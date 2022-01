มันนี่ เอ็กซ์โป ระยองจัดหนัก โปรฯ พิเศษเพียบ!

ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง









เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19

และเข้าชมงานแบบ “นิว นอร์มอล”





เปิดแล้วอย่างเป็นทางการสำหรับงานมหกรรมการเงินระยอง ครั้งที่ 3 Money Expo Rayong 2021 โดยมี นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง จังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายธนาคาร นักธุรกิจ และแขกผู้มีเกียรติในจังหวัดระยองน.ส.ภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่า งานมหกรรมการเงินระยอง ครั้งที่ 3 Money Expo Rayong 2021 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Future Wealth” มีธนาคาร สถาบันการเงินที่เข้าร่วมงานได้นำโปรโมชันสุดพิเศษมาเสนอให้ประชาชนชาวระยองและจังหวัดใกล้เคียง ครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกทั้งหมดสำหรับบริการทางการเงินการลงทุน ประชาชนผู้เข้าชมงานสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างครบวงจร ทั้งสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเอสเอ็มอี บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด เงินฝากทุกประเภท ประกันชีวิต/ประกันภัย/ประกันสุขภาพ รวมทั้งการลงทุนในหุ้น อนุพันธ์ กองทุน โดยมีผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำการลงทุนอย่างเหมาะสม โดยเป็นแคมเปญพิเศษในรอบปีที่มีเงื่อนไขที่ดีที่สุด ทั้งอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุด และผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด รวมทั้ง มาตรการช่วยเหลือประชาชน และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มากมาย เช่น สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ย 0.99% ต่อปี สินเชื่อฟื้นฟูธุรกิจ SME อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2% ต่อปี ทรัพย์ NPA ลดสูงสุด 60% ซื้อ-ชำระเบี้ยประกัน รับทองคำแท่งหนัก 1 บาท สินเชื่อส่วนบุคคล ดอกเบี้ย 0% ซื้อสลากออมสินดิจิทัล พิเศษ 1 ปี ลุ้นรางวัลใหญ่ 3 ล้านบาท มูลค่ารวมกว่า 20 ล้านบาท เป็นต้นน.ส.ภาคนี กล่าวว่า สำหรับงานมหกรรมการเงินระยอง ครั้งที่ 3 ผู้เข้าร่วมงานสามารถใช้บริการได้ทั้งแบบ Offline และ Online บนแพลตฟอร์ม www.moneyexpoonline.com ที่มีการเปรียบเทียบรายละเอียดผลิตภัณฑ์ สิทธิประโยชน์ และโปรโมชันของแต่ละสถาบันการเงินที่เข้าร่วมงานเพื่อประกอบการตัดสินใจให้ง่ายขึ้น ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครใช้บริการบนแฟลตฟอร์มนี้ได้ทันทีสัมมนาฟรี! จากเหล่ากูรูลงทุนชั้นนำรับชมในรูปแบบออนไลน์ภายในงานจัดให้มีการสัมมนาหุ้น การลงทุน ในรูปแบบ Live รับยุค New Normal ฟรี! ในหัวข้อ “คัดหุ้นสายกระทิง ประจำปี 2022” ในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 14.30-16.00 น. วิทยากรโดย คุณวิกิจ ถิรวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส Tactical Strategy บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) คุณกิจพณ ไพรไพศาลกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และหัวข้อ “เจาะธีม “นวัตกรรม-เมตาเวิร์ส” เทรนด์ลงทุนยุคดิจิทัล” ในวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 14.30-16.00 น. วิทยากรโดย คุณตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด รับชมฟรีทาง FB : Money and Banking Channel, การเงินธนาคาร และ Money Expo, YouTube : Money and Banking Channel และทางเว็บไซต์ www.moneyexpoonline.comงานมหกรรมการเงินระยอง ครั้งที่ 3 Money Expo Rayong 2021 ได้ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 และการบริการด้านสาธารณสุข ด้วยการจัดงานในรูปแบบวิถีใหม่ New Normal เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยจากโควิด-19 อย่างเข้มข้น ผู้จัดงานได้กำหนดให้มีการลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าพื้นที่จัดงานทุกครั้ง พร้อมสแกน QR Code "ไทยชนะ" ก่อนเข้าออกจึงมั่นใจได้ว่า ผู้ร่วมชมงานในครั้งนี้จะได้รับโปรโมชันที่ดีที่สุด ภายใต้มาตรการความปลอดภัยจากโควิด-19 อย่างแน่นอนธ.กรุงไทย : สินเชื่อฟื้นฟูธุรกิจ SME ดอกเบี้ยพิเศษเฉลี่ย 2 ปี ไม่เกิน 2% ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี สินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อ Home for cash อัตราดอกเบี้ยพิเศษแบบลอยตัว เฉลี่ย 3 ปี เริ่มต้น 2.77% ฟรีค่าธรรมเนียมการจดจำนอง 1% สินเชื่อกรุงไทย Smart Money วงเงินสูงสุด 5 เท่า ของรายได้ ผ่อนสูงสุด นาน 5 ปี สินเชื่อ Krungthai SME EEC 4.0 ดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 4% วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาทธ.กรุงศรีอยุธยา : สินเชื่อบ้านกรุงศรี อัตราดอกเบี้ย 0.99% ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน 50% อัตราดอกเบี้ยปีแรกลดลง 0.25% ต่อปีธ.ออมสิน : สินเชื่อเคหะ กู้ซื้อบ้าน กู้สร้างบ้าน กู้ต่อเติม-ซ่อมแซมบ้าน อัตราดอกเบี้ย 1.75% 1 ปีแรก ผ่อนต่ำปีแรกล้านละ 2,500 บาท/เดือน ฟรี ค่าบริการสินเชื่อ ค่านิติกรรมสัญญา ค่าจดจำนอง สลากออมสินดิจิทัล พิเศษ 1 ปี ลุ้นรางวัลใหญ่ 3 ล้านบาท มูลค่ารวมกว่า 20 ล้านบาทธ.ไทยพาณิชย์ : สินเชื่อรีไฟแนนซ์ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3.99% สินเชื่อบ้าน บ้านมือสอง และสินเชื่อรับสร้างบ้าน อัตราดอกเบี้ย 4.33% ต่อปี พร้อมฟรีค่าจดจำนอง สินเชื่อรถคือเงิน (My car My cash) อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.85% ต่อปี ซื้อ/ชำระเบี้ยประกัน รับทองคำแท่งหนัก 1 บาท เบี้ยประกันผ่อนได้ 0% นาน 10 เดือนธ.กรุงเทพ : สินเชื่อบ้านบัวหลวง รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เมื่อลงทะเบียนจองสิทธิภายในงานธ.กสิกรไทย : สินเชื่อบ้านกสิกรไทย (K-Home Loan) อัตราดอกเบี้ยพิเศษภายในงาน สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย ผ่อนเริ่มต้น 550 บาท/เดือน สินเชื่อเงินสดทันใจ (Xpress Cash) อัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 30 วัน ทรัพย์สินรอการขาย (K-Property) ลดสูงสุด 60% ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน กู้ได้สูงสุด 100% ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME D Bank) : สินเชื่อ SMEs D Plus อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.5% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี สินเชื่อ SMEs D เพื่อการลงทุน อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.5% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี สินเชื่อ SMEs D เสริมสภาพคล่อง อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 6% ต่อปีบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) : บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 30 วันบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) : ซื้ออสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ทั่วประเทศ ฟรีค่าธรรมเนียมการโอน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่อนุมัติขายบริษัท สิสราญ กรุ๊ป จำกัด : ลดสูงสุด 2,000,000 บาท รับฟรี ทองคำและที่พักฟรี 2 คืน ในบางเสร่ จองเพียง 5,000 บาท