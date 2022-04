ซินเน็คฯ เดินเกมอีโคซิสเต็ม หนุน Q1/65 ผลงานเข้าเป้า มองภาพรวมธุรกิจไอที-เจาะตลาดเกมมิ่ง

น.ส.สุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SYNEX เผยถึงภาพรวมธุรกิจไอทีปีนี้ค่อนข้างเติบโตอย่างมาก โดยแนวโน้มผลงานไตรมาส 1/2565 มีการเติบโตได้ตามเป้าหมายจากความต้องการสินค้าไอทียังอยู่ในระดับสูง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค และการทำงาน work from anywhere รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการของภาครัฐที่เข้ามาผลักดันสินค้าไอทีให้มีความต้องการเพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารสต๊อกสินค้าให้สามารถรองรับความต้องการผู้บริโภคได้ต่อเนื่องไปจนถึงกลางปี ส่วนปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทานเริ่มกลับมาคงที่ จึงมั่นใจแนวโน้มโค้งแรงฟอร์มยังเด่น สามารถสร้างการเติบโตได้ในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะสินค้าคอมเมอร์เชียลในกลุ่มของ Network SOHO รวมทั้งการเปิดตัว iPhone SE รุ่นใหม่ล่าสุดจะเข้ามาสนับสนุนรายได้ในไตรมาส 2/2565 เพิ่มเติมนอกจากนี้ ในไตรมาส 1/2565 ซินเน็คฯ เดินหน้าขยายการเติบโตครอบคลุมทุกมิติ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ ฐานลูกค้า ช่องทางการจำหน่าย และการบริการ ผ่านการจับมือพันธมิตรที่จะเข้ามาช่วยเสริมแกร่งอีโคซิสเต็ม เช่น การเปิดเกมรุกตลาดซิเคียวริตี โดยจับมือ Hikvision กล้องวงจรปิดอันดับ 1 ของประเทศ พร้อมขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าได้กว้างขึ้น ทั้งกลุ่ม Home Use หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรขนาดใหญ่ เพื่อตอบโจทย์ด้านความปลอดภัยให้ผู้บริโภคและองค์กรธุรกิจในยุคดิจิทัล รวมทั้ง การประกาศพันธมิตรของบริษัท Swopmart ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ จับมือกับ TG Fone ร่วมโปรเจกต์ SWOPBOX ภายใต้คอนเซ็ปต์ ส่งต่อของไอทีชิ้นเก่า ลดภาระขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้โลก และโครงการจับมือกับไปรษณีย์ไทย ขยายจุดติดตั้งกล่องรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมกรุงเทพฯ เพื่อสนับสนุนการลดและกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี ซึ่งบริษัทเน้นย้ำการเป็นผู้นำองค์กรธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ยึดหลักการดำเนินธุรกิจแบบ ESGด้านภาพรวมตลาดสินค้าไอทีและเกมมิ่งมีแผนขยายตลาดอย่างดุเดือดมากขึ้นในปีนี้ ภายหลังการประกาศจับมือระหว่างซินเน็คฯ ร่วมกับ NADZ และ NGIN ในช่วงที่ผ่านมา ต่อยอดอุตสาหกรรมเกมพีซี และเกมคอนโซลได้อย่างครบวงจร พร้อมเดินหน้าปลุกตลาดเกมปี 2565 รับเทรนด์ขาขึ้น ล่าสุดเตรียมเปิดตัว shop in shop NADS by SYNNEX ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปีนี้ อีกทั้งสินค้าเฮาส์แบรนด์ภายใต้ชื่อ “S-GEAR” ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ปูพรมรุกตลาดสินค้าไอทีเกมมิ่ง และไอทีไลฟ์สไตล์ ตั้งเป้ายอดขาย 500 ล้านบาท ภายใน 3 ปี