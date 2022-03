FSMART จับมือ อสม.-ธ.ก.ส. เปิดกระเป๋าเงินบน Super App “สมาร์ท อสม.”

"ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส" ร่วมลงนาม MOU กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดันแพลตฟอร์มบุญเติมเข้าสู่ “กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์” บนแอปพลิเคชัน “สมาร์ท อสม.” ยกระดับเป็น Super App ดึงพันธมิตรเสริมทัพเสิร์ฟสิทธิประโยชน์แน่น ส่งเสริมเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับ อสม. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน





นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) “FSMART” ผู้นำเครือข่ายช่องทางบริการอัตโนมัติและการเงินครบวงจร ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ภายใต้ชื่อ “บุญเติม” เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในการบริหารจัดการด้านการเงินและสิทธิประโยชน์ต่างๆ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภายใต้ชื่อ Wallet powered by บุญเติม ด้วยบริการ Mobile Payment ทุกรูปแบบ ทั้งระบบการให้บริการรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) และสิทธิประโยชน์จากพาร์ตเนอร์ที่แข็งแกร่งของบุญเติม ร่วมส่งมอบประสบการณ์การใช้งานกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นหนึ่งเดียวกับระบบปฏิบัติการบนแอปพลิเคชัน “สมาร์ท อสม.” ให้เป็น Super App แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ส่งเสริมเครือข่ายสังคมออนไลน์และเป็นเครื่องมือช่วยปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเติมเต็มความสุข และยกระดับการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพให้สมาชิก อสม. ที่มีมากกว่า 1 ล้านรายสำหรับแอปพลิเคชัน “สมาร์ท อสม.” ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดทำขึ้นจากการเล็งเห็นถึงความสำคัญ และต้องการผลักดันให้สมาชิก อสม. มีโอกาสได้เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จะเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพชุมชนของสมาชิก อสม. มากขึ้น โดยบริษัทฯ เข้าใจถึงแนวความคิดของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงได้เข้ามาร่วมสนับสนุนเพื่อยกระดับความสะดวกสบาย พร้อมเป็นส่วนเติมเต็มความสุขในการใช้ชีวิตให้สมาชิก อสม. ภายใต้การพัฒนาแอปพลิเคชันรูปแบบใหม่ “Wallet powered by บุญเติม” ที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มต่างๆ ของพันธมิตร เพื่อเพิ่มขีดจำกัดแอปพลิเคชัน “สมาร์ท อสม.” ให้เป็น Super App ที่ทำให้การใช้ชีวิตดิจิทัลสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นมากกว่าแอปพลิเคชันสำหรับการทำงานเพียงอย่างเดียวโดยการเปิดตัว Super App “สมาร์ท อสม.” ที่มีระบบ “Wallet powered by บุญเติม” บริษัทได้อัดแน่นสิทธิประโยชน์และบริการจากพันธมิตรมากมาย เช่น ซิมโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งานแอป “สมาร์ท อสม.” ฟรี เมื่อสมาชิก อสม. เปิดใช้บริการ โดยบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด E-code ส่วนลดน้ำมัน PT ส่วนลดสินค้าภายในร้านสะดวกซื้อ Max Mart ส่วนลดน้ำมันเครื่อง PT Maxnitron และส่วนลดกาแฟพันธุ์ไทย โดยบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบันได้มอบหมายให้บริษัท แมกซ์ โซลูชัน จำกัด เป็นผู้ดูแล ส่วนลดสำหรับการซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์ม และการสนับสนุนด้านโปรแกรมแอฟฟิลิเอท (Affiliate Program) เพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิก อสม. จากช้อปปี้ ประเทศไทย ประกันอุบัติเหตุ ฟรี 1,000,000 สิทธิ โดยบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รัน โบรกเกอร์ จำกัด และบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) รวมถึงการเปิดให้บริการใช้ก่อน จ่ายทีหลังมือถือ Samsung จากบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด วงเงินเพิ่มสุขเพื่อให้สมาชิก อสม. เข้าถึงระบบสินเชื่อที่ถูกกฎหมายและเป็นธรรม และรับฟรีเงินและพ้อยท์ขวัญถุงใส่กระเป๋าเงินทันที ซึ่งทุกการใช้งานกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ยังมีระบบสะสมแต้ม เพื่อแลกของรางวัลหรือสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ อีกด้วย“ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการประสานเทคโนโลยีของ FSMART ในความเป็นผู้นำด้านบริการเติมเงิน ชำระเงิน และการเงินครบวงจรจากบริการตู้ “บุญเติม” ผนวกความร่วมมือจากพันธมิตรหลายภาคส่วนเข้ามาพัฒนาแพลตฟอร์มและส่งต่อรูปแบบการพัฒนาชีวิตของสมาชิก อสม. ร่วมกัน ทำให้แอปพลิเคชัน “สมาร์ท อสม.” ได้เป็น Super App อย่างแท้จริง และบริษัทหวังว่าการเข้ามาร่วมพัฒนา Super App สมาร์ท อสม. ในการบริหารสิทธิประโยชน์ให้สมาชิก อสม.พร้อมพันธมิตรของบริษัทในครั้งนี้จะสามารถเพิ่มความสุข และความสะดวกสบายให้สมาชิก อสม. ได้เป็นเป็นอย่างดี ตรงกับแนวทางที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขต้องการให้สมาชิก อสม. ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและมีความสุขในการปฏิบัติงานไปพร้อมๆ กัน นอกจากนี้ ยังถือเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของบริษัทด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการออฟไลน์และออนไลน์ที่สามารถเชื่อมระบบให้บริการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ สำหรับองค์กรและบริษัทชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งปัจจุบัน และอนาคต” นายณรงค์ศักดิ์ กล่าว