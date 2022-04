ตลาดหุ้นเอเชียปรับลบ วิตกโควิดระบาดหนักในจีน

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 26,606.87 จุด ลดลง 214.65 จุด หรือ -0.80%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 21,279.18 จุด เพิ่มขึ้น 70.88 จุด หรือ +0.33% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,165.12 จุด ลดลง 2.01 จุด หรือ -0.06%บรรยากาศการซื้อขายในภูมิภาคถูกกดดันจากการระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงในนครเซี่ยงไฮ้ และเมืองอื่นๆ ของจีน โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) เผยวานนี้ (11 เม.ย.) ว่า กำลังจับตายอดการระบาดในจีน ขณะที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุว่า การระบาดมีต้นตอมาจากไวรัสโอมิครอน สายพันธุ์ย่อย BA.2ทางด้านแพทย์หญิงเคท โอเบรียน ผู้อำนวยการฝ่ายภูมิคุ้มกันและวัคซีนของ WHO กล่าวว่า ทางหน่วยงานได้ประสานงานเรื่องการระบาดของโควิด-19 กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจีน โดยเจ้าหน้าที่ของ WHO จำเป็นต้องติดตามประสิทธิภาพของมาตรการล็อกดาวน์ในพื้นที่ และการฉีดวัคซีนในจีน ซึ่งยังไม่มีข้อมูลมากเพียงพอที่จะประเมินสถานการณ์ได้ในขณะนี้การแถลงของ WHO มีขึ้นหลังจากที่จีนพยายามต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 ระลอกที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่พบการระบาดที่เมืองอู่ฮั่นเมื่อ 2 ปีก่อน การระบาดในครั้งนี้นำไปสู่การล็อกดาวน์ในบางพื้นที่ของประเทศ ขณะที่โรงเรียนต้องเปลี่ยนไปจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์แทน หลังจากที่เซี่ยงไฮ้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ 26,087 ราย เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (10 เม.ย.) เพิ่มขึ้นจากระดับ 9,006 รายที่พบเมื่อวันที่ 3 เม.ย.ขณะเดียวกัน กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลทุกคนที่ไม่ได้อยู่ในส่วนของงานฉุกเฉินและครอบครัวของพวกเขาเดินทางออกจากนครเซี่ยงไฮ้ของจีน เนื่องจากโรคโควิด-19 แพร่ระบาดอย่างหนักในพื้นที่ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้ออกคำแนะนำให้พลเมืองชาวอเมริกันทบทวนการเดินทางไปยังประเทศจีนด้วยนักลงทุนยังจับตากระทรวงแรงงานสหรัฐฯ จะเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคในวันนี้ ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ดัชนี CPI เดือน มี.ค.จะพุ่งขึ้น 8.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2524