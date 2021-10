บอร์ด บสย. แต่งตั้ง"ธีรัชย์ อัตนวานิช"นั่งประธาน บสย.

นายธีรัชย์ อัตนวานิช ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ปัจจุบัน อายุ 56 ปี ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG) และ กรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย สำเร็จการศึกษา ปริญญาโท Master of Business Administration (Finance), University of Alabama at Birmingham, USA ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้านประสบการณ์การทำงาน เป็นที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรรมการในคณะกรรมการลงทุนกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนตลาดตราสารหนี้ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย กรรมการในคณะกรรมการจัดการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ ประธานกรรมการ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)