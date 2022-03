SABUY เดินหน้ารุกสินทรัพย์ดิจิทัล ประเดิมออก 2 โทเคนกลางปีนี้

กล่าวว่า ในปี 2564 ที่ผ่านมา SABUY ประสบความสำเร็จในการสร้าง Ecosystem ที่มีความหลากหลายทางด้านธุรกิจ จากจุดเริ่มต้นในการให้บริการตู้เติมเงิน (Top-up Kiosks) ไปสู่การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money) ร้านรับส่งพัสดุเอกชน (Drop-off) จนล่าสุดคือการเปิดให้บริการทางด้านการเงิน (Financial Services) ผ่านช่องทางหลากหลาย และธุรกิจอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้ฐานลูกค้าทั้งของ SABUY และพันธมิตรเติบโตเป็นกว่า 50 ล้านรายในปลายปี 2564 ที่ผ่านมา โดยปัจจุบัน SABUY มีธุรกรรมกว่า 30 ล้านรายการต่อเดือน ผ่านกว่า 100,000 จุดให้บริการ (Touch Point)สำหรับปี 2565 SABUY มีความมุ่งมั่นที่จะขยายจุดให้บริการให้เติบโตต่อไป โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มจุดให้บริการ หรือ Touch Point ให้เป็นไม่ต่ำกว่า 500,000 จุด อีกทั้งยังต้องการเพิ่มบริการ และเพิ่มความแข็งแกร่งรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ซึ่งทำให้ SABUY เดินหน้าเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าว โดยการจัดตั้งบริษัท SABUY Digital ขึ้นมารองรับการเติบโตดังกล่าวนี้ครับกล่าวว่า SABUY Digital มีวัตถุประสงค์ในการเป็นตัวเชื่อมโยงโลกเทคโนโลยียุคใหม่กับโลกธุรกิจปัจจุบัน ด้วยแพลตฟอร์ม Blockchain และ Cryptocurrency โดยการใช้จุดแข็งของ SABUY Ecosystem ที่จะมี Touch Point หลากหลายประเภทครอบคลุมกว่า 500,000 จุดทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด “Connecting Metaverse with reality” โดยมีการสร้างฺ Services ใน Blockchain Supply Chain ตั้งแต่ต้นน้ำ การยืนยันตัวตน หรือ KYC เพื่อการเปิดบัญชี การแลกเปลี่ยน Crypto และ Token ระบบ Payment การ Settlement จนถึงการ Fulfilment ในโลกจริง ให้กั SABUY รวมถึงบริษัทในเครือ บริษัทพันธมิตร คู่ค้า และ SME กว่า 300,000 ราย เพื่อสามารถให้บริการแก่ลูกค้าในโลกยุคใหม่ได้ โดยเฉพาะคนกลุ่ม Gen Z มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และการทำธุรกรรมทางการเงินในระบบดิจิทัลโดย SABUY Digital อยู่ระหว่างพัฒนาแพลตฟอร์ม Defi & Blockchain และ Crypto Payment Gateway เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการข้างต้น และบริษัทมีแผนการลงทุนใน Mining ด้วย โดยทุกๆ บริการที่จะเกิดขึ้นทางบริษัทจะดำเนินการอยู่ภายใต้กฎระเบียบต่างๆ ที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมตัวเพื่อยื่นขอ License Broker and Dealer กับหน่วยงานที่กำกับดูแล เพื่อเตรียมการให้บริการธุรกิจการแลกเปลี่ยน Crypto และToken ต่อไปสำหรับในช่วงครึ่งปีแรกนี้ SABUY Digital มีแผนการจะเปิดตัวเหรียญ 2 เหรียญ ใน 2 งานอีเวนต์ใหญ่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “2 Coins 2 Locations” ในงาน Money Expo Bangkok 2022 ที่อิมแพค เมืองทองธานี และงาน Thailand Crypto Expo 2022 ที่ศูนย์ประชุม ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคมนี้ โดยจะเปิดตัวเหรียญ “SPEEDKUB” ที่เป็น Drop-off & E-commerce CRM Token เหรียญแรกในเมืองไทยที่เป็นมากกว่า CRM Point และจะเริ่มต้นใช้ใน SABUY Ecosystem ของธุรกิจ Drop Off และ E-commerce ก่อน และอีก 1 เหรียญที่เปิดตัว คือ “FIIT TOKEN” เป็นเหรียญสำหรับ Health and Wellness Community ภายใต้ Concept “Fit to Earn” ออกกำลังกายแล้วได้เหรียญผ่านเกม และ Challenge ในแอปพลิเคชันและยังมีสามารถสะสม NFT ได้อีกด้วยนอกจากนี้ เพื่อให้ SABUY Digital สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ มีการเติบโต และการนำไปใช้อย่างก้าวกระโดด ทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เทคโนโลยีบล็อกเชน Web3.0 หรือตลอดจนการนำนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาปรับใช้ในระยะเวลาที่เหมาะสมกับสภาพชีวิต สังคม และเศรษฐกิจในปัจจุบันทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ทาง SABUY Digital จึงได้จัดตั้งหน่วยงานเพื่อทำการค้นคว้าวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้บริการในรูปแบบใหม่ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมต่างๆ ให้พันธมิตร และคู่ค้าของ SABUY และเสริมสร้างความความพร้อม ความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นโอกาส และความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นใน SABUY Digital นี้นายณัฐพงศ์ กล่าวอีกว่า การจะนำ Coin เข้าไปเทรดในตลาด Exchange นั้นขึ้นอยู่กับเกณฑ์ต่างๆ ที่จะออกมากำกับดูแล เพื่อให้การดำเนินธุรกรรมของเราอยู่ในขอบข่ายที่ถูกต้อง ซึ่งหากผู้กำกับดูแลออกเกณฑ์มาได้เมื่อไหร่เราพร้อมที่จะเข้าเทรด ซึ่งเท่าที่ได้ยินน่าจะออกมาประมาณเดือนพฤษภาคม จะเป็นช่วงที่บริษัทจะออก Coin มา แต่จะต้องดูในรายละเอียดของหลักเกณฑ์ที่ออกมาอีกครั้งหนึ่งก่อน ส่วนในครึ่งปีหลัง บริษัทมีแผนงานเกี่ยวกับ Crypto Payment Gateway และในปีหน้าจะเป็นธุรกิจโบรกเกอร์และดีลเลอร์ที่อยู่ระหว่างรอใบอนุญาต รวมถึงการนำพาบางธุรกิจออกไปสู่ตลาดภูมิภาคด้วยนายวิรัช กล่าวอีกว่า รายได้ของบริษัทในปีนี้นั้นขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างทบทวนจากเป้าหมายเดิม เนื่องจากแผนงานต่างๆ ของเราไม่ว่าจะเป็นการออก Coin หรืออื่นๆ ค่อนข้างเดินหน้าไปได้เร็วกว่าที่คาดไว้ โดยน่าจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นในช่วงผ่านพ้นไตรมาสแรกของปีนี้ไปแล้ว ขณะที่งบลงทุนต่างๆ ณ ระดับทุนแรกเริ่มที่ 100 ล้านบาท น่าจะเพียงพอสำหรับธุรกิจเป้าหมายที่วางไว้ในเบื้องต้นของ SABUY Digital แต่ไม่นับรวมธุรกิจ Mining