9 หุ้น ‘สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า’ เตรียมวิ่ง หลัง ‘บีไอไอ’ เว้นภาษีสูงสุด 5 ปี

Market Cap 1,078,253.11 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD -0.66% ราคา ณ 8 เม.ย.65 คือ 37.75 บาท เหลืออัปไซด์ 35.36% จากราคาเป้าหมาย 51.50 บาท ค่า P/E 9.95 เท่า ค่า P/BV 1.07เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 5.30% เงินปันผล 0.80 บาท/หุ้น จ่าย 29 เม.ย.65กลุ่ม ปตท. เปิด EV Charging Station ให้บริการ “จอง จอด จ่าย ง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว” ปี 65 ขยายกว่า 1,000 เครื่อง รับการเติบโตตลาดยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ ตอบโจทย์ผู้ใช้ EV ให้พลังงานทางเลือกMarket Cap 604,113.57 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD +13.98% ราคา ณ 8 เม.ย.65 คือ 67.25 บาท เหลืออัปไซด์ 11.52% จากราคาเป้าหมาย 75.00 บาท ค่า P/E 46.52 เท่า ค่า P/BV 5.80 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 0.89% เงินปันผล 0.60 บาท/หุ้น จ่าย 20 พ.ค.65CPALL จับมือกับบริษัท พลังงานมหานคร จำกัด หรือ EA โดยจะติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าบริเวณพื้นที่หน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จำนวน 21 สาขา เพื่ออำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของลูกค้าทุกกลุ่มตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้โครงการ 7 Go GreenMarket Cap 465,273.34 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD -9.47% ราคา ณ 8 เม.ย.65 คือ 373.00 บาท เหลืออัปไซด์ 5.36% จากราคาเป้าหมาย 393.00 บาท ค่า P/E 69.45 เท่า ค่า P/BV 11.24 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 0.46% เงินปันผล 1.70 บาท/หุ้น จ่าย 22 เม.ย.65DELTA ลุยธุรกิจ EV Charging ซึ่งบริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย 2 ส่วนคือ On Board และ Off Board ซึ่งจะเติบโตควบคู่ไปกับอุตสาหกรรม EV โดยการจำหน่ายที่ชาร์จนั้น หลักๆ จะเป็นมากจากที่พักอาศัยกว่า 60% เพราะในอนาคตจะมีที่ชาจน์ส่วนตัวทั้งในคอนโดมิเนียม และในบ้านMarket Cap 326,375.00 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD -8.85% ราคา ณ 8 เม.ย.65 คือ 87.50 บาท เหลืออัปไซด์ 1.14% จากราคาเป้าหมาย 88.50 บาท ค่า P/E 53.50 เท่า ค่า P/BV 10.04 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 0.34% เงินปันผล 0.30 บาท/หุ้น จ่าย 20 พ.ค.65EA เดินหน้าติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า จำนวน 425 สถานี โดยบริษัทมีเป้าหมายอย่างน้อย 1,000 สถานีทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีในส่วนของ Electric Car, Electric Bus บริษัทจะมีการส่งมอบให้อู่รถร่วมของ ขสมก. Electric Ferry นอกจากนี้ ยังมีในส่วนแบตเตอรี่ และระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System : ESS)Market Cap 303,000.00 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD -6.48% ราคา ณ 8 เม.ย.65 คือ 25.25 บาท เหลืออัปไซด์ 2.97% จากราคาเป้าหมาย 26.00 บาท ค่า P/E 26.41 เท่า ค่าP/BV 3.04 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 1.82% เงินปันผล 0.19 บาท/หุ้น จ่าย 28 เม.ย.65ปีนี้ OR ตั้งเป้าพัฒนาสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station เพิ่มอีก 200 แห่ง คาดว่าภายในสิ้นปีจำนวนสถานีจะเป็นไปตามเป้าหมาย 300 แห่ง และยังมีการขยายจำนวนสถานีชาร์จนอกสถานีบริการ PTT Station อีก 150 แห่งMarket Cap 41,996.16 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD +20.79% ราคา ณ 8 เม.ย. 65 คือ 30.50 บาท เหลืออัปไซด์ 15.90% จากราคาเป้าหมาย 35.35 บาท ค่า P/E 5.43 เท่า ค่า P/BV 0.77 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 6.56% เงินปันผล 1.00 บาท/หุ้น จ่าย 22 เม.ย.65BCP ผนึกเอ็มจี ผุด MG Super Charge หนุนสู่เป้าหมายเพิ่มสถานีชาร์จรถอีวี 100 สาขาปี 64 ขึ้นแท่นเบอร์ 1 ผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานMarket Cap 31,920.00 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD +56.84% ราคา ณ 8 เม.ย.65 คือ 33.25 บาท ดาวน์ไซด์ 42.86% จากราคาเป้าหมาย 19.00 บาท ค่า P/E 43.03 เท่า ค่า P/BV 18.26เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 1.35% เงินปันผล 0.30 บาท/หุ้น จ่าย 5 พ.ค.65FORTH เดินหน้าในการทำตลาดสถานีชาร์จรถ EV ซึ่งเป็นการเติบโตไปควบคู่กับยานยนต์ไฟฟ้าที่มีโอกาสที่มากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ ขณะธุรกิจหลักผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ โซลูชัน ธุรกิจบริการธุรกรรมการเงินออนไลน์ จำหน่ายสินค้าและบริการผ่านตู้อัตโนมัติMarket Cap 22,211.00 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD -11.92% ราคา ณ 8 เม.ย.65 คือ 13.30 บาท เหลืออัปไซด์ 29.70% จากราคาเป้าหมาย 17.25 บาท ค่า P/E 22.07 เท่า ค่า P/BV 2.74 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 1.88% เงินปันผล 0.25 บาท/หุ้น จ่าย 20 พ.ค.2565PTG ตั้งเป้าเปิดสถานีชาร์จ EV อีก 120 แห่งในปี 65 จากสิ้นปีนี้อยู่ที่ 30 สถานี ชูเบื้องต้นต้องมีสถานีชาร์จทุกๆ 150-200 กม. ส่วนระยะยาวลั่นจะต้องมีทุก 100 กม.Market Cap 17,863.02 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง YTD -2.44% ราคา ณ 8 เม.ย.65 คือ 1.20 บาท เหลืออัปไซด์ 12.50% จากราคาเป้าหมาย 1.35 บาท ค่า P/E 8.86 เท่า ค่า P/BV 0.46 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 5.00% เงินปันผล 0.06 บาท/หุ้น จ่าย 20 พ.ค.65SIRI ผนึกชาร์จ แมเนจเม้นท์ ทุ่มงบติดตั้ง EV Charging ตั้งเป้าภายใน 3 ปี ทุกโครงการแนวสูง แนวราบเซกเมนต์บีขึ้นไปต้องมีที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า