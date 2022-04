ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ปฯ ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 324 ล้านหุ้น

OR คว้ารางวัล BEST IPO ที่สุดแห่งเอเชีย

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR คว้ารางวัลประเภท BEST IPO ที่สุดแห่งความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือ IPO (Initial Public Offering) จากนิตยสาร The Asset ซึ่ง