเป็นการตอกย้ำว่าทักษะการเล่นเกม คือทักษะเดียวกันกับที่ใช้ในการเทรดหุ้น และจะต้องมีการเรียนรู้ ฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ โดยเปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 25 ม.ค.2565-18 มี.ค.2565 แข่งขันรอบคัดเลือก (Online) ตั้งแต่วันที่ 1-31 มี.ค.2565 และจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (Final Round) เมื่อวันที่ 8 เม.ย.2565 ณ AIS eSport Studio ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก แม้จะเป็นการแข่งขันครั้งแรก มีผู้สมัครรวมกว่า 1,261 คนผู้เข้าแข่งขันเข้าชิงความเป็นหนึ่งในดินแดน SBITO LAND ซึ่งจะมีแคลน (Clan) ประจำดินแดนอยู่ 5 แคลน โดยหัวหน้าแคลนเรียกกันว่ากัปตัน (เกมเมอร์) ประจำแคลน ซึ่งผู้เดินทางเข้ามาสู่ SBITO LAND ต้องเลือกแคลนที่จะเข้าร่วม ได้แก่ 1) แคลนผู้กล้า : The Braver (สายชอบเทรด สวนทางตลาด ซื้อหุ้นตอนตกหนักๆ กล้าตอนคนอื่นกลัว กลัวตอนคนอื่นกล้า) 2) แคลนผู้ล่า : The Hunter (สายเทรดเร็ว เล่นสั้น ซื้อขายจบภายในวัน ไม่ชอบห่อกลับบ้าน) 3) แคลนผู้ควบคุม : The Controller (สายจัดพอร์ต กระจายความเสี่ยง เล่นผสมผสานได้ ทั้งเล่นเทรดสั้น และถือยาว) 4) แคลนผู้พิทักษ์ : The Guardian (สายถึก ทนนาน เน้นถือยาว ชอบกินเงินปันผล) และ 5) แคลนผู้จู่โจม : The Ranger (สายจับจังหวะ เทรดรันเทรนด์ รอกราฟเกิดสัญญาณ เทคนิค)ด้านนายคาซึนาริ โอกาวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด หรือ SBITO ผู้ให้บริการธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แบบออนไลน์ชั้นนำของไทย (บริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลขที่ 33) เปิดเผยว่าสำหรับการจัดการแข่งขันครั้งนี้ นอกจาก SBITO จะได้จำนวนลูกค้าใหม่ที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ ยังได้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักลงทุนรุ่นใหม่ ในฐานะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างประสบการณ์ที่ดึงดูดใจให้แก่นักลงทุนอย่างต่อเนื่อง“แม้จะเป็นการจัดการแข่งขันครั้งแรก บริษัทฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจมาร่วมสมัคร และเข้าแข่งขันเป็นจำนวนมาก เป็นการขยายฐานนักลงทุน ส่งมอบความรู้ด้านการลงทุนสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ๆ ที่สนใจในเกมอีสปอร์ต นอกเหนือจากนักลงทุนในตลาดทุนที่มีอยู่เดิม ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ภาพลักษณ์โบรกเกอร์สร้างสรรค์ มอบประสบการณ์ดึงดูดใจนักลงทุนสู่ตลาดทุน”ซีอีโอ SBITO ย้ำว่า บริษัทฯ ยังคงมีการจัดกิจกรรมและสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้นักลงทุนของเรามีความสุข โดยเฉพาะการให้ความรู้แก่นักลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์ และแบบออฟไลน์อย่างกิจกรรมสัมมนา ซึ่ง SBITO เชื่อว่าความรู้นั้นจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสให้นักลงทุนสำหรับการแข่งขัน ‘SBITO Joystick Click to Win’ จับเกมเมอร์ เจอเกมหุ้น ครั้งแรกนี้ นายธรรมปกรณ์ ศิริศักดิ์ไพศาล จากแคลน The Controller คว้ารางวัลชนะเลิศเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลไปครอง ด้วยการสร้างผลตอบแทน (%NAV Change) ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (Final Round) จากผู้เข้ารอบจำนวน 10 ท่าน ทำผลงานภายในวันเดียวได้มากที่สุดถึง 48.30% โดยรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ นายโยธิน พิมแพนไชย จากแคลน The Hunter มีผลตอบแทน 42.74% และรองชนะเลิศอันดับสาม ได้แก่ นายเมธาวัฒน์ ก่อสันติรักษ์ จากแคลน The Ranger มีผลตอบแทน 40.01%“ได้ประสบการณ์จากการแข่งขันมากมาย ได้รู้จักกับเพื่อนๆ ผู้เข้าแข่งขันที่เก่งๆ จากทั่วประเทศ ขอบคุณทีมงาน SBITO ที่คอยแนะนำอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี บรรยากาศภายในงานสนุกสนาน ราบรื่น ผมมองว่าการเทรดเปรียบเสมือนเกมหนึ่งที่เราต้องพยายามหาวิธีเอาชนะให้ได้เพื่อบรรลุเป้าหมายที่เราวางไว้ ซึ่งจะต้องหาความรู้และข้อมูลของหุ้นแต่ละตัว เหมือนการหาข้อมูลของบอสตัวหนึ่งที่อยู่ในตลาดเกือบๆ 800 ตัว และหาวิธีเอาชนะบอสตัวนี้ให้ได้ คนที่เป็นเกมเมอร์มาก่อนจะมีทักษะเรื่องการตัดสินใจที่รวดเร็วในการเทรด เพราะชินกับการแข่งขันและการแพ้ชนะมาบ่อย อาจจะมีความกดดันและตึงเครียดน้อยกว่า ซึ่งมันมีผลต่อการตัดสินใจ” นายธรรมปกรณ์ ศิริศักดิ์ไพศาล อาชีพ วิศวกร ผู้ชนะ ‘SBITO Joystick Click to Win’ กล่าวทั้งนี้ กัปตันแคลน The Controller คุณรติชา พรรัชพงค์ ทีมผู้ชนะกล่าวว่า “ผลการแข่งขันออกมาเป็นที่น่าพอใจ ทาง SBITO ได้มีการอบรม ให้ความรู้ในเรื่องการลงทุนแก่ผู้เข้าแข่งขัน โดยที่สามารถต่อยอดปรับกลยุทธ์การลงทุนได้ดีเยี่ยม จนคว้ารางวัลชนะเลิศมาครอง ถือเป็นการผสานอีสปอร์ตให้เข้ากับการลงทุน ได้ทั้งความรู้และความสนุก ต้องขอขอบคุณ SBITO อย่างสูงที่จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ เป็นประโยชน์อย่างมาก”สำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจของบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด นักลงทุนสามารถศึกษาข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sbito.co.th