MONEY EXPO 2022 Wealth to Wellness ความสมดุลแห่งชีวิต

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่า การจัดงานมหกรรมการเงินประจำปี 2565 Money Expo 2022 จะใช้แนวคิด (Theme) การจัดงานว่า “Wealth to Wellness ความสมดุลแห่งชีวิต” ความมั่งคั่งทางการเงินและสุขภาพ โดยนับแต่เกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ประชากรโลกต่างหันมาให้ความสำคัญ เรื่องสุขภาพ (Health) และความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being) กันมากขึ้น จนกลายเป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์ของโลกปี 2022ภาพรวมของเศรษฐกิจสุขภาพทั่วโลก (Global Wellness Economy) ในปี 2019 พบว่ามีมูลค่ากว่า 4.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือมากกว่า 158 ล้านล้านบาท อันดับ 1 เป็นการใช้จ่ายเพื่อดูแลสุขภาพของตัวเอง ความสวยความงาม การชะลอวัย อันดับ 2 เป็นการใช้จ่ายเพื่อกิจกรรมการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ อันดับ 3 เป็นการใช้จ่ายเพื่อโภชนาการด้านสุขภาพ อันดับ 4 เป็นการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Tourismการมีสุขภาพดี (Healthy) ได้กลายเป็นความมั่งคั่งในรูปแบบใหม่ของประชากรโลกไปแล้ว ภายใต้คำนิยามของคำว่า Wellness หรือ “สมดุลแห่งชีวิต” ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่สุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี สุขภาพอารมณ์ดี สุขภาพสังคมดี สุขภาพการศึกษาดี สุขภาพการงานดี สุขภาพสิ่งแวดล้อมดี และสุขภาพการเงินดี ซึ่งสำคัญที่สุด เพื่อให้เกิดความมั่งคั่งอย่างสมดุลการจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2022 ครั้งที่ 22 ในปีนี้ คณะกรรมการจัดงานจึงเห็นสมควรให้ใช้แนวคิด “Wealth to Wellness ความสมดุลแห่งชีวิต” ความมั่งคั่งทางการเงินและสุขภาพ เป็นแนวคิดการจัดงานในปีนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์ใหม่ของโลกที่กำลังมาแรง แม้ประชากรโลกจะให้ความสนใจเรื่อง Wellness มาก แต่เรื่อง Financial Wellness ก็เป็นเรื่องสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน เพราะในทุก Wellness ล้วนมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าปกติ การออมเงินเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าจึงยังเป็นสิ่งสำคัญที่สุด งานมหกรรมการเงิน Money Expo 2022 จึงยังเป็นงานที่ทำให้ “ทุกฝันเป็นจริงได้ที่นี่” ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนก็ตาม“ Wealth to Wellness ความสมดุลแห่งชีวิต ความมั่งคั่งทางการเงินและสุขภาพ เป็น Key Concept ของ งานมหกรรมการเงินประจำปี 2565 Money Expo 2022 ที่พร้อมจะเปิดโลกกว้างการลงทุนและความมั่งคั่งอันไร้ข้อจำกัดในโลกยุคดิจิทัล”สำหรับการจัดงานมหกรรมการเงิน ประจำปี 2565 Money Expo 2022 จะจัดขึ้นใน 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ เริ่มด้วยงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 22 ที่ อิมแพค เมืองทองธานี งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 12 งานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 16 งานมหกรรมการเงินระยอง ครั้งที่ 4 งานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 9 และงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 17 ปิดท้ายด้วยงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ส่งท้ายปี ครั้งที่ 5 ที่ไบเทค บางนา“ธนาคาร สถาบันการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิต ประกันภัย ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานมหกรรมการเงินประจำปี 2565 Money Expo 2022 ทั้ง 7 ครั้งใน 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยได้เข้าร่วมจองพื้นที่การจัดงานกันจนเต็มพื้นที่”ตารางการจัดงานMONEY EXPO 20227 ครั้ง 6 ภูมิภาคทั่วประเทศงานมหกรรมการเงิน ประจำปี 2564 MONEY EXPO 2022 จัดงานต่อเนื่อง 7 ครั้ง ใน 6 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย โดยมีกำหนดการจัดงานดังนี้1.งานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 22วันที่ 12-15 พฤษภาคม 2565 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2-3 อิมแพค เมืองทองธานี2.งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 12 จ.สงขลา วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2565ณ หาดใหญ่ ฮอลล์ ชั้น 5 ลานโปรโมชัน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่3.งานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 16 จ.นครราชสีมา วันที่ 5-7 สิงหาคม 2565ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช4.งานมหกรรมการเงินระยอง ครั้งที่ 4 จ.ระยอง วันที่ 2-4 กันยายน 2564ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง5.งานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 9 จ.อุดรธานี วันที่ 30 กันยายน-2 ตุลาคม 2565 ณ อุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดร6.งานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 17 จ.เชียงใหม่ วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2565 ณ เชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต7.มหกรรมการเงินกรุงเทพส่งท้ายปี ครั้งที่ 5วันที่ 15-18 ธันวาคม 2565 ณ ฮอลล์ EH 103-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา