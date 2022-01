Adidas Originals จับมือ Prada ประกาศร่วมผลิต NFT บนเครือข่าย Polygon

จากการรายงานของ theblockcrypto ระบุว่า adidas Originals และ Prada จะเชิญผู้ชมซึ่งเป้นแฟนคลับของทั้ง 2 แบรนด์ให้ร่วมส่งภาพถ่ายที่ไม่ระบุชื่อ ให้กับโครงการ NFT บนเครือข่าย Polygon ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เข้ากันได้กับ Ethereum โดย Zach Lieberman ศิลปินดิจิทัล จะรวมผลงานศิลปะ NFT ที่สร้างโดยชุมชนจำนวน 3,000 ชิ้น และรวบรวมเป็นการออกแบบ NFT ที่มีลักษณะแบบการเย็บปะติดปะต่อจำนวนมาก ซึ่งผู้ร่วมให้ข้อมูลจะรักษาสิทธิ์ความเป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์ของไทล์ NFT แต่ละรายการ และการเข้าร่วมในโครงการที่เรียกว่า adidas for Prada re-source ซึ่งผู้ร่วมให้ข้อมูลในโครงการสุดท้ายจะมีโอกาสขายในตลาดรองนอกจากนี้ในขั้นสุดท้ายของ NFT จะถูกประมูลใน SuperRare ซึ่งเป็นตลาดสำหรับงานศิลปะ NFT ที่ได้รับการดูแลจัดการ รายได้ส่วนใหญ่จากการประมูลจะมอบให้กับ Slow Factory องค์กรไม่แสวงผลกำไรต่อไปทั้งนี้โปรเจ็กต์นี้สืบเนื่องมาจากความสำเร็จของ Into the Metaverse ซึ่งเป็นโปรเจ็กต์เปิดตัว NFT ของ Adidas Original ที่ได้เปิดตัวในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 และได้สร้าง NFT 30,000 รายการให้กับผู้ซื้อมากกว่า 21,000 ราย โดยโปรเจ็กต์นี้ร่วมมือกับ PUNKS Comic, Bored Ape Yacht Club และ gmoney ตามที่ theblockcrypto ได้รายงานไว้ก่อนหน้านี้