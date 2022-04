กสิกรไทย-SCG รุกโซลาร์รูฟบ้านพักอาศัย ให้สินเชื่อบ้านผ่อน 0% นาน 3 เดือน พร้อมโปรฯ พิเศษ

เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยดำเนินธุรกิจด้วยแนวคิดการเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน มุ่งมั่นรับผิดชอบในหลายมิติ หนึ่งในนั้นคือเรื่องสิ่งแวดล้อม ธนาคารได้ทำโครงการ GO GREEN Together ขึ้นมา ด้วยการสนับสนุนเงินทุนภายใต้แคมเปญ Green Zero ให้สินเชื่อบ้านและธุรกิจ เพื่อชวนคนไทยปรับเปลี่ยนและก้าวสู่เศรษฐกิจการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ไปด้วยกัน โดยหนึ่งในกรีนไลฟ์สไตล์ที่มีการขยายตัวต่อเนื่อง คือ การติดตั้งโซลาร์รูฟสำหรับบ้านที่พักอาศัย เนื่องจากตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสะอาด ควบคู่กับการประหยัดต้นทุนค่าไฟฟ้าในระยะยาว ทั้งนี้ มูลค่าในการลงทุนติดตั้งขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ไฟแต่ละบ้าน โดยทั่วไปในตลาดค่าติดตั้งจะเริ่มต้นประมาณ 200,000-600,000 บาท และมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 7-12 ปีล่าสุด ธนาคารกสิกรไทยได้ผนึกความร่วมมือกับ SCG พันธมิตรรายสำคัญซึ่งมีแนวคิดเดียวกัน และเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันสร้างสังคมสีเขียวให้เกิดขึ้นจริง มอบโปรโมชันพิเศษให้แก่ลูกค้าที่ขอสินเชื่อบ้านเพื่อการติดตั้งโซลาร์รูฟ รับฟรีดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมินหลักประกัน และรับส่วนลดสูงสุด 70,000 บาท เมื่อติดตั้งโซลาร์รูฟกับ SCG นอกจากนี้ พิเศษสำหรับลูกค้า 100 ท่านแรกที่จดจำนองในระยะเวลาแคมเปญ รับเพิ่ม e-Voucher จาก Tops มูลค่า 2,000 บาท โดยโปรโมชันนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2565 นี้เท่านั้นกล่าวว่า SCG มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จับมือกับพันธมิตรอย่างธนาคารกสิกรไทย เพื่อต่อยอดให้เจ้าของบ้านเข้าถึงพลังงานสะอาดได้ง่ายยิ่งขึ้น ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคครัวเรือน และเดินหน้าสู่เป้าหมายหลักเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ หรือ Net Zero ของกลุ่ม SCG รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดในชีวิตประจำวันสำหรับทุกคน เพื่อร่วมกันสร้างสังคมสีเขียวอย่างยั่งยืน