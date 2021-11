‘เอพี’ ท็อปฟอร์ม บุกต่อส่ง ‘ASPIRE รัตนาธิเบศร์ เวสต์ตัน’ ชูจุดขายคอนโดใหม่ จัดเต็มส่วนกลาง ราคาล้านต้น

เอพี (ไทยแลนด์) เดินหน้าปลุกกระแสตลาดอสังหาฯ ไตรมาส 4 ปี 2564 ย้ำผู้นำคอนโดแนวรถไฟฟ้า ภายใต้พันธกิจ EMPOWER LIVING บุกหนักต่อเนื่องส่ง ASPIRE รัตนาธิเบศร์ เวสต์ตัน มูลค่าโครงการ 1,600 ล้านบาท ครั้งแรกของการพลิกโฉมภาพลักษณ์ใหม่คอนโดแบรนด์ ASPIRE มัดใจลูกค้าคนรุ่นใหม่ ชูไฮไลต์ดีไซน์สเปซฟังก์ชันตอบการใช้ชีวิตโลกยุคใหม่ในคอนโดที่ให้ทางเลือกที่มากกว่า ภายใต้แนวคิดฟรีสเปซให้คุณใช้ชีวิตอย่างฟรีสไตล์ เหนือกว่าทั้งการออกแบบผังห้องชุดดีไซน์พิเศษ อบอุ่นและเป็นสัดส่วนเหมือนอยู่บ้าน พร้อมจัดเต็มพื้นที่ส่วนกลางกว่า 2.5 ไร่ เพียง 200 เมตรจากรถไฟฟ้า MRT สถานีบางกระสอ ในราคาสุดคุ้ม เริ่ม 1.59 ล้านบาท (ห้องชุดหนึ่งห้องนอน 30.50 ตร.ม.) พิเศษฟรีเฟอร์นิเจอร์เซ็ตใหญ่ เปิดจอง รอบพิเศษวันที่ 6-7 พ.ย. นี้ ลงทะเบียนรับส่วนลดเพิ่ม 100,000 บาททุกยูนิตที่ www.apthai.com

‘ASPIRE รัตนาธิเบศร์ เวสต์ตัน’ คอนโดยุคใหม่ ตอบโจทย์ลูกค้านิวเจนฯ

Free Space ขยายพื้นที่ความสุข ให้ทำได้มากกว่า

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) กล่าวว่า สำหรับภาพรวมตลาดคอนโดไตรมาส 4 ปี 2564 นี้ เอพีมองเห็นสัญญาณที่ดีของดีมานด์ลูกค้าที่ทยอยฟื้นตัวตามปัจจัยบวก ทั้งจากยอดฉีดวัคซีนที่เพิ่มขึ้น การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว และล่าสุดจากการผ่อนคลายมาตรการ LTV สินเชื่อที่อยู่อาศัยมาเป็น 100% ถึงสิ้นปี 2565 ที่นอกจากจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการซื้อให้ลูกค้าแล้ว ยังจะช่วยกระตุ้นให้บรรยากาศการซื้อขายอสังหาฯ กลับมาคึกคักดังนั้น เพื่อต่อยอดธุรกิจสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่อง กลุ่มคอนโดเอพีพร้อมเดินหน้าขยายโปรดักต์เจาะกลุ่มตลาดแมส (เซกเมนต์ C+ ระดับราคาล้านต้น) มากขึ้น ผ่านการพลิกโฉมแบรนด์ ASPIRE เพื่อส่งมอบ ‘คอนโดยุคใหม่ที่แตกต่างและเหนือกว่าคอนโดในเซกเมนต์เดียวกันที่มีอยู่ในตลาด’ ตอบโจทย์อินไซต์ไลฟ์สไตล์ และกำลังซื้อจริงของลูกค้านิวเจเนอเรชันท่ามกลางกระแสคลื่นวิกฤตการเปลี่ยนแปลง โดยพร้อมเปิดตัวแฟล็กชิปโปรเจกต์แรกที่ ASPIRE รัตนาธิเบศร์ เวสต์ตัน“ASPIRE รัตนาธิเบศร์ เวสต์ตัน ภายใต้ดีไซน์คอนเซ็ปต์ฟรีสเปซให้คุณใช้ชีวิตอย่างฟรีสไตล์ เป็นผลลัพธ์จากการค้นหาอินไซต์ลูกค้าย่านรัตนาธิเบศร์ ผนวกกับแพตเทิร์นการใช้ชีวิตของลูกค้ากลุ่มนิวเจเนอเรชันในโลกยุคใหม่หลังโควิด-19 ที่พบว่ากว่า 90% ของลูกค้ากลุ่มนี้มองหาประสบการณ์การอยู่อาศัยในสเปซคอนโด ที่สามารถเติมเต็มพลังชีวิต ในขณะที่ยังสามารถคงความเป็นส่วนตัวไม่ต่างจากการใช้ชีวิตในบ้าน จนเป็นที่มาของการต่อยอดพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางมิติใหม่แบบเต็มอิ่ม ผสานบรรยากาศธรรมชาติและความเป็นส่วนตัวในทุกมิติ เริ่มด้วยพื้นที่สวนธรรมชาติในส่วนกลางขนาดใหญ่กว่า 2.5 ไร่ พื้นที่สีเขียวที่ใหญ่กว่าที่เคยมีมาเริ่มตั้งแต่การดีไซน์แลนด์สเคปพร้อมร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ตั้งแต่ทางเข้าหลักของโครงการ เปรียบเสมือน ‘ป่าใหญ่’ แห่งใหม่ของย่านรัตนาธิเบศร์ พร้อมด้วยสเปซฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ความเป็นส่วนตัวสูงสุดกว่า 1,000 ตร.ม. ตั้งแต่ Welcome Foyer ที่ชั้น 1 ส่วนต้อนรับที่เลือกได้มากกว่า รองรับทั้งฟังก์ชันแบบ Semi-Outdoor ท่ามกลางธรรมชาติและ Indoor ในสไตล์ดีไซน์โมเดิร์น The Co-Living เลือกพื้นที่มุมโปรดได้ในทุกวัน รองรับการเปลี่ยนบรรยากาศการทำงานแบบ Work from Anywhere อย่างมีระดับ The Parlour ห้องรับประทานอาหารพร้อมมุมนั่งเล่นตอบเทรนด์ Grab & Go ของคนยุคใหม่ The Grand Living ชิลกับ สเปซพักผ่อนขนาดใหญ่ ให้ความเป็นส่วนตัวแม้อยู่ในพื้นที่ส่วนกลางThe Active ที่ชั้น 7 ฟิตเนสขนาดใหญ่อุปกรณ์ครบพร้อมกระจกบานกว้างเทกวิวแบบ 180 องศา The Blue Refresh Pool สระว่ายน้ำดีไซน์ใหม่ ยาวกว่า 38 เมตร พร้อมฟังก์ชันแบบจัดเต็มทั้ง Jacuzzi และ Hydro Spa หรือมุมนั่งพักผ่อนแบบ Outdoor ใต้ความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่ ที่คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวในการใช้งานสูงสุด และ The Sky Retreat ที่ชั้น Rooftop พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่บนชั้นสูงสุด รองรับการผ่อนคลายในบรรยากาศธรรมชาติ หนึ่งในจุดชมวิว พระอาทิตย์ตกแห่งใหม่ ที่พร้อมเติมเต็มพลังบวกได้อย่างไร้ขีดจำกัดอีกหนึ่งจุดเด่นของโครงการ ครั้งแรกของการเปิดตัวผังห้องชุดดีไซน์พิเศษ ‘Multi-Functional Future’ รองรับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย เน้นสเปซฟังก์ชันที่ ‘ยั่งยืน ยืดหยุ่น ยืนยาว’ แก้โจทย์การใช้ชีวิตโลกยุคใหม่ในคอนโด ปลดล็อกทุกความอิสระ ให้สามารถใช้งานได้ทุกตารางนิ้ว เติมเต็มให้การอยู่อาศัยในคอนโดให้รู้สึก ‘อบอุ่นและสัดส่วนเหมือนได้อยู่บ้าน’ โดยส่วนพักอาศัยเริ่มตั้งแต่ชั้น 3-25 มีแบบห้องชุดให้เลือก ได้แก่พื้นที่ใช้สอย 30.50 ตร.ม. ดีไซน์พื้นที่ตอบรับไลฟ์สไตล์และฟังก์ชันที่มากกว่าเดิม เริ่มตั้งแต่โถงด้านหน้า เตรียมพร้อมพื้นที่จัดเก็บรองเท้าหรือชุดครัวพร้อมอ่างล้างมือ เพื่อวางพักสิ่งของและทำความสะอาดมือที่อาจมีการปนเปื้อนจาก ด้านนอก ตอบเทรนด์ Well-Being & Hygiene การให้ความสำคัญกับขนาดสเปซพักผ่อน ให้ยืดหยุ่นรองรับทั้งการใช้งานทั้งการประชุมแบบเป็นทางการช่วง Work from Home สเปซห้องครัวที่ตั้งใจเลือกใช้วัสดุที่ง่ายต่อการดูแลรักษาทำความสะอาดง่ายที่เน้นการตกแต่งที่ยั่งยืน พร้อมเปิดมุมมองกระจกเปิดกว้าง รับแสงแดด ลมธรรมชาติ และเทกวิวเมืองเข้าสู่ยูนิตพักอาศัย และห้องชุด 2 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 45 ตร.ม. ดีไซน์พื้นที่หน้ากว้าง 8 เมตร เต็มอิ่มกับทุกพื้นที่ได้อย่างเป็นสัดส่วน ตั้งแต่ส่วนพักผ่อนขนาดใหญ่ที่รองรับการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานได้หลากหลาย พร้อมเชื่อมต่อไปยังส่วนรับประทานและสเปซครัวแบบปิด ในขณะที่ห้องนอนพร้อมสเปซ Walk in closet และกระจกบานใหญ่ ให้บรรยากาศความอบอุ่นและความหรูหราในเวลาเดียวกัน“ASPIRE รัตนาธิเบศร์ เวสตัน มูลค่าโครงการ 1,600 ล้านบาท ที่ดินขนาด 3.2.68.9 ไร่ อาคารพักอาศัย สูง 25 ชั้น 1 อาคาร จำนวน 854 ยูนิต (2 ร้านค้า) ประกอบด้วย ห้องชุดดีไซน์พิเศษ ห้องชุด 1 ห้องนอน ขนาด 30.50 ตร.ม. และห้องชุด 2 ห้องนอน ขนาด 45 ตร.ม. อีกหนึ่งไฮไลต์คอนโดใหม่ล่าสุดในไตรมาส 4 ปี 2564 ที่เอพีตั้งใจลงดีเทลทุกรายละเอียด เพื่อนำเสนอ ASPIRE โฉมใหม่ ที่สร้างความแตกต่างและให้ทางเลือกที่มากกว่าจากทุกโครงการในย่าน ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในคอนโดยุคใหม่ของลูกค้าอย่างคล่องตัวและตรงจุด ทั้งพื้นที่ส่วนกลางมิติใหม่แบบจัดเต็ม ผังห้องชุดดีไซน์พิเศษที่อบอุ่นและเป็นสัดส่วนเสมือนการใช้ชีวิตในบ้าน ในทำเลสะดวกทุกการเดินทาง ติดถนนรัตนาธิเบศร์ ใกล้รถไฟฟ้าเพียง 200 เมตรจากรถไฟฟ้า MRT สถานีบางกระสอ และแพกเกจราคาที่ตอบรับกับดีมานด์จริง ราคาเริ่ม 1.59 ล้านบาท (เริ่ม 52,000 บาท/ ตร.ม.) พร้อมโปรโมชันพิเศษ ฟรี ! เฟอร์นิเจอร์แพกเกจเซ็ตใหญ่ เตรียมเปิดจองรอบพิเศษในวันที่ 6-7 พ.ย.64 ลงทะเบียนรับส่วนลดพิเศษกว่า 100,000 บาท ที่ www.apthai.com” น.ส.กมลทิพย์ กล่าวเอพี ไทยแลนด์ ภายใต้พันธกิจ ‘EMPOWER LIVING'มุ่งส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ลูกค้าสามารถเลือกได้