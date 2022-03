ITEL คว้างานเพิ่ม ดันงานในมือทะลุ 3,500 ล้าน

นายณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL เปิดเผยว่า แผนการดำเนินธุรกิจปี 2565 บริษัทตั้งเป้ารายได้ที่ 3,200 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิไม่ต่ำกว่า 10% โดยปัจจุบันมีสัญญาในมือ (Contract on Hand) รวมมูลค่ากว่า 3,500 ล้านบาท และจะรับรู้รายได้ในปีนี้ราว 2,000 ล้านบาท ทั้งงานบริการโครงข่ายโทรคมนาคม (Data Service) งานบริการพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center) และงานติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม (Installation)ในปีนี้บริษัทฯ คาดหวังจะได้รับงานใหม่เข้ามาไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาท โดยในครึ่งปีแรกของปี 2565 คาดว่าจะได้รับงานไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาท เช่น โครงการ Course Online มูลค่า 305 ล้านบาท โครงการ USO-TOT มูลค่า 703 ล้านบาท รวมไปถึงงานติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม และงานให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่ระดับโลก (Hyperscale) เพื่อให้เข้ามาใช้พื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ จำนวน 0.6 เมกะวัตต์ และเดินหน้าขยายขนาดดาต้าเซ็นเตอร์เป็น 2.4 เมกะวัตต์ ด้วยงบลงทุนราว 200 ล้านบาท ในขณะเดียวกันบริษัทยังเตรียมจะขยายขนาดเป็น 6 เมกะวัตต์ภายใน 2 ปีข้างหน้า ใช้งบลงทุนราว 300-400 ล้านบาท“ในปี 2565 จะเป็นปีที่ดีของบริษัทในการเติบโตได้ตามแผนที่วางไว้ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง จะช่วยทำให้ภาครัฐและเอกชนเปิดให้ยื่นเสนองานใหม่อย่างคึกคัก โดยบริษัทมีความพร้อมในการเข้ารับงาน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้รายได้ของบริษัทเติบโตแข็งแกร่งและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น” นายณัฐนัย กล่าวนายณัฐนัย กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาเข้าซื้อกิจการ (M&A) จำนวน 2 ดีล บริษัทด้าน IT Outsourcing ที่มีความชำนาญด้าน Digital Transformation, Cyber Security และ Software House ที่มีศักยภาพ อีกบริษัท จะเน้นในด้านการทำ Social Data Analytic ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการทำ Due Diligence โดยคาดว่าจะเห็นความชัดเจน ภายในช่วงไตรมาส 2/2565 พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการออก ITEL-W4 โดยไม่คิดมูลค่า (Free Warrant) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในจำนวนไม่เกิน 322 ล้านใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่อัตราส่วน 5 หุ้นสามัญต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีราคาใช้สิทธิที่ 11.50 บาท และมีกำหนดใช้สิทธิในระยะเวลา 2 ปี เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์เติบโตแบบ Inorganic (ซื้อกิจการ) ในอนาคต โดยจะนำเข้าพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2565